L’agent d’Alvarez a rapidement démenti les rumeurs virales selon lesquelles l’attaquant se préparerait à s’installer en Catalogne. Des informations avaient circulé, affirmant que les frères du joueur de 26 ans avaient été aperçus à Barcelone à la recherche d’un logement, alors que des bruits de couloir évoquaient un transfert très lucratif vers les Blaugrana cet été.

Hidalgo, l’agent d’Alvarez, a formellement démenti ces allégations, les qualifiant de « pure invention ». Il a rappelé qu’aucun membre de la famille n’a voyagé à Barcelone pour d’autre raison que le récent match de l’Atlético face à l’équipe de Flick, et a confirmé que le vainqueur de la Coupe du monde reste pleinement impliqué dans la vie de la capitale espagnole.