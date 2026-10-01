Livakovic a rejoint le géant catalan en provenance de Fenerbahce pour un montant d’environ 3 millions d’euros, dans ce qui s’est révélé être l’un des transferts les plus inattendus de l’été. Le Croate a déjà fait ses débuts officiels, en venant comme doublure de l’indiscutable titulaire actuel Joan Garcia.

Le transfert devait initialement suivre un tout autre plan. Après son arrivée définitive en Espagne, le gardien était censé repartir directement dans son pays sous la forme d’un prêt de courte durée afin de garantir un temps de jeu régulier.

Cependant, ces négociations ont échoué en raison de la durée proposée pour ce transfert temporaire, ce qui a conduit Livakovic à rester en Catalogne. Il se situe désormais clairement devant le vétéran Wojciech Szczesny dans la hiérarchie du club.



