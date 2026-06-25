Le départ d’André Onana vers l’Ajax intervient à un moment opportun pour le Barça, qui peut ainsi poursuivre le recentrage de son effectif au poste de gardien et clarifier la hiérarchie. Chez le champion d’Espagne, Joan Garcia conserve logiquement sa place de titulaire, tandis que Wojciech Szczesny, récemment arrivé, assure l’intérim en tant que numéro deux. Selon l’article, les jeunes talents Ander Astralaga et Aron Yaakobishvili s’affronteront pour le rôle de troisième gardien.

Le club catalan a récemment cédé un autre gardien, Inaki Pena, au Panathinaikos pour trois millions d’euros, tandis que David Kochan était prêté pour une saison au club danois de Lyngby.