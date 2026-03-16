L'agent Allegri : « Il n'a jamais envisagé de remporter le championnat par souci d'équité. Leao sur le marché des transferts ? Cette année, il n'apporte pas une contribution très importante. »

Une défaite qui fait plus mal que ne le laisse supposer le score. Le Milan s'incline à l'Olimpico ; un but d'Isaksen, qui profite d'une erreur d'Estupinan, suffit à la Lazio. Le héros du derby est retombé dans la médiocrité qui a marqué toute sa saison. Les Rossoneri doivent désormais surveiller leurs arrières, la Juventus occupant la cinquième place à seulement sept points. De l'enthousiasme du derby à la déprime sportive de Rome, tout cela en l'espace d'une seule semaine.