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L'agent de Julian Álvarez répond aux rumeurs selon lesquelles le joueur chercherait une maison à Barcelone
Un agent dénonce comme « absurdes » les allégations concernant la recherche d'un logement à Barcelone
L’agent d’Alvarez a rapidement démenti les rumeurs virales selon lesquelles l’attaquant se préparerait à s’installer en Catalogne. Des informations avaient circulé, affirmant que les frères du joueur de 26 ans avaient été aperçus à Barcelone à la recherche d’un logement, alors que des bruits de couloir évoquaient un transfert très lucratif vers les Blaugrana cet été.
Hidalgo, l’agent d’Alvarez, a formellement démenti ces allégations, les qualifiant de « pure invention ». Il a rappelé qu’aucun membre de la famille n’a voyagé à Barcelone pour d’autre raison que le récent match de l’Atlético face à l’équipe de Flick, et a confirmé que le vainqueur de la Coupe du monde reste pleinement impliqué dans la vie de la capitale espagnole.
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Hidalgo remet les pendules à l’heure
Interrogé par Mundo Deportivo au sujet des rumeurs prétendant que la famille cherchait un bien immobilier à Barcelone, Hidalgo a été formel. Il a rappelé que le groupe était rentré à Madrid immédiatement après la rencontre face à l’Atlético et qu’il n’était pas revenu dans la ville catalane depuis.
« C’est faux à 1 000 % », a-t-il coupé court. « Aucun membre de la famille n’est allé à Barcelone. La dernière fois, c’était pour la rencontre face à l’Atlético, et ils sont rentrés à Madrid dès le lendemain. »
Alvarez garde le mystère sur son avenir à long terme
Malgré le démenti catégorique de son agent au sujet des détails du transfert, Alvarez s’est montré moins tranchant lorsqu’il a été interrogé sur son avenir au Wanda Metropolitano. Si l’attaquant affirme être « heureux » sous les ordres de Diego Simeone, il a refusé d’exclure un départ lorsqu’il a été pressé de questions par les médias en mars.
« Qui sait ? Peut-être que oui, peut-être que non, a-t-il répondu. Je suis heureux. Cette question reviendra sans doute, mais je reste concentré sur le quotidien et je donne le meilleur de moi-même ici. »
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Une bataille pour les transferts estivaux se profile au Metropolitano
Les rumeurs de « recherche d’un nouveau club » ont été écartées, mais les spéculations sur un transfert à Barcelone persistent. Le club catalan cherche toujours un successeur de classe mondiale à Robert Lewandowski, et Alvarez occupe toujours la première place sur sa short-list.
Les dernières journées de Liga s’annoncent donc cruciales pour les deux clubs : si le Barça résout ses équations financières, il pourrait venir tester la détermination de l’Atlético dès le mercato estival. Pour l’heure, Alvarez se consacre à son quotidien madrilène, mais l’ombre d’un départ plane déjà sur son avenir dans la capitale espagnole.