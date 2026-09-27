Le milieu de terrain Marco Pasalic a inscrit le but de la victoire, permettant à la Croatie de s’imposer 2-1 face à la Tchéquie à Prague en Ligue des nations de l’UEFA. Quatorze ans après la fin de son premier passage à la tête de l’équipe, l’entraîneur revenu en poste Slaven Bilic a célébré un retour triomphal sur le banc grâce à la frappe de Pasalic en seconde période, après l’ouverture du score de Luka Modric.

Pasalic a fait parler son sens du but dans la surface, profitant de la domination croate au milieu de terrain pour offrir trois points à son équipe.

Cette victoire permet à la Croatie de bien lancer sa campagne de Ligue des nations.