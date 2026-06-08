Le monde du football est en effervescence depuis que des rumeurs laissent entendre qu’Alvarez pourrait être l’objet d’un transfert sensationnel entre les deux clubs madrilènes. Depuis la réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid, les spéculations sur l’arrivée d’un nouveau « Galactico » se sont intensifiées ; certains observateurs estiment que l’attaquant de l’Atlético correspond au profil de la cible mystère évaluée à 150 millions d’euros, évoquée dans les couloirs du pouvoir madrilène.

Interrogé sur un éventuel transfert au Santiago Bernabéu, Fernando Hidalgo, l’agent du vainqueur de la Coupe du monde, a coupé court aux spéculations.

Il a livré un démenti sans équivoque : « Nous n’avons aucune information à ce sujet et personne ne nous a contactés à ce sujet. »