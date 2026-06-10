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« L’âge n’est pas un problème » pour Cristiano Ronaldo : à 41 ans, la « GOAT » dispose toujours de la confiance d’un ancien coéquipier de la sélection portugaise, qui affirme qu’il « fera la différence » lors de la Coupe du monde 2026
« Il devrait être en pleine forme »
À l’approche de la Coupe du monde 2026, la longévité de Cristiano Ronaldo alimente toujours les débats. Mais l’ancien international portugais Almeida, qui a évolué aux côtés du quintuple Ballon d’Or en 2010 et 2014, assure que le vétéran est prêt à mener l’attaque lusitanienne en Amérique du Nord.
S’exprimant auprès de l’agence Lusa, le défenseur a écarté les doutes concernant le déclin supposé de la star d’Al-Nassr : « L’âge n’est pas un problème ; on voit aujourd’hui beaucoup de joueurs de 39, 40 ou 41 ans arriver en pleine forme. Ronaldo se prépare même de mieux en mieux et c’est la compétition qui manque à son palmarès et qu’il poursuit depuis longtemps. Je suis convaincu qu’il sera prêt. »
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L'évolution des rôles sur la scène internationale
Si la vitesse explosive que Ronaldo affichait à l’époque de Manchester United et lors de ses débuts au Real Madrid a laissé place à un jeu plus réfléchi, Almeida estime que son intelligence footballistique reste inégalée. L’ancien attaquant du Werder Brême reconnaît que les supporters doivent ajuster leurs attentes tout en continuant d’apprécier le génie du « GOAT » portugais. Cette expérience est considérée comme un atout essentiel pour l’équipe de Roberto Martinez, qui doit affronter un groupe K difficile comprenant la RD Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie.
« On ne verra plus le Ronaldo des années 20 ou 30 ans, tout en fougue, mais son expérience et sa classe d’exception continuent de faire la différence », conclut Almeida.
Le Portugal figure parmi les prétendants au titre.
Almeida place le Portugal au même niveau que des cadors comme la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Brésil et l’Argentine, championne en titre. Selon lui, l’effectif de Martinez donne à la sélection les moyens de briguer son premier titre mondial, à condition que les joueurs arrivent en forme.
« Les attentes sont élevées. Les joueurs portugais évoluent dans les meilleurs clubs du monde, ils sont constamment nominés pour les prix récompensant les meilleurs joueurs mondiaux, ce qui implique toujours une grande responsabilité », note Almeida. « Je considère le Portugal comme l’une des équipes favorites, mais nous devons savoir qu’il y en a d’autres de très bon niveau. Tout dépendra de l’état de forme dans lequel les joueurs arriveront à la compétition. L’état d’esprit et la fraîcheur physique après une longue saison seront déterminants. Le mental comptera aussi, car exécuter ce qu’ils savent faire n’est pas nouveau. L’essentiel, c’est la fraîcheur physique et mentale. »
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Faire confiance à la vision tactique de Martinez
La composition de l’équipe fait aussi débat, Goncalo Ramos offrant un profil complémentaire à celui de Ronaldo. Toutefois, Almeida affirme que Martinez et son staff technique ont trouvé le bon équilibre pour soutenir leur capitaine tout en maintenant la compétitivité de la sélection face à des adversaires venus du monde entier.
« Le sélectionneur sait exactement ce qu’il veut faire et prépare ce tournoi depuis longtemps. Il a retenu les joueurs qui lui ont offert le plus de garanties, c’est l’essentiel », a conclu Almeida. « Il aurait pu opter pour un avant-centre plus statutaire, mais le Portugal ne joue jamais avec un attaquant fixe. Goncalo Ramos est en forme et Ronaldo peut faire la différence à tout moment. »