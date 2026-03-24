Getty Images Sport
Traduit par
L'agent d'Achraf Hakimi réagit aux rumeurs concernant un retour au Real Madrid, tandis que la star du PSG vise un deuxième titre en Ligue des champions
L'engagement de Hakimi envers le projet du PSG
Malgré les rumeurs persistantes le liant à un retour au Santiago Bernabéu, Hakimi est épanoui et heureux au Paris Saint-Germain. Son agent, Alejandro Camano, a précisé que l'avenir immédiat de l'arrière droit restait résolument en Ligue 1, où il est sous contrat jusqu'en juin 2029. La star marocaine est devenue un pilier de l'équipe parisienne depuis son arrivée en 2021.
S'adressant à winwin, Camano a déclaré : « Achraf est très heureux au PSG. Il s'y sent très bien et souhaite remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois, ainsi que mener l'équipe le plus loin possible. »
- Getty Images Sport
Démentir les rumeurs concernant un retour au Real Madrid
Le journal espagnol *Marca* avait précédemment laissé entendre qu'un retour au Real Madrid pourrait être envisagé pour ce joueur issu du célèbre centre de formation du club.
Cependant, Camano s'est empressé de mettre fin à toute rumeur concernant un contact officiel ou un transfert potentiel. Lorsqu'on lui a demandé si des discussions concernant un retour chez le géant espagnol avaient eu lieu, il a répondu fermement : « Non, cela ne s'est jamais produit. »
L'agent a en outre réaffirmé la loyauté de Hakimi envers son employeur actuel en soulignant ses relations avec le staff et l'équipe à Paris. Camano a ajouté : « Il nous reste encore trois ans de contrat avec le club parisien, et pour l'instant, il ne pense qu'au Paris Saint-Germain. Il est très heureux avec son entraîneur, ses coéquipiers, et il se sent bien dans ce pays. Pour l'instant, il n'est pas question qu'il parte. »
Une carrière couronnée de succès à travers l'Europe
Le parcours de Hakimi au Real Madrid est bien connu : il a fait ses débuts en équipe première en 2017 sous les ordres de Zinedine Zidane. Au cours de cette première période, il a disputé 17 matches et a fait partie des équipes qui ont remporté la Coupe du monde des clubs de la FIFA et la Ligue des champions. Il a toutefois eu du mal à s’imposer comme titulaire, ce qui l’a conduit à un prêt de deux ans au Borussia Dortmund, qui a marqué un tournant dans sa carrière.
Son parcours s'est poursuivi par une saison très réussie à l'Inter, où il a remporté le titre de Serie A sous les ordres d'Antonio Conte après un transfert de 43 millions d'euros. Depuis son arrivée au PSG, il a consolidé sa réputation comme l'un des meilleurs arrières latéraux offensifs du football mondial.
Son désir de remporter à nouveau la Ligue des champions – après avoir déjà connu le succès avec Madrid alors qu'il était adolescent – reste le principal moteur de ses performances en France.
- AFP
Se tourner vers l'avenir
Son contrat ayant récemment été prolongé jusqu'en 2029, Hakimi reste une figure centrale du dispositif tactique de Luis Enrique. L'international marocain s'est épanoui sous la houlette du technicien espagnol, profitant de la liberté offensive que lui offre le système actuel du PSG. Sa complicité avec la ligne d'attaque du club continue d'être un atout majeur en phase offensive pour les champions de France.
Par ailleurs, Hakimi a reçu une bonne nouvelle la semaine dernière, lorsque la CAF a annoncé que le Maroc s'était vu attribuer l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2025 après avoir retiré ce titre au Sénégal.