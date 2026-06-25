Selon le journal sportif espagnol AS, le transfert est « sur le point d’être finalisé », les différentes parties ayant trouvé un accord. À Amsterdam, il retrouvera l’entraîneur Michel, qu’il connaît pour avoir passé six mois à Gérone. Le gardien allemand avait été prêté lors de la seconde partie de la saison dernière afin de gagner en expérience en vue de la Coupe du monde. Mais une lésion musculaire à la cuisse l’a rapidement tenu éloigné des terrains, puis privé de la compétition nord-américaine.
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« L’affaire serait sur le point d’être conclue » : Marc-André ter Stegen s’apprêterait à quitter le FC Barcelone pour rejoindre un club européen aux multiples titres
L'été dernier, le Barça a recruté Joan Garcia, issu de son rival local l'Espanyol, pour concurrencer ter Stegen, moyennant un transfert de 25 millions d'euros. L’entraîneur Hansi Flick a immédiatement fait de cette nouvelle recrue son numéro un, réduisant ainsi ter Stegen à un rôle secondaire malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Après une opération au dos, le gardien allemand est resté au club avant de tenter un nouveau départ à Gérone lors du mercato hivernal.
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Le Barça clarifie enfin la situation au poste de gardien de but
Le départ d’André Onana vers l’Ajax intervient à un moment opportun pour le Barça, qui peut ainsi poursuivre le recentrage de son effectif au poste de gardien et clarifier la hiérarchie. Chez le champion d’Espagne, Joan Garcia conserve logiquement sa place de titulaire, tandis que Wojciech Szczesny, récemment arrivé, assure l’intérim en tant que numéro deux. Selon l’article, les jeunes talents Ander Astralaga et Aron Yaakobishvili s’affronteront pour le rôle de troisième gardien.
Le club catalan a récemment cédé un autre gardien, Inaki Pena, au Panathinaikos pour trois millions d’euros, tandis que David Kochan était prêté pour une saison au club danois de Lyngby.
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Ter Stegen évolue au Barça depuis douze ans.
En 2014, Marc-André ter Stegen quitte son club formateur, le Borussia Mönchengladbach, pour rejoindre le FC Barcelone contre un chèque de douze millions d’euros. Sous le maillot catalan, il a remporté sept titres de champion d’Espagne et, lors de la saison 2014/15, la Ligue des champions.
Les statistiques de Marc-André ter Stegen pour la saison 25/26 :
Jeux : 3 Buts encaissés : 2 Clean sheets : 1 Minutes jouées : 270 minutes