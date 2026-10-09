Le cœur de l’attrait d’Infantino pour le continent réside dans une importante redistribution financière. S’adressant aux délégués du symposium, il a détaillé l’injection massive de fonds qui a financé 124 projets distincts en Afrique au cours de la dernière décennie.

« En tant que président de la FIFA, je suis fier d’avoir contribué avec vous un petit peu à cette révolution (dans le football africain) au cours des 10 dernières années », a expliqué Infantino. « Avec le programme FIFA Forward, nous avons investi un milliard de dollars en 10 ans en Afrique, avec 124 projets différents et de nombreuses autres actions. »

Reconnaissant les récentes frictions avec d’autres confédérations au sujet de projets commerciaux, Infantino a insisté sur l’importance de la transparence et du compromis. « Quand on suit un parcours, parfois des inquiétudes sont soulevées », a-t-il déclaré. « Lorsqu’elles le sont, nous devons y répondre. En ce qui nous concerne à la FIFA, nous y répondons toujours dans un esprit de dialogue, à bras ouverts, avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Nous pouvons toujours être meilleurs et faire mieux. »

Réitérant son message global en ligne, Infantino a ajouté : « La conférence stratégique de la CAF, dans le magnifique Cap-Vert, a été l’occasion de réaffirmer que le football appartient à tout le monde, partout dans le monde, et qu’il est de notre responsabilité de créer des opportunités et de trouver les ressources pour que cela se produise. Nous avons eu un dialogue productif autour du partage des connaissances et de l’apprentissage mutuel afin de bâtir un écosystème solide dans lequel les enfants disposent des ressources et des passerelles nécessaires pour réaliser leurs rêves dans le football. »

Il a poursuivi : « En revenant sur une Coupe du monde de la FIFA 2026 réussie, y compris le parcours inspirant de l’équipe nationale du Cap-Vert, j’ai eu l’occasion de féliciter tout le monde pour notre travail collectif, qui a abouti à l’incroyable essor du football en Afrique. Cela a été porté par des investissements d’un milliard de dollars de FIFA Forward, contribuant à 124 projets sur ce continent passionné de football au cours de la dernière décennie. »



