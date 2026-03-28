Getty Images Sport
Traduit par
L'agent de Fisnik Asllani confirme avoir été contacté par Barcelone, alors que le géant de la Liga est en concurrence avec Chelsea et Tottenham pour s'attacher les services de l'attaquant de la Bundesliga
L'agent confirme l'intérêt des Blaugrana
Dans une interview accordée à Erem News, Ayman Dahmani, le représentant d'Asllani, s'est montré franc quant à la situation actuelle concernant le grand club catalan. Dahmani a déclaré : « L'intérêt de Barcelone pour le joueur est bien réel à l'heure actuelle, et le club catalan a pris contact avec nous. »
- AFP
La clause de résiliation reste le point d'achoppement
Si l'intérêt de Barcelone est bien réel, s'attacher les services de l'attaquant ne sera pas une mince affaire. Hoffenheim est protégé par un contrat à long terme qui court jusqu'en 2029, et le club allemand ne serait pas disposé à négocier un montant inférieur pour son joueur vedette. Tout prétendant devra probablement déclencher les clauses de départ spécifiques déjà prévues dans son contrat.
Dahmani a clarifié la position du club de Bundesliga lors de son interview, soulignant qu'un départ à bas prix n'était pas à l'ordre du jour. Il a ajouté qu'Asllani ne quitterait Hoffenheim que si sa clause libératoire était payée. Selon diverses sources, ce montant serait estimé entre 25 et 29 millions d'euros, un prix qui reflète son évolution rapide et son potentiel maximal.
Une étoile montante, tant en club qu'en équipe nationale
Les statistiques d'Asllani cette saison témoignent de l'épanouissement d'une joueuse. À 22 ans, elle s'est imposée comme un pilier de l'Hoffenheim, avec neuf buts et six passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues. Sa capacité à la fois à conclure et à servir ses coéquipières en fait une option polyvalente pour divers schémas tactiques.
Ses performances en sélection sont tout aussi impressionnantes. Asllani a récemment été le héros du Kosovo lors de sa victoire dramatique 4-3 contre la Slovaquie en barrage de qualification pour la Coupe du monde, où il a trouvé le chemin des filets à un moment crucial du match. Avec quatre buts lors de ses sept dernières sélections, son efficacité commence à se traduire de la scène nationale vers la scène internationale.
- Getty Images Sport
Une bataille pour les transferts avec deux clubs de Premier League
Le FC Barcelone n'est pas le seul club à suivre la situation de près ; Chelsea et Tottenham sembleraient eux aussi surveiller attentivement les progrès de l'attaquant. Si le Barça a désigné Julián Álvarez, de l'Atlético de Madrid, comme cible principale, les exigences financières d'un tel transfert pourraient le contraindre à se tourner vers des alternatives plus abordables, comme Asllani.
L'attaquant d'origine allemande représente un profil plus jeune et plus abordable, susceptible de s'épanouir sous les projecteurs du Camp Nou. Cependant, les grands clubs londoniens étant eux aussi à la recherche de sang neuf pour leurs lignes d'attaque, une guerre d'enchères pourrait éclater cet été. Pour l'instant, le club catalan a pris les devants en prenant contact avec l'entourage du joueur.