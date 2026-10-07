Enzo Raiola, agent du gardien de Manchester City Gianluigi Donnarumma, s’est exprimé sur Radio Napoli Centrale : « Depuis des années, je dis que Donnarumma aurait été le meilleur. Dans certains matches et sur certains épisodes, certains ont semé le doute et les critiques autour de Gianluigi. Moi, j’ai toujours prêché le calme. J’ai toujours dit qu’un jour, il ferait partie d’un projet important avec l’Italie. Beaucoup ont critiqué Donnarumma injustement, en particulier pour la valeur du joueur. Aujourd’hui, le leadership de l’Italie s’est perdu. Je suis très content de lui. Il représente pleinement l’Italie. Castellammare, ville de grands gardiens. La Campanie a toujours été un vivier important. Les critiques contre Gigio ? Elles ont toujours été trop nombreuses. On soulignait ses erreurs pour quelques likes de plus. Gigio est un garçon simple. Il aime vivre ces moments en famille et avec ses amis. Il vit son quotidien en restant à la maison, comme une personne normale. Et c’est sa force : un garçon qui n’a jamais pris la grosse tête, toujours les pieds sur terre, avec une famille équilibrée qui l’a toujours protégé. Il sait qu’il a des responsabilités en raison de son rôle de gardien. »
L’agent de Donnarumma : « Il a été critiqué injustement. Affaire Manchester City ? Il a été rassuré, il n’y a aucun problème »
RELATION AVEC HAALAND
« Ce sont deux garçons qui ont le même caractère. Haaland a été géré par Mino Raiola. Déjà auparavant, Gigio avait une relation spéciale avec Mino. Ce sont deux bons garçons, deux guerriers au cœur d’or. Ils vont bien ensemble pour cette raison. La relation avec Mancini ? Entre Gigio et le sélectionneur, il y a une relation spéciale, le sélectionneur est même allé au mariage. Ils n’ont rien de particulier à se dire. »
CHAOS À MANCHESTER CITY
« Le chaos autour de Manchester City peut-il changer quelque chose ? Non, cela ne changera rien pour nous ni pour Gigio. Périodiquement, une information sort. Le club a parlé avec Gigio, tout le monde est serein. Il y a maintenant des matches importants contre Liverpool et le PSG, puis la justice sportive suivra son cours. Mais Gigio a reçu des garanties de la part de Manchester City. »
L’amour pour l’Italie
« La Coupe du monde avec l’Italie ? L’absence à la Coupe du monde pèse beaucoup à Donnarumma. C’est sa plus grande ambition, et tous les jeunes Italiens devraient l’avoir. Quand je lis dans les journaux que des jeunes, s’ils ne sont pas convoqués par l’Italie, vont jouer ailleurs, alors ils ne devraient pas être convoqués. Quand Gigio parle de l’Italie, ses yeux brillent. Et chaque fois qu’il chante l’hymne, j’en ai la larme à l’œil, ça m’émeut. Maintenant, il a aussi le brassard de capitaine. Contre la France, il a été monstrueux ? Il le sera encore pendant de nombreuses années ! »
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