L'agent de Fisnik Asllani confirme avoir été contacté par Barcelone, alors que le géant de la Liga est en concurrence avec Chelsea et Tottenham pour s'attacher les services de l'attaquant de la Bundesliga

Si l'intérêt de Barcelone est bien réel, s'attacher les services de l'attaquant ne sera pas une mince affaire. Hoffenheim est protégé par un contrat à long terme qui court jusqu'en 2029, et le club allemand ne serait pas disposé à négocier un montant inférieur pour son joueur vedette. Tout prétendant devra probablement déclencher les clauses de départ spécifiques déjà prévues dans son contrat.

Dahmani a clarifié la position du club de Bundesliga lors de son interview, soulignant qu'un départ à bas prix n'était pas à l'ordre du jour. Il a ajouté qu'Asllani ne quitterait Hoffenheim que si sa clause libératoire était payée. Selon diverses sources, ce montant serait estimé entre 25 et 29 millions d'euros, un prix qui reflète son évolution rapide et son potentiel maximal.