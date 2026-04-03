Interrogé sur ce qu'Enzo ressentait après la décision de le suspendre pour deux matchs, Pastore a répondu lors d'un entretien avec le journal britannique « The Athletic » : « Il n'a pas bien saisi la situation, et quand l'entraîneur lui en a fait part, il l'a accepté car c'est un professionnel très sérieux, toujours engagé et respectueux des décisions, mais nous ne comprenons pas le motif de cette sanction ; il n'a mentionné aucun autre club et n'a pas dit qu'il voulait quitter Chelsea, mais il a parlé de Madrid en tant que ville parce qu'on lui avait demandé où il aimerait vivre un jour, et il est naturel pour tout Argentin de choisir Madrid pour sa langue, sa culture et son climat, qui ressemblent à ceux de Buenos Aires, mais il n’a à aucun moment dit qu’il voulait quitter Chelsea ou Londres ».

Il a ajouté : « Comment la décision de suspension a-t-elle été prise ? J’ai reçu un message du club jeudi, pendant le voyage de retour d’Enzo à Londres. Ils m’ont fait part de leur souhait de discuter de ses déclarations et m’ont envoyé le lien vers l’interview. J’ai répondu qu’il n’y avait aucun problème, que j’avais visionné l’interview et que je n’y avais trouvé aucune offense envers le club, ses coéquipiers ou les supporters. Je le répète : il n’a pas dit qu’il préférait vivre à Madrid plutôt qu’à Londres actuellement. Lorsque j’ai répondu à leur message, je n’ai reçu aucune réponse, et il semble qu’ils aient pris la décision de le sanctionner avant même son arrivée. »

Il a poursuivi : « Cette sanction est tout à fait injuste. Suspendre un joueur pour deux matchs décisifs pour Chelsea dans sa lutte pour la qualification en Ligue des champions, alors qu’il est l’un des éléments les plus importants de l’équipe, son pilier et son leader sur le terrain, est très sévère. Il n’y a aucune raison valable ni justification à cette suspension compte tenu de la situation actuelle de l’équipe. »

Il a ajouté : « Je comprends la position de la direction et sa réaction, mais la vérité est que le joueur n’a mentionné aucun club, et ce qui a été relayé par les médias relève de la responsabilité des journalistes qui en ont tiré cette conclusion eux-mêmes. Je comprends donc la situation du club, mais je ne comprends pas la sanction. »



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