L'agent d'Achraf Hakimi réagit aux rumeurs concernant un retour au Real Madrid, tandis que la star du PSG vise un deuxième titre en Ligue des champions

Le journal espagnol *Marca* avait précédemment laissé entendre qu'un retour au Real Madrid pourrait être envisagé pour ce joueur issu du célèbre centre de formation du club.

Cependant, Camano s'est empressé de mettre fin à toute rumeur concernant un contact officiel ou un transfert potentiel. Lorsqu'on lui a demandé si des discussions concernant un retour chez le géant espagnol avaient eu lieu, il a répondu fermement : « Non, cela ne s'est jamais produit. »

L'agent a en outre réaffirmé la loyauté de Hakimi envers son employeur actuel en soulignant ses relations avec le staff et l'équipe à Paris. Camano a ajouté : « Il nous reste encore trois ans de contrat avec le club parisien, et pour l'instant, il ne pense qu'au Paris Saint-Germain. Il est très heureux avec son entraîneur, ses coéquipiers, et il se sent bien dans ce pays. Pour l'instant, il n'est pas question qu'il parte. »