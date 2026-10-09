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L’Afrique soutient Gianni Infantino ! Le président de la FIFA obtient le soutien unanime de la CAF après avoir promis une augmentation massive des financements à la suite du succès de la Coupe du monde
Soutien unanime au Cap-Vert
La campagne d’Infantino pour conserver son poste de président de la FIFA a reçu un énorme coup de pouce après avoir obtenu le soutien unanime des 54 associations membres de l’Afrique. Cet appui a été confirmé lors d’une conférence stratégique historique de la CAF à Santa Maria, au Cap-Vert.
Ce soutien unifié apporte un élan crucial à l’administrateur helvético-italien de 56 ans. Il a récemment fait face à une opposition des fédérations européennes et nord-américaines au sujet de propositions controversées visant à vendre des participations commerciales dans les tournois de la FIFA, ce qui rend le bloc de vote uni de l’Afrique essentiel à sa candidature à sa réélection.
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Motsepe affirme bénéficier d’un soutien unanime
Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a officiellement annoncé la position commune du continent, citant les investissements historiques significatifs de l’instance dirigeante mondiale comme principal moteur de ce soutien.
« Il y a une décision unanime des 54 associations membres de la CAF de soutenir inconditionnellement Gianni à la présidence de la FIFA », a déclaré Motsepe aux délégués, comme le rapporte Reuters. « Cela est dû à l’histoire et au soutien que Gianni a apportés au football africain. »
S’exprimant sur les réseaux sociaux pour faire part de sa gratitude après la conférence, Infantino a salué ce soutien. « Un magnifique moment d’unité lors de la conférence stratégique de la CAF à Santa Maria ! », a-t-il déclaré. « Merci infiniment pour le soutien indéfectible, unanime et inconditionnel des 54 associations africaines membres de la FIFA. Dans toute l’Afrique passionnée de football, nous restons unis dans notre mission d’amener notre sport à tout le monde, partout, sans exception. »
Un investissement d’un milliard de dollars
Le cœur de l’attrait d’Infantino pour le continent réside dans une importante redistribution financière. S’adressant aux délégués du symposium, il a détaillé l’injection massive de fonds qui a financé 124 projets distincts en Afrique au cours de la dernière décennie.
« En tant que président de la FIFA, je suis fier d’avoir contribué avec vous un petit peu à cette révolution (dans le football africain) au cours des 10 dernières années », a expliqué Infantino. « Avec le programme FIFA Forward, nous avons investi un milliard de dollars en 10 ans en Afrique, avec 124 projets différents et de nombreuses autres actions. »
Reconnaissant les récentes frictions avec d’autres confédérations au sujet de projets commerciaux, Infantino a insisté sur l’importance de la transparence et du compromis. « Quand on suit un parcours, parfois des inquiétudes sont soulevées », a-t-il déclaré. « Lorsqu’elles le sont, nous devons y répondre. En ce qui nous concerne à la FIFA, nous y répondons toujours dans un esprit de dialogue, à bras ouverts, avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Nous pouvons toujours être meilleurs et faire mieux. »
Réitérant son message global en ligne, Infantino a ajouté : « La conférence stratégique de la CAF, dans le magnifique Cap-Vert, a été l’occasion de réaffirmer que le football appartient à tout le monde, partout dans le monde, et qu’il est de notre responsabilité de créer des opportunités et de trouver les ressources pour que cela se produise. Nous avons eu un dialogue productif autour du partage des connaissances et de l’apprentissage mutuel afin de bâtir un écosystème solide dans lequel les enfants disposent des ressources et des passerelles nécessaires pour réaliser leurs rêves dans le football. »
Il a poursuivi : « En revenant sur une Coupe du monde de la FIFA 2026 réussie, y compris le parcours inspirant de l’équipe nationale du Cap-Vert, j’ai eu l’occasion de féliciter tout le monde pour notre travail collectif, qui a abouti à l’incroyable essor du football en Afrique. Cela a été porté par des investissements d’un milliard de dollars de FIFA Forward, contribuant à 124 projets sur ce continent passionné de football au cours de la dernière décennie. »
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La route vers les élections de mars
Infantino est désormais largement favori pour conserver sa présidence lors des élections de mars à venir. L’ancien défenseur de la Suisse et de Tottenham, Ramon Vega, a récemment annoncé son intention de se lancer dans la course, mais avec le président de l’UEFA Aleksander Ceferin qui a choisi de briguer un nouveau mandat en Europe plutôt que de se présenter au poste suprême de la FIFA, la voie semble relativement dégagée pour Infantino. En se projetant vers la suite, le patron de la FIFA a promis de poursuivre la collaboration avec la CAF afin de s’appuyer sur les avancées récentes.
« Notre engagement est de faire en sorte que votre football continue à s’améliorer et à grandir, de vous offrir davantage d’opportunités. Dix pays lors de la (dernière) Coupe du monde, cela a été un succès pour l’ensemble du continent », a déclaré Infantino aux délégués. « Nous devons continuer ensemble sur cette voie, parce que c’est à vous, en tant que CAF, de nous dire ce que vous voulez. Comment nous pouvons vous rendre plus forts et meilleurs. Nous continuerons à chercher les ressources et les augmentations (de financement) qui sont nécessaires pour propulser le football africain au sommet du football mondial. »
Il a repris cette idée dans ses dernières déclarations publiques lors du sommet : « Notre engagement demeure de garantir la croissance constante du football ici et nous continuerons à travailler dans un esprit de coopération mutuelle et de communication ouverte afin que les jeunes filles et les jeunes garçons aient les opportunités dont ils ont besoin pour réussir. »
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