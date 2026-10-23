L’AC Milan et la Roma ont désormais de vrais espoirs. Le meneur de jeu Endrick, revenu cet été au Real Madrid après une expérience réussie en Ligue 1 avec l’OL de Paulo Fonseca, n’a joué qu’au compte-gouttes depuis le début de la saison : une seule apparition en Liga et un seul but, inscrit justement contre la Roma en Ligue des champions, lors de la victoire rocambolesque de Mourinho et de ses hommes sur le score de 4-3-
L’agent d’Endrick : « Le Real Madrid est son premier choix, mais il veut jouer. L’AC Milan et la Roma sont des clubs fantastiques. »
L’AC Milan et la Roma le veulent.
En janvier, un changement se profile, plusieurs clubs étant sur sa piste : les favoris du moment sont justement deux clubs italiens, l’AC Milan et la Roma, Amorim et Gasperini souhaitant recruter le Brésilien en renfort.
LES PROPOS DE L’AGENT
Alan Redmond, vice-président exécutif et directeur mondial du football de Roc Nation Sports International, l’agence qui représente Endrick, s’est exprimé auprès d’Adnkronos au sujet du talent brésilien de 20 ans : « Dans le cas d’Endrick, il a toujours dit vouloir rester au Real Madrid et je suis convaincu que cette saison, quand il en aura l’occasion, il marquera beaucoup de buts. Je confirme que cet été, il suscitait beaucoup d’intérêt dans plusieurs pays, mais son objectif n’a jamais été de quitter l’Espagne. L’aspect financier n’est pas important, le joueur évalue le projet du club.
« Nous parlons ici d’un joueur qui a les qualités pour jouer au Real Madrid, il lui faut seulement des opportunités. Endrick revenait de son prêt à Lyon, où il a très bien joué, puis il a rencontré quelques problèmes. Je crois qu’il a aussi été assez frustré de ne pas être au mieux physiquement. Son intention a toutefois toujours été de rester à Madrid. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Honnêtement, je pense qu’il restera longtemps au Real Madrid. C’est mon avis. Les rumeurs concernant l’AC Milan et la Roma ? Je ne crois pas qu’il partira. Les clubs cités sont fantastiques, mais je ne pense pas qu’il ira jouer ailleurs. »
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