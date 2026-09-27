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« L’âge n’est qu’un chiffre ! » : Marco Pasalic s’exprime sur la légende Luka Modric après avoir offert la victoire à la Croatie
Pasalic offre la victoire à la Croatie pour les débuts de rêve de Bilic
Le milieu de terrain Marco Pasalic a inscrit le but de la victoire, permettant à la Croatie de s’imposer 2-1 face à la Tchéquie à Prague en Ligue des nations de l’UEFA. Quatorze ans après la fin de son premier passage à la tête de l’équipe, l’entraîneur revenu en poste Slaven Bilic a célébré un retour triomphal sur le banc grâce à la frappe de Pasalic en seconde période, après l’ouverture du score de Luka Modric.
Pasalic a fait parler son sens du but dans la surface, profitant de la domination croate au milieu de terrain pour offrir trois points à son équipe.
Cette victoire permet à la Croatie de bien lancer sa campagne de Ligue des nations.
- AFP
Buteur, Pasalic mène les hommages élogieux à l’inoxydable Modric
S'exprimant auprès de l'UEFA après le match, Pasalic a affiché une joie immense pour son capitaine Modric, qui avait débloqué la situation d'une frappe brillante. Le milieu de terrain s'est émerveillé de la condition physique et de l'autorité technique de Modric, affirmant que son capitaine défie les lois du vieillissement.
Pasalic a souligné que la présence de Modric sur le terrain reste l'élément déterminant pour l'équipe nationale.
« Le premier but de Luka Modric était excellent ! Je suis vraiment heureux pour lui ! », a déclaré Pasalic. « Il prouve que l'âge n'est qu'un chiffre ! Sur le terrain, il fait la différence et c'est vraiment une légende. »
Kovacic et Bilic saluent l’alchimie immédiate du groupe
Au-delà du but de Pasalic et du génie de Modric, le milieu de terrain Mateo Kovacic a souligné avec quelle fluidité l'équipe s'est adaptée aux exigences tactiques de Bilic. Kovacic a rendu hommage à l'ancien sélectionneur Zlatko Dalic avant de noter que le retour de Bilic avait instantanément apporté de l'énergie et de l'unité à l'équipe.
L'entraîneur tchèque Santi Denia a exprimé sa déception après sa défaite pour ses débuts, exhortant son équipe à rebondir contre l'Angleterre.
« D'abord, je dois remercier Zlatko Dalic pour tout, a déclaré Kovacic. Mais avec Bilic, tout a immédiatement fonctionné, et tout le monde travaille ensemble comme un seul homme. »
La Croatie se prépare pour son déplacement à Séville afin d’affronter l’Espagne, championne du monde
Pasalic et la Croatie tournent désormais leur attention vers un choc international de premier plan, avec un déplacement à Séville pour affronter l’Espagne, championne du monde, mardi. L’équipe de Bilic cherchera à conserver son élan lors de cette rencontre afin de consolider sa première place dans son groupe de Ligue des nations.
La Tchéquie se prépare à recevoir l’Angleterre à Prague le même soir sous la direction de son nouveau sélectionneur, Santi Denia.
Pasalic vise à maintenir sa forme de buteur en Espagne.
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