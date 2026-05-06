L'agent d'Erling Haaland fait le point sur le transfert de l'attaquant de Manchester City, auteur de 160 buts, suite à de nouvelles rumeurs d'intérêt de la part du FC Barcelone

Au-delà de ses statistiques impressionnantes, Pimenta livre un éclairage instructif sur la mentalité d’élite et la vie privée discrète de l’international norvégien. Elle explique : « Il nous ressemble beaucoup, à nous, agents de foot. Dans sa façon d’être : décontracté, à l’aise, détendu, discret… Pour lui, le football est le jeu le plus sérieux qui soit. » Pimenta démonte aussi l’idée selon laquelle le football de haut niveau serait un métier facile. « Beaucoup pensent que le métier de footballeur est plus simple qu’il ne l’est en réalité. Je répète souvent que les joueurs de haut niveau doivent être très intelligents, alors ne sous-estimez pas l’intelligence de ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide. Il faut aussi un grand dévouement », a-t-elle ajouté.