Javier Pastore, ex-star du Paris Saint-Germain et désormais représentant de Fernandez, a tenu à démentir les rumeurs selon lesquelles son client ferait pression pour rejoindre Madrid. Les spéculations se sont intensifiées après la diffusion sur les réseaux sociaux d’images montrant Fernandez assistant à l’Open de Madrid aux côtés de ses coéquipiers de Chelsea Marc Cucurella et Joao Pedro, où l’on a également vu le milieu argentin saluer Bellingham. Il y a un mois, Chelsea avait déjà sanctionné le joueur pour un comportement jugé non professionnel et interprété comme un indice de transfert.

Interrogé par le quotidien espagnol AS, l’agent a clarifié la situation : « Beaucoup de choses sont dites, mais la réalité, c’est qu’il n’y a rien de concret. Il est concentré sur la fin de saison avec Chelsea. » Et d’ajouter : « Il a peut-être fait quelques remarques qui n’étaient pas idéales sur le moment, mais rien d’inhabituel. Il a simplement évoqué Madrid, une ville qu’il apprécie vraiment. »







