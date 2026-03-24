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L'agent de Mohamed Salah s'exprime sur les rumeurs concernant la prochaine destination de la star après avoir confirmé qu'il quitterait Liverpool cet été
Salah publie une vidéo émouvante pour ses adieux à Anfield
Ce message sans concession de la part du représentant fait suite à une annonce très émouvante de la part du joueur de 33 ans. Bien qu'il ait signé l'année dernière une prolongation de contrat visant à le retenir au sein du club jusqu'en 2027, un accord a été conclu pour mettre fin, avec un an d'avance, à son illustre parcours de neuf ans. Les rumeurs allaient bon train tout au long d'une saison difficile, exacerbées par un désaccord public avec l'entraîneur Arne Slot, au cours duquel le joueur s'était dit « jeté sous le bus ».
S'adressant directement aux supporters dans une vidéo surprise, il a déclaré : « Je n'aurais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces gens, feraient partie de ma vie. Liverpool n'est pas seulement un club de football. C'est une passion. C'est une histoire. C'est un esprit que je ne peux pas expliquer avec des mots à quelqu'un qui ne fait pas partie de ce club. »
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Abbas dément les rumeurs de transfert
Suite au tollé médiatique, l'agent s'est exprimé sur la plateforme de réseaux sociaux X pour répondre aux rumeurs insistantes concernant l'avenir de son client. Les rumeurs se sont emballées quelques heures seulement après que l'international ait confirmé son départ imminent de Merseyside. L'attaquant étant sur le point de devenir un joueur libre très convoité, divers médias ont faussement prétendu connaître sa prochaine destination. Pour faire taire le bruit, le représentant a publié une déclaration au ton direct, comme à son habitude. Il a averti : « Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d'autre ne le sait. Méfiez-vous des chasseurs de clics en quête d'attention. »
Les prétendants font la queue pour obtenir un autographe
Même en l'absence d'accord confirmé, la course pour s'attacher les services de ce légendaire ailier dominera sans aucun doute le prochain mercato estival. Al-Ittihad, l'un des poids lourds de la Saudi Pro League, aurait engagé des discussions concernant un éventuel transfert, réaffirmant ainsi sa volonté de longue date de faire venir la superstar au Moyen-Orient. De plus, les franchises de la Major League Soccer se sont imposées comme des alternatives viables s'il venait à rechercher un nouveau défi en dehors de l'Europe. En tant que joueur libre le plus en vue sur le marché, les offres lucratives ne manqueront pas, même si le monde entier doit attendre une mise à jour officielle de la part de son entourage.
- AFP
L'accent est désormais mis sur la conquête des titres
Alors que les débats sur son avenir font rage, le troisième meilleur buteur de l'histoire des Reds se concentre entièrement sur l'objectif de terminer la saison en beauté. Le club a publié un communiqué confirmant son départ à la fin de la saison 2025-2026, soulignant son souhait de faire preuve de transparence envers les supporters par respect et par gratitude. Bien que la défense de leur titre de Premier League soit terminée, il reste une chance d'ajouter une FA Cup et une nouvelle médaille de Ligue des champions à un palmarès déjà bien rempli.