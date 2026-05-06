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L'agent d'Erling Haaland fait le point sur le transfert de l'attaquant de Manchester City, auteur de 160 buts, suite à de nouvelles rumeurs d'intérêt de la part du FC Barcelone
Négociations en cours avec Manchester City
Selon ESPN, Pimenta considère Manchester City comme le club le plus coriace en matière de négociations. Après avoir prolongé son contrat de neuf ans et demi l’an dernier, le super-agent a souligné la puissance de feu des Citizens autour de la table des pourparlers : « Ils sont très sérieux, très organisés. C’est un club de très grande envergure. Ils savent ce qu’ils font, ils ont beaucoup d’expérience, ils n’ont pas vraiment besoin de quoi que ce soit, ils ont tout. Nous n'avons donc aucun moyen de pression », a-t-elle expliqué. Cette stabilité institutionnelle éclatante accompagne un joueur déjà auteur de 160 buts en 195 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs citizen.
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Le FC Barcelone dément les rumeurs de transfert
Malgré les rumeurs persistantes concernant un éventuel transfert vers le FC Barcelone, géant de la Liga, Haaland reste parfaitement serein en Angleterre. L'attaquant a encore une fois réalisé une saison spectaculaire, avec 36 buts et sept passes décisives en 49 apparitions au total, pour un total de 3 874 minutes passées sur le terrain. Interrogée sur les récents bruits d’un départ vers l’Espagne, son agente a fermement écarté toute velléité de départ à court terme : « Tout se passe très bien pour lui et nous n’avons rien à discuter concernant un transfert alors que tout va si bien à City », a-t-elle confirmé, assurant aux supporters que son attention reste entièrement tournée vers ses ambitions nationales et européennes.
Mentalité d’élite et intelligence
Au-delà de ses statistiques impressionnantes, Pimenta livre un éclairage instructif sur la mentalité d’élite et la vie privée discrète de l’international norvégien. Elle explique : « Il nous ressemble beaucoup, à nous, agents de foot. Dans sa façon d’être : décontracté, à l’aise, détendu, discret… Pour lui, le football est le jeu le plus sérieux qui soit. » Pimenta démonte aussi l’idée selon laquelle le football de haut niveau serait un métier facile. « Beaucoup pensent que le métier de footballeur est plus simple qu’il ne l’est en réalité. Je répète souvent que les joueurs de haut niveau doivent être très intelligents, alors ne sous-estimez pas l’intelligence de ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide. Il faut aussi un grand dévouement », a-t-elle ajouté.
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Perspectives d’avenir
Haaland continuera de mener la charge dans la quête incessante de nouveaux titres par Manchester City. Fort d'un contrat à long terme et, selon certaines informations, de clauses de rachat supprimées, ce redoutable attaquant est en passe de battre de nouveaux records. Un transfert vers un grand club européen semble très improbable dans un avenir proche, ce qui ne fera que consolider son héritage à Manchester.