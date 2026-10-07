Enzo Raiola, agent du gardien de Manchester City Gianluigi Donnarumma, s’est exprimé sur Radio Napoli Centrale : « Depuis des années, je dis que Donnarumma aurait été le meilleur. Dans certains matches et sur certains épisodes, certains ont semé le doute et les critiques autour de Gianluigi. Moi, j’ai toujours prêché le calme. J’ai toujours dit qu’un jour, il ferait partie d’un projet important avec l’Italie. Beaucoup ont critiqué Donnarumma injustement, en particulier pour la valeur du joueur. Aujourd’hui, le leadership de l’Italie s’est perdu. Je suis très content de lui. Il représente pleinement l’Italie. Castellammare, ville de grands gardiens. La Campanie a toujours été un vivier important. Les critiques contre Gigio ? Elles ont toujours été trop nombreuses. On soulignait ses erreurs pour quelques likes de plus. Gigio est un garçon simple. Il aime vivre ces moments en famille et avec ses amis. Il vit son quotidien en restant à la maison, comme une personne normale. Et c’est sa force : un garçon qui n’a jamais pris la grosse tête, toujours les pieds sur terre, avec une famille équilibrée qui l’a toujours protégé. Il sait qu’il a des responsabilités en raison de son rôle de gardien. »