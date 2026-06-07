L’affaire pourrait être conclue dès la semaine prochaine. Le FC Bayern serait sur le point de réaliser un coup de maître sur le marché des transferts

Polyvalent et offensif, le joueur effectuera sa visite médicale la semaine prochaine aux États-Unis. C’est sur place qu’il affrontera le Brésil avec le Maroc pour le premier match de la phase de groupes, dans la nuit de samedi à dimanche au MetLife Stadium de New York. Les autres adversaires du groupe sont l’Écosse et Haïti.

Un léger écart subsiste encore entre le PSV et le Bayern concernant les modalités du transfert, tandis que le club bavarois s’est déjà mis d’accord avec le joueur sur tous les détails de son contrat.

Le montant du transfert du joueur de 25 ans se situerait entre 50 et 60 millions d’euros, et Saibari devrait signer un contrat à Munich jusqu’en 2031. Selon l’Eindhovens Dagblad, une nouvelle réunion entre les deux clubs est prévue lundi, et l’accord pourrait être officialisé peu après.

Si ce montant est confirmé, Saibari deviendra le transfert le plus cher de l’histoire du champion néerlandais en titre. Jusqu’ici, le record appartenait à Hirving Lozano, cédé au SSC Naples pour 50 millions d’euros lors de l’exercice 2019/20.