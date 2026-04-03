Javier Pastori, l'agent de l'Argentin Enzo Fernández, star de Chelsea, a qualifié de « tout à fait injuste » la décision d'écarter le joueur des prochains matchs des Blues.
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L'agent d'Enzo Fernández : « La décision de Rossinière est injuste... Un départ est envisageable après la Coupe du monde »
Une sanction sévère
Liam Rossiniore, l'entraîneur de Chelsea, a annoncé vendredi lors d'une conférence de presse qu'il avait écarté Fernandès de la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs, contre Port Vale en Coupe d'Angleterre et contre Manchester City en Premier League, justifiant cette décision par les récentes déclarations du joueur, que l'entraîneur a jugées « inacceptables ».
Le joueur de 25 ans a semé le doute quant à son avenir chez les Blues après avoir déclaré à la chaîne « Lazo TV », en réponse à une question sur la ville européenne où il préférerait vivre : « Je dis toujours à ma femme que si je devais choisir une ville en Europe où vivre, j'aimerais beaucoup Madrid car elle ressemble à Buenos Aires en termes de mode de vie et de tout le reste ».
Pastori a précisé que les propos du joueur ne concernaient pas son avenir professionnel, mais qu’il s’agissait simplement d’une réponse spontanée à une question posée lors d’une interview médiatique, soulignant que la direction de Chelsea n’avait pas réagi à ses explications avant d’annoncer la sanction dès l’arrivée du joueur au club.
Le Real Madrid fait des avances
Interrogé sur ce qu'Enzo ressentait après la décision de le suspendre pour deux matchs, Pastore a répondu lors d'un entretien avec le journal britannique « The Athletic » : « Il n'a pas bien saisi la situation, et quand l'entraîneur lui en a fait part, il l'a accepté car c'est un professionnel très sérieux, toujours engagé et respectueux des décisions, mais nous ne comprenons pas le motif de cette sanction ; il n'a mentionné aucun autre club et n'a pas dit qu'il voulait quitter Chelsea, mais il a parlé de Madrid en tant que ville parce qu'on lui avait demandé où il aimerait vivre un jour, et il est naturel pour tout Argentin de choisir Madrid pour sa langue, sa culture et son climat, qui ressemblent à ceux de Buenos Aires, mais il n’a à aucun moment dit qu’il voulait quitter Chelsea ou Londres ».
Il a ajouté : « Comment la décision de suspension a-t-elle été prise ? J’ai reçu un message du club jeudi, pendant le voyage de retour d’Enzo à Londres. Ils m’ont fait part de leur souhait de discuter de ses déclarations et m’ont envoyé le lien vers l’interview. J’ai répondu qu’il n’y avait aucun problème, que j’avais visionné l’interview et que je n’y avais trouvé aucune offense envers le club, ses coéquipiers ou les supporters. Je le répète : il n’a pas dit qu’il préférait vivre à Madrid plutôt qu’à Londres actuellement. Lorsque j’ai répondu à leur message, je n’ai reçu aucune réponse, et il semble qu’ils aient pris la décision de le sanctionner avant même son arrivée. »
Il a poursuivi : « Cette sanction est tout à fait injuste. Suspendre un joueur pour deux matchs décisifs pour Chelsea dans sa lutte pour la qualification en Ligue des champions, alors qu’il est l’un des éléments les plus importants de l’équipe, son pilier et son leader sur le terrain, est très sévère. Il n’y a aucune raison valable ni justification à cette suspension compte tenu de la situation actuelle de l’équipe. »
Il a ajouté : « Je comprends la position de la direction et sa réaction, mais la vérité est que le joueur n’a mentionné aucun club, et ce qui a été relayé par les médias relève de la responsabilité des journalistes qui en ont tiré cette conclusion eux-mêmes. Je comprends donc la situation du club, mais je ne comprends pas la sanction. »
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Le départ après la Coupe du monde
Il a ajouté : « Les négociations pour le renouvellement ont commencé en décembre ou janvier dernier, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Étant donné que son contrat court encore sur six ans, nous avons décidé de ne pas le renouveler car les conditions n'étaient pas satisfaisantes. Au vu de son niveau actuel, il mérite mieux que ce qu'il touche actuellement, et cela a peut-être déplu au club. Nous avons décidé de reporter les négociations pour nous concentrer sur les objectifs de l’équipe, à savoir la qualification pour la Ligue des champions et la participation du joueur à la Coupe du monde. Notre plan est de nous réunir à nouveau après la Coupe du monde, et si nous ne parvenons pas à un accord, nous chercherons d’autres options.
Il a poursuivi : « Enzo est un pilier et le capitaine de l’équipe. Sur le plan sportif, il est heureux d’avoir remporté des titres l’année dernière et d’avoir gagné le respect de la Premier League, mais d’autres facteurs influencent les décisions, tels que le salaire, le respect et la manière dont on est traité. En tant qu’agent, je considère que le club ne le traite pas de la meilleure façon possible actuellement. La suspension du vice-capitaine pour deux matchs sans raison valable laisse penser que le club tente d’envoyer un message, et nous comprendrons les véritables raisons avec le temps. »
Il a conclu : « Enzo ne craint pas la réaction des supporters ou de ses coéquipiers, car il s’exprime toujours clairement dans le vestiaire et est un leader de nature. Il tient également à présenter ses excuses à tout supporter qui s’est senti offensé, tout en soulignant qu’il n’a pas parlé d’un autre club ni exprimé son désir de partir, et que tout ce qui a été rapporté n’était que des interprétations médiatiques de ses propos. »