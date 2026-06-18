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L'Afrique du Sud reste en course ! Un penalty de Teboho Mokoena en fin de match permet aux Bafana Bafana d'arracher un match nul crucial face à la Tchéquie en Coupe du monde
Les deux équipes se sont partagé les points à Atlanta.
L’Afrique du Sud et la Tchéquie, battues d’entrée par le Mexique et la Corée du Sud, devaient impérativement éviter une nouvelle défaite pour rester en course. Elles ont finalement partagé les points à Atlanta, ce qui leur laisse une chance de se qualifier pour les seizièmes de finale : il leur suffira de remporter leur dernier match de groupe.
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Malgré l’ouverture du score précoce de la République tchèque, la rencontre n’a pas pris feu.
Michal Sadilek a ouvert le score dès la 6^e minute, signant ainsi le but le plus rapide de la compétition et offrant l’avantage aux Tchèques. Mais, au lieu de capitaliser sur cette entame idéale pour prendre le contrôle du match, la Tchéquie s’est immédiatement retranchée dans un bloc défensif compact. L’Afrique du Sud a alors peiné à imposer un jeu offensif fluide, ce qui a entraîné une forte congestion au milieu de terrain et offert un spectacle peu captivant aux spectateurs.
Un penalty dans les arrêts de jeu sanctionne une approche trop prudente
Le match semblait se diriger vers un nul sans éclat jusqu’à ce qu’un rebondissement inattendu survienne dans les dix dernières minutes. La controverse a éclaté à la 83^e minute lorsque la frappe puissante de Thapelo Maseko, tirée à 18 yards, a heurté le coude de Pavel Sulc à l’intérieur de la surface de réparation.
L’arbitre accorde immédiatement un penalty à l’Afrique du Sud. Malgré les vives protestations des Tchèques, la vidéo confirme la décision. Sous haute pression, Mokoena se présente face au but et transforme la sentence avec assurance, punissant l’adversaire de sa prudence durant toute la seconde période.
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Les derniers matchs de la phase de groupes seront décisifs pour l’accès aux phases à élimination directe.
Bien que les Bafana Bafana n’aient créé que très peu d’occasions franches au cours des 90 minutes, ce but égalisateur inscrit en fin de match a été considéré comme un résultat équitable, compte tenu de la réticence de la Tchéquie à se montrer offensive. Ce partage des points apporte un peu de suspense de dernière minute dans la poule, les deux équipes se retrouvant à égalité avec un point chacune avant une dernière journée décisive où l’Afrique du Sud affrontera la Corée du Sud tandis que la Tchéquie se mesurera au Mexique.