Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le club allemand le plus titré serait sur le point de recruter l'international marocain Ismael Saibari. Il ne resterait plus que quelques détails à régler entre le club munichois et le PSV Eindhoven.
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L’affaire pourrait être conclue dès la semaine prochaine. Le FC Bayern serait sur le point de réaliser un coup de maître sur le marché des transferts
Polyvalent et offensif, le joueur effectuera sa visite médicale la semaine prochaine aux États-Unis. C’est sur place qu’il affrontera le Brésil avec le Maroc pour le premier match de la phase de groupes, dans la nuit de samedi à dimanche au MetLife Stadium de New York. Les autres adversaires du groupe sont l’Écosse et Haïti.
Un léger écart subsiste encore entre le PSV et le Bayern concernant les modalités du transfert, tandis que le club bavarois s’est déjà mis d’accord avec le joueur sur tous les détails de son contrat.
Le montant du transfert du joueur de 25 ans se situerait entre 50 et 60 millions d’euros, et Saibari devrait signer un contrat à Munich jusqu’en 2031. Selon l’Eindhovens Dagblad, une nouvelle réunion entre les deux clubs est prévue lundi, et l’accord pourrait être officialisé peu après.
Si ce montant est confirmé, Saibari deviendra le transfert le plus cher de l’histoire du champion néerlandais en titre. Jusqu’ici, le record appartenait à Hirving Lozano, cédé au SSC Naples pour 50 millions d’euros lors de l’exercice 2019/20.
La relation particulière entre Vincent Kompany et Saibari
Selon les informations circulant au sein du club bavarois, c’est notamment Vincent Kompany qui a plaidé en interne pour le recrutement de l’attaquant. Une discussion entre le Belge et Saibari aurait finalement fait pencher la balance, convaincant la star du PSV de rejoindre le FC Bayern.
Dès la rencontre entre le Bayern et le club néerlandais lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, fin janvier, une chaleureuse accolade et un échange entre Kompany et Saibari avaient attiré l’attention. Les Munichois l’avaient emporté 2-1, et Saibari avait égalisé d’une merveilleuse frappe.
La conversation portait-elle déjà sur un intérêt du Bayern ? « Non, non », avait alors expliqué Saibari à Ziggo Sport : « Il m’a félicité pour ma performance, ou plutôt pour celle de notre équipe. Il a dit qu’il fallait continuer comme ça », avait rassuré le joueur de 25 ans. Interrogé sur le sujet, Kompany avait salué la performance du jeune homme : « Il est sur la bonne voie. Il est puissant, capable de créer des occasions et dangereux devant le but. En plus, il a beaucoup défendu pour son équipe aujourd’hui. »
Les deux hommes entretiennent un lien particulier lié aux origines de Saibari : né à Terrassa (Espagne) de parents marocains, il a grandi en partie en Belgique et a été formé au RSC Anderlecht, le club de jeunesse de Kompany. « Saibari est Marocain, mais aussi Belge. Au PSV, il y a toujours des jeunes qui ont été formés chez nous (en Belgique, NDLR) et qui font du bon travail », a déclaré l’entraîneur du FCB.
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En recrutant Saibari, le FC Bayern répond à plusieurs besoins de son effectif.
En recrutant Saibari, le Bayern Munich fait d’une pierre deux coups. Polyvalent, il peut évoluer tant comme ailier gauche pour suppléer Luis Diaz que comme avant-centre pour épauler Harry Kane.
Un rôle initialement prévu pour Anthony Gordon, lequel a finalement quitté Newcastle United pour rejoindre le FC Barcelone. International marocain, il a joué la plupart de ses matchs au poste de numéro 10 la saison passée et devrait à nouveau évoluer dans l’axe du milieu de terrain.
Au total, il a marqué 19 buts et délivré 9 passes décisives en 37 matchs officiels avec le PSV la saison dernière, dont 26 disputés dans l’axe. Récemment, il a également inscrit un doublé lors de la rencontre amicale du Maroc face à Madagascar, en vue de la Coupe du monde.