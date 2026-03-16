Une défaite qui fait plus mal que ne le laisse supposer le score. Le Milan s'incline à l'Olimpico ; un but d'Isaksen, qui profite d'une erreur d'Estupinan, suffit à la Lazio. Le héros du derby est retombé dans la médiocrité qui a marqué toute sa saison. Les Rossoneri doivent désormais surveiller leurs arrières, la Juventus occupant la cinquième place à seulement sept points. De l'enthousiasme du derby à la déprime sportive de Rome, tout cela en l'espace d'une seule semaine.
AFP
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L'agent Allegri : « Il n'a jamais envisagé de remporter le championnat par souci d'équité. Leao sur le marché des transferts ? Cette année, il n'apporte pas une contribution très importante. »
LES PROPOS DE L'AGENT D'ALLEGRIGiovanni Branchini, l'agent de Massimiliano Allegri, s'est exprimé dans l'émission « Radio Anch'io Sport » sur Rai Radio 1 et a fait les déclarations suivantes : « Le message d'Allegri a toujours été très concret et équilibré : il n'a jamais pensé remporter le championnat, n'a jamais parlé de rattraper l'Inter et a toujours dit de surveiller nos arrières, car l'objectif est la qualification pour la Ligue des champions. Certains ont peut-être pensé qu'il s'agissait d'une stratégie. Or, c'est du réalisme et de l'honnêteté. »
FUTUR LION
Concernant l'avenir de Leao, Branchini laisse toutes les possibilités ouvertes : « Le Milan doit-il encore miser sur Leao ? La situation au sein du club est complexe : Leao est un actif du club et il faut donc prendre en compte divers facteurs. Cette année, il n'apporte pas une contribution exceptionnelle, c'est évident pour tout le monde. Il reste un joueur important et il faut le défendre jusqu'au bout, comme l'a fait Allegri hier après le match, malgré la fin abrupte de son remplacement. »
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