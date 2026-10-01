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L’agent de Dominik Livakovic révèle l’ambitieux plan du Barça pour détrôner Joan Garcia du poste de gardien numéro un
L’arrivée surprise de l’été au FC Barcelone
Livakovic a rejoint le géant catalan en provenance de Fenerbahce pour un montant d’environ 3 millions d’euros, dans ce qui s’est révélé être l’un des transferts les plus inattendus de l’été. Le Croate a déjà fait ses débuts officiels, en venant comme doublure de l’indiscutable titulaire actuel Joan Garcia.
Le transfert devait initialement suivre un tout autre plan. Après son arrivée définitive en Espagne, le gardien était censé repartir directement dans son pays sous la forme d’un prêt de courte durée afin de garantir un temps de jeu régulier.
Cependant, ces négociations ont échoué en raison de la durée proposée pour ce transfert temporaire, ce qui a conduit Livakovic à rester en Catalogne. Il se situe désormais clairement devant le vétéran Wojciech Szczesny dans la hiérarchie du club.
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L’agent revient sur un prêt avorté et ses ambitions pour l’avenir
S’exprimant dans le podcast Inkubator, l’agent Andy Bara a détaillé le grand plan prévu pour l’intégration de son client au sein du dispositif du Barça. « Livakovic a signé au Barça pour se préparer cette année et être titulaire la saison prochaine, et ainsi lutter pour la place de n°1 avec Joan Garcia », a-t-il déclaré.
Bara a également éclairé les raisons de l’échec du transfert au Dinamo Zagreb, en exprimant sa frustration face au changement soudain des exigences du club croate. « Nous avons parlé avec le Dinamo Zagreb d’un prêt d’un an, mais ensuite le Dinamo m’a appelé et m’a dit qu’ils voulaient un prêt de deux ans », a révélé Bara. « Je leur ai dit que, juridiquement, ce n’était pas possible, et au final, ça ne l’a pas été. S’ils avaient accepté un an, il jouerait maintenant pour le Dinamo en prêt du Barça.
« Ils voulaient deux ans, et ce n’était pas possible, et, en plus, le Barça n’aurait pas accepté cette proposition non plus. »
Un rebondissement déroutant sur le marché
L’effondrement total de l’accord avec le Dinamo Zagreb a laissé Bara perplexe, en particulier après que le club croate s’est ensuite tourné vers une cible alternative dans le cadre d’un prêt.
« Puis le Dinamo a signé [Dominik] Kotarski pour une seule saison, et c’est quelque chose que je n’ai pas compris », a reconnu l’agent, soulignant la logique contradictoire qui sous-tendait leurs exigences initiales d’un engagement de deux ans.
En conséquence, Livakovic passera cette saison à s’acclimater à la vie en Espagne plutôt qu’à accumuler un temps de jeu garanti loin du club. Son attention immédiate se tourne désormais vers la volonté d’impressionner la direction du club lors des séances d’entraînement.
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En attente d’opportunités dans un calendrier chargé
Avec la retraite attendue de Szczesny à l’expiration de son contrat à la fin de la campagne actuelle, Livakovic dispose d’une voie claire pour s’installer durablement au sein de l’effectif. Bara reste convaincu que la rotation sur la scène nationale offrira à son client de nombreuses occasions de briller.
« Il pourrait jouer entre sept et dix matches, car il est très difficile pour le gardien titulaire d’être présent à chaque match d’une saison. Cela fait beaucoup de matches », a noté Bara. Livakovic doit désormais profiter de tous les matches de coupe ou des semaines au calendrier chargé pour prouver qu’il a la qualité nécessaire afin de finir par détrôner Garcia.
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