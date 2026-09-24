L’agent de Gabriel Martinelli révèle que l’ailier brésilien a rejeté des rivaux de Premier League pour finaliser son départ d’Arsenal vers Al-Hilal pour 60 millions de livres sterling

Malgré la position d’Arteta, Martinelli ne manquait pas de prétendants de premier plan à travers l’Europe. Casseb a confirmé que des clubs de Premier League non nommés, ainsi que des équipes de première division en Italie et en Allemagne, ont tenté de s’attacher les services de l’ailier avant qu’il n’opte pour l’Asie.

En expliquant la décision de choisir Al-Hilal plutôt que de rester en Europe, Casseb a indiqué : « A-t-il reçu des offres ? Oui. Nous avions des offres de clubs italiens, nous avions des offres de clubs allemands et nous avions des offres d’autres clubs de Premier League, mais c’était un moment où je pense qu’il avait besoin, et qu’il voulait aussi, de se vider un peu la tête, de changer d’air. »

Casseb a salué la vision du club saoudien, évoquant un changement plus large dans la stratégie de recrutement au Moyen-Orient, tournée vers des talents plus jeunes. « Il est allé dans le plus grand club d’Asie pour faire partie d’un projet très ambitieux, a-t-il déclaré. C’est une tendance dans le football arabe en ce moment, ils changent leur manière de vouloir recruter des joueurs. Ils essaient de faire cela, de faire baisser l’âge moyen du championnat, et leur projet a attiré beaucoup d’attention. »



