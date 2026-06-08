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L'agent de Julian Álvarez sort du silence au sujet des rumeurs persistantes d'un transfert au Real Madrid, alors que la course pour recruter l'attaquant de l'Atlético Madrid s'intensifie
L'agent réagit aux rumeurs concernant le Bernabéu
Le monde du football est en effervescence depuis que des rumeurs laissent entendre qu’Alvarez pourrait être l’objet d’un transfert sensationnel entre les deux clubs madrilènes. Depuis la réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid, les spéculations sur l’arrivée d’un nouveau « Galactico » se sont intensifiées ; certains observateurs estiment que l’attaquant de l’Atlético correspond au profil de la cible mystère évaluée à 150 millions d’euros, évoquée dans les couloirs du pouvoir madrilène.
Interrogé sur un éventuel transfert au Santiago Bernabéu, Fernando Hidalgo, l’agent du vainqueur de la Coupe du monde, a coupé court aux spéculations.
Il a livré un démenti sans équivoque : « Nous n’avons aucune information à ce sujet et personne ne nous a contactés à ce sujet. »
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À la recherche d'un nouveau « Galactico »
Ayant déjà fait ses preuves en Premier League et sur la scène internationale, l’Argentin est considéré comme le candidat idéal pour mener l’attaque d’un grand club européen durant la prochaine décennie.
Ces rumeurs ont été alimentées par la volonté de Pérez de recruter une star jeune, confirmée et évoluant actuellement hors de l’élite anglaise.
Si l’Atlético, réticent à laisser partir son joyau vers ses plus grands rivaux, devrait résister, les sommes évoquées pourraient toutefois mettre à l’épreuve la détermination de la direction du Metropolitano.
Barcelone est également en lice
Le Real Madrid n’est pas le seul club à surveiller de près la situation du joueur de 24 ans. Le FC Barcelone, qui nourrit depuis longtemps un intérêt pour l’attaquant, le voit comme un successeur potentiel à ses avant-postes actuels. La perspective d’un duel acharné entre les deux rivaux du Clásico pour s’adjuger les services d’Alvarez ajoute un nouveau rebondissement à une saga de transfert déjà complexe.
Si l’agent assure qu’aucune négociation officielle n’est en cours, il n’a pas non plus fermé définitivement la porte à un départ futur.
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La pression monte sur l'Atlético
Pour l’Atleti, le tapage médiatique autour de sa star survient à un moment délicat, alors que le club cherche à constituer un effectif capable de se battre pour les plus grands titres. Perdre Alvarez au profit du Real Madrid ou du FC Barcelone porterait un coup dur aux projets de Diego Simeone, et le club ne serait, selon certaines sources, disposé à le laisser partir que pour un montant d’au moins 150 millions d’euros.
À l’approche du mercato estival, l’attention portée sur Alvarez ne risque pas de faiblir. Reste à savoir s’il est bel et bien le joueur à 150 millions d’euros que vise Florentino Pérez, mais le silence du camp du joueur a désormais été rompu, laissant présager de nouveaux rebondissements dans ce dossier brûlant du football espagnol.