Chelsea avait jeté son dévolu sur l’international sénégalais Camara comme remplaçant direct d’Enzo, qui a finalisé un transfert record à égalité vers Manchester City. Le club londonien avait trouvé un accord de 47 millions de livres sterling avec Monaco, et le milieu de terrain avait même passé sa visite médicale avant de se préparer à s’envoler pour Londres.

Cependant, ce transfert était étroitement lié au départ envisagé de Folarin Balogun vers Everton. Le club français avait un besoin urgent d’équilibrer ses comptes grâce à une vente majeure. Quand Everton a d’abord accéléré dans sa poursuite de Balogun, Monaco a informé Camara qu’il ne partirait pas.

Dans un dénouement rocambolesque du mercato, Balogun a changé d’avis après une visite médicale à Everton et a refusé le transfert. Malgré cela, Monaco a tout de même refusé de donner son feu vert au départ de Camara, laissant Chelsea totalement furieux de ce qu’il considérait comme un revirement tardif non professionnel.



