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L'agent d'Enzo Fernández réagit après la diffusion d'une vidéo montrant le milieu de terrain de Chelsea saluant Jude Bellingham à Madrid
L'agent apporte des précisions sur ses visites à Madrid
Javier Pastore, ex-star du Paris Saint-Germain et désormais représentant de Fernandez, a tenu à démentir les rumeurs selon lesquelles son client ferait pression pour rejoindre Madrid. Les spéculations se sont intensifiées après la diffusion sur les réseaux sociaux d’images montrant Fernandez assistant à l’Open de Madrid aux côtés de ses coéquipiers de Chelsea Marc Cucurella et Joao Pedro, où l’on a également vu le milieu argentin saluer Bellingham. Il y a un mois, Chelsea avait déjà sanctionné le joueur pour un comportement jugé non professionnel et interprété comme un indice de transfert.
Interrogé par le quotidien espagnol AS, l’agent a clarifié la situation : « Beaucoup de choses sont dites, mais la réalité, c’est qu’il n’y a rien de concret. Il est concentré sur la fin de saison avec Chelsea. » Et d’ajouter : « Il a peut-être fait quelques remarques qui n’étaient pas idéales sur le moment, mais rien d’inhabituel. Il a simplement évoqué Madrid, une ville qu’il apprécie vraiment. »
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Engagement envers le projet Chelsea
Malgré l’attrait du Santiago Bernabéu, Pastore a insisté sur le caractère privé de ces séjours, distinct de toute démarche professionnelle. Il a souligné que le vainqueur de la Coupe du monde 2022 entretient des liens profonds avec la ville, sans rapport avec un éventuel transfert. « Chaque fois qu’il a un jour de congé, il vient à Madrid parce que j’y suis et parce qu’il a des amis dans la ville », a ajouté l’agent. « C’est tout, rien de plus. »
Concernant les objectifs à court terme de Fernandez, Pastore se veut formel : le joueur reste professionnel malgré d’éventuelles frictions avec la direction de Chelsea. « L’objectif est de bien terminer la saison avec Chelsea, de réussir sa Coupe du monde, puis nous verrons ce qui se passera », déclare-t-il, laissant la porte entrouverte pour l’avenir tout en réaffirmant que le joueur se concentre actuellement sur la préparation de la finale de la FA Cup des Blues.
Polyvalence et intérêt tactique
Le rôle de l’Argentin à Stamford Bridge a considérablement évolué sous les différents entraîneurs, une adaptabilité qui, selon Pastore, constitue un atout pour tout grand club. « Il a occupé plusieurs postes. Ces deux dernières années, son rôle a beaucoup changé », observe Pastore, interrogé sur la capacité de Fernandez à s’intégrer au Real Madrid.
« Sous Enzo Maresca, il jouait beaucoup plus haut sur le terrain ; avec Liam Rosenior, il a évolué en sentinelle », poursuit l’agent. « En sélection argentine, il a aussi été aligné comme numéro 8 plus haut sur le terrain, avec pour mission de monter et de marquer. Ses deux dernières saisons, très riches en passes décisives et en buts, expliquent que les entraîneurs le perçoivent davantage comme un élément offensif. Reste qu’il est tout à fait capable d’alterner les deux profils avec aisance. »
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L’incertitude plane sur les projets estivaux du club.
Si les propos de l’agent rassurent quelque peu les supporters de Chelsea, certaines informations laissent entendre que le club pourrait être disposé à le céder si une offre substantielle venait à être faite. Ayant coûté 106,8 millions de livres sterling au club lors de son transfert en provenance du Benfica en 2023, un record pour le club, Fernandez reste l’un des joueurs les plus chers de l’histoire du football. Selon certaines sources, Chelsea exigerait un prix élevé pour se séparer d’un joueur dont le contrat court jusqu’en juin 2032.
L’entraîneur par intérim Calum McFarlane a récemment salué la résilience du milieu de terrain après son but décisif contre Leeds en demi-finale de la FA Cup. « Ce qui m’a le plus impressionné chez lui, c’est que lorsque la tactique a volé en éclats et que Leeds prenait le dessus, il s’est révélé être un vrai battant et un guerrier », a déclaré McFarlane. « Nous n’avons pas besoin d’un plan de jeu parfait dans ces moments-là, car il court, se bat, tacle et motive ses coéquipiers. C’est donc ce qui, selon moi, a probablement été le facteur décisif dans ce match. »