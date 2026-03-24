L'agent de Mohamed Salah s'exprime sur les rumeurs concernant la prochaine destination de la star après avoir confirmé qu'il quitterait Liverpool cet été

Ce message sans concession de la part du représentant fait suite à une annonce très émouvante de la part du joueur de 33 ans. Bien qu'il ait signé l'année dernière une prolongation de contrat visant à le retenir au sein du club jusqu'en 2027, un accord a été conclu pour mettre fin, avec un an d'avance, à son illustre parcours de neuf ans. Les rumeurs allaient bon train tout au long d'une saison difficile, exacerbées par un désaccord public avec l'entraîneur Arne Slot, au cours duquel le joueur s'était dit « jeté sous le bus ».

S'adressant directement aux supporters dans une vidéo surprise, il a déclaré : « Je n'aurais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces gens, feraient partie de ma vie. Liverpool n'est pas seulement un club de football. C'est une passion. C'est une histoire. C'est un esprit que je ne peux pas expliquer avec des mots à quelqu'un qui ne fait pas partie de ce club. »