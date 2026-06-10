« L’âge n’est pas un problème » pour Cristiano Ronaldo : à 41 ans, la « GOAT » dispose toujours de la confiance d’un ancien coéquipier de la sélection portugaise, qui affirme qu’il « fera la différence » lors de la Coupe du monde 2026

À l’approche de la Coupe du monde 2026, la longévité de Cristiano Ronaldo alimente toujours les débats. Mais l’ancien international portugais Almeida, qui a évolué aux côtés du quintuple Ballon d’Or en 2010 et 2014, assure que le vétéran est prêt à mener l’attaque lusitanienne en Amérique du Nord.

S’exprimant auprès de l’agence Lusa, le défenseur a écarté les doutes concernant le déclin supposé de la star d’Al-Nassr : « L’âge n’est pas un problème ; on voit aujourd’hui beaucoup de joueurs de 39, 40 ou 41 ans arriver en pleine forme. Ronaldo se prépare même de mieux en mieux et c’est la compétition qui manque à son palmarès et qu’il poursuit depuis longtemps. Je suis convaincu qu’il sera prêt. »