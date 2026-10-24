Le Real Madrid aborde le Clasico de ce dimanche dans un climat de vive contestation suscité par l'annonce du corps arbitral.

Juan Martínez Munuera dirigera la rencontre, tandis que Javier Iglesias Villanueva sera responsable de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Deux noms qui avaient circulé avant la confirmation officielle de leur désignation, et auxquels est associé un historique de faits antérieurs expliquant la méfiance du club madrilène.

La fuite concernant cette désignation a accentué la colère, sur fond de relation déjà tendue par le passé entre le Real Madrid et le système arbitral.

La polémique a débuté avant l'annonce officielle, José Mourinho ayant exprimé son agacement après la victoire contre Leipzig, lorsqu'il a été interrogé sur les noms possibles pour diriger la rencontre. L'entraîneur a pointé le problème de connaître l'identité des arbitres avant l'annonce officielle de leur désignation.

Mais le mécontentement du Real Madrid est également lié à des faits antérieurs. L'historique des deux arbitres comporte des décisions ayant provoqué des protestations publiques et une plainte officielle déposée par le club, ainsi qu'un fait particulièrement grave concernant Kylian Mbappé.

S'ajoute à cela la relation professionnelle de Martínez Munuera avec le fils de José María Enríquez Negreira, une affaire révélée dans le cadre de l'enquête judiciaire, selon ce qu'a confirmé un rapport du journaliste d'okdiario Iván Martín.