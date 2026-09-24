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L’agent de Gabriel Martinelli révèle que l’ailier brésilien a rejeté des rivaux de Premier League pour finaliser son départ d’Arsenal vers Al-Hilal pour 60 millions de livres sterling
La fin d’une époque à l’Emirates
Martinelli a quitté Arsenal au début du mois de septembre, mettant un terme à un passage productif de sept ans en Angleterre. Arteta a explicitement informé le joueur de 25 ans qu’il ne faisait plus partie de ses plans pour l’équipe première cette saison, ce qui a conduit à un départ définitif.
Le transfert a représenté un énorme coup de pouce financier pour Arsenal, qui a obtenu une indemnité garantie de 60 millions de livres sterling. Dans le même temps, l’international brésilien a signé un nouveau contrat lucratif, dépassant largement les 180 000 livres sterling par semaine qu’il percevait auparavant dans le nord de Londres.
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L’agent explique le départ d’un commun accord
Marcos Casseb, l'agent de Martinelli, a estimé que le moment était parfait pour que son client prenne un nouveau départ après le récent sacre d'Arsenal en Premier League. S'exprimant auprès d'Itatiaia Esporte, Casseb a détaillé l'accord mutuel entre le joueur et la direction du club.
« Arsenal a connu une énorme restructuration et, l'an dernier, le club a remporté la Premier League », a déclaré Casseb. « Nous avons estimé qu'il était temps pour lui de passer à autre chose, et le club le voyait aussi de cette façon. Ce départ a été très bénéfique pour lui comme pour Arsenal. »
L'agent a également souligné l'importante empreinte financière laissée par son client à l'Emirates Stadium. « En plus de tout le reste, il est aussi devenu la plus grosse vente de l'histoire d'Arsenal et il a encore aidé Arsenal à gagner beaucoup d'argent grâce à son départ », a-t-il ajouté.
Rejeter l’intérêt européen pour prendre un nouveau départ
Malgré la position d’Arteta, Martinelli ne manquait pas de prétendants de premier plan à travers l’Europe. Casseb a confirmé que des clubs de Premier League non nommés, ainsi que des équipes de première division en Italie et en Allemagne, ont tenté de s’attacher les services de l’ailier avant qu’il n’opte pour l’Asie.
En expliquant la décision de choisir Al-Hilal plutôt que de rester en Europe, Casseb a indiqué : « A-t-il reçu des offres ? Oui. Nous avions des offres de clubs italiens, nous avions des offres de clubs allemands et nous avions des offres d’autres clubs de Premier League, mais c’était un moment où je pense qu’il avait besoin, et qu’il voulait aussi, de se vider un peu la tête, de changer d’air. »
Casseb a salué la vision du club saoudien, évoquant un changement plus large dans la stratégie de recrutement au Moyen-Orient, tournée vers des talents plus jeunes. « Il est allé dans le plus grand club d’Asie pour faire partie d’un projet très ambitieux, a-t-il déclaré. C’est une tendance dans le football arabe en ce moment, ils changent leur manière de vouloir recruter des joueurs. Ils essaient de faire cela, de faire baisser l’âge moyen du championnat, et leur projet a attiré beaucoup d’attention. »
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Un nouveau chapitre au Moyen-Orient
Martinelli va désormais chercher à s’imposer comme une figure centrale du projet sportif ambitieux d’Al-Hilal. En rejoignant un effectif qui compte plusieurs stars internationales, présentes à la Coupe du monde et âgées de moins de 27 ans, le Brésilien devra rapidement s’adapter à son nouvel environnement. Son défi immédiat sera de justifier son lourd prix de 60 M£ tout en aidant son nouveau club à maintenir sa domination nationale dans un championnat en pleine évolution.
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