« Nous parlons ici d’un joueur qui a les qualités pour jouer au Real Madrid, il lui faut seulement des opportunités. Endrick revenait de son prêt à Lyon, où il a très bien joué, puis il a rencontré quelques problèmes. Je crois qu’il a aussi été assez frustré de ne pas être au mieux physiquement. Son intention a toutefois toujours été de rester à Madrid. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Honnêtement, je pense qu’il restera longtemps au Real Madrid. C’est mon avis. Les rumeurs concernant l’AC Milan et la Roma ? Je ne crois pas qu’il partira. Les clubs cités sont fantastiques, mais je ne pense pas qu’il ira jouer ailleurs. »