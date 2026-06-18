L'Afrique du Sud reste en course ! Un penalty de Teboho Mokoena en fin de match permet aux Bafana Bafana d'arracher un match nul crucial face à la Tchéquie en Coupe du monde

Le match semblait se diriger vers un nul sans éclat jusqu’à ce qu’un rebondissement inattendu survienne dans les dix dernières minutes. La controverse a éclaté à la 83^e minute lorsque la frappe puissante de Thapelo Maseko, tirée à 18 yards, a heurté le coude de Pavel Sulc à l’intérieur de la surface de réparation.

L’arbitre accorde immédiatement un penalty à l’Afrique du Sud. Malgré les vives protestations des Tchèques, la vidéo confirme la décision. Sous haute pression, Mokoena se présente face au but et transforme la sentence avec assurance, punissant l’adversaire de sa prudence durant toute la seconde période.