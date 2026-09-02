Getty Images Sport
Traduit par
L’agent de Lamine Camara étrille Monaco alors qu’un discours de « marchandise » émerge après l’échec du transfert à 47 millions de livres à Chelsea à la suite du départ d’Enzo Fernandez
Le désastre de Chelsea au milieu de terrain lors du dernier jour du mercato
Chelsea avait jeté son dévolu sur l’international sénégalais Camara comme remplaçant direct d’Enzo, qui a finalisé un transfert record à égalité vers Manchester City. Le club londonien avait trouvé un accord de 47 millions de livres sterling avec Monaco, et le milieu de terrain avait même passé sa visite médicale avant de se préparer à s’envoler pour Londres.
Cependant, ce transfert était étroitement lié au départ envisagé de Folarin Balogun vers Everton. Le club français avait un besoin urgent d’équilibrer ses comptes grâce à une vente majeure. Quand Everton a d’abord accéléré dans sa poursuite de Balogun, Monaco a informé Camara qu’il ne partirait pas.
Dans un dénouement rocambolesque du mercato, Balogun a changé d’avis après une visite médicale à Everton et a refusé le transfert. Malgré cela, Monaco a tout de même refusé de donner son feu vert au départ de Camara, laissant Chelsea totalement furieux de ce qu’il considérait comme un revirement tardif non professionnel.
- Jonathan Moscrop
Un agent furieux du traitement en « marchandise »
L’ancien attaquant de Premier League Diomansy Kamara, qui représente à la fois Camara et l’ailier de Crystal Palace Ismaila Sarr, s’est exprimé sur Instagram pour faire part de son immense frustration. Il a estimé que ce blocage de dernière minute mettait en lumière un problème systémique dans la manière dont les footballeurs africains sont gérés sur le marché des transferts.
« Les situations impliquant Ismaïla Sarr et Lamine Camara devraient tous nous faire nous arrêter et en prendre conscience », a publié Kamara dans sa story Instagram. « Nous devons sortir de cette logique dans laquelle les joueurs africains peuvent parfois être traités comme guère plus que des marchandises : on les achète, on fixe leur prix, on négocie leur avenir et, trop souvent, leurs propres souhaits sont relégués au second plan. »
Il a ajouté : « Nos joueurs africains méritent du respect. Du respect pour leur travail. Du respect pour leur carrière. Du respect pour leurs ambitions. Du respect pour leur voix. »
Le coût humain du marché des transferts
Kamara a souligné que les mécanismes financiers du football négligent souvent l’impact humain sur les athlètes. Il a poursuivi son plaidoyer passionné en déclarant : « Un transfert ne devrait pas être seulement une affaire entre deux clubs et une série de chiffres. Derrière chaque contrat, il y a un homme, une carrière, des rêves et des décisions qui changent une vie.
« Le fait que les clubs puissent parfois avoir le dernier mot est une réalité du football professionnel. Mais une question demeure : qu’en est-il de la carrière et de la volonté du joueur ? »
Appelant à une réforme systémique, l’agent a exhorté les autorités du football à intervenir. « Les instances dirigeantes du football, en particulier la FIFA et l’UEFA, doivent examiner sérieusement ces situations et se demander si un système plus juste peut être mis en place pour les clubs comme pour les joueurs », a insisté Kamara. « Les clauses libératoires devraient-elles devenir obligatoires ?
« À quoi bon pour un club pouvoir retenir un joueur à son contrat si, au final, il perd l’engagement et la confiance de la personne derrière le footballeur ? Les investissements des clubs doivent être protégés, mais la carrière du joueur, ses ambitions et son droit à décider de son propre avenir doivent l’être aussi. Nous avons besoin d’un cadre qui protège les deux parties. »
Il a conclu : « Le joueur doit pouvoir être entendu et respecté dans les décisions qui déterminent son avenir. N’oublions jamais l’essentiel : derrière chaque succès, ce sont d’abord les joueurs qui écrivent l’histoire. »
- Getty Images Sport
Alonso est confronté à une crise immédiate au milieu de terrain
Après avoir validé le départ de Fernandez sans sécuriser l’arrivée de Camara, l’entraîneur de Chelsea Xabi Alonso se retrouve face à un sérieux casse-tête dans ses choix. L’entrejeu des Blues est soudainement décimé, avec Moises Caicedo et Jordan Henderson tous deux en délicatesse avec des blessures, tandis que Romeo Lavia revient à peine à 100 % de ses moyens.
Alonso avait déjà été contraint d’aligner les latéraux Reece James et Malo Gusto au milieu de terrain lors d’une récente victoire contre Brighton. Chelsea doit désormais négocier un déplacement périlleux dimanche sur la pelouse d’Arsenal, champion en titre, avec un effectif décimé, en espérant désespérément tenir jusqu’à l’ouverture du mercato de janvier.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles