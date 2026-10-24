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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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L'affaire Negreira et les insultes à Vinicius : un passé polémique qui hante l'arbitre du Clasico

FEATURES
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Juan Martinez Munuera
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
Eder Militao
J. Mourinho
Espagne
Brésil
France
Portugal

Le suspense commence tôt !

Le Real Madrid aborde le Clasico de ce dimanche dans un climat de vive contestation suscité par l'annonce du corps arbitral.

Juan Martínez Munuera dirigera la rencontre, tandis que Javier Iglesias Villanueva sera responsable de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Deux noms qui avaient circulé avant la confirmation officielle de leur désignation, et auxquels est associé un historique de faits antérieurs expliquant la méfiance du club madrilène.

La fuite concernant cette désignation a accentué la colère, sur fond de relation déjà tendue par le passé entre le Real Madrid et le système arbitral.

La polémique a débuté avant l'annonce officielle, José Mourinho ayant exprimé son agacement après la victoire contre Leipzig, lorsqu'il a été interrogé sur les noms possibles pour diriger la rencontre. L'entraîneur a pointé le problème de connaître l'identité des arbitres avant l'annonce officielle de leur désignation.

Mais le mécontentement du Real Madrid est également lié à des faits antérieurs. L'historique des deux arbitres comporte des décisions ayant provoqué des protestations publiques et une plainte officielle déposée par le club, ainsi qu'un fait particulièrement grave concernant Kylian Mbappé.

S'ajoute à cela la relation professionnelle de Martínez Munuera avec le fils de José María Enríquez Negreira, une affaire révélée dans le cadre de l'enquête judiciaire, selon ce qu'a confirmé un rapport du journaliste d'okdiario Iván Martín.

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  • Martínez Munuera et les paiements au fils de Negreira

    Selon ce même rapport, le nom de Martínez Munuera est apparu dans les informations liées au dossier d'enquête de l'affaire Negreira, après qu'il a fait appel aux services de Javier Enríquez, fils de Negreira, dans le domaine de la préparation mentale, qu'il a réglés par virements bancaires, selon ce qu'a déclaré son frère et adjoint, Miguel Martínez Munuera. L'objectif affiché de ces services était d'améliorer sa capacité de concentration durant les matches.

    Le contexte explique pourquoi cette question suscite la controverse : le père de Javier Enríquez occupait le poste de vice-président du Comité technique des arbitres (CTA), et les paiements versés par le Barça à des entités qui lui sont liées ont fait l'objet d'une enquête.

    Le recours d'un arbitre à ces services a soulevé des interrogations sur la nature des relations au sein du système arbitral. Martínez Munuera a défendu publiquement son intégrité, affirmant n'avoir commis aucune infraction légale.

    Ces paiements ne prouvent pas, en eux-mêmes, l'existence d'un favoritisme envers le Barça ou d'une manipulation des résultats des matches. Pour le Real Madrid, qui a décidé de se constituer partie dans l'affaire connue sous le nom d'« affaire Negreira » afin de défendre ses intérêts, la crédibilité de l'arbitrage exige de fournir les explications nécessaires et de garantir la transparence.

    Le litige reste ouvert, ce qui pèse sur l'atmosphère entourant toute désignation arbitrale d'une telle importance.

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  • Controverse autour de l'incident de Militão, plainte d'Osasuna et insultes à l'encontre de Vinícius

    L'un des épisodes les plus irritants pour le Real Madrid avec Martínez Munuera remonte au match de l'équipe face au Séville en mai 2021. Une séquence d'actions s'est conclue par un changement de la zone de sanction de la faute et de la partie qui en a bénéficié : l'arbitre avait accordé un penalty en faveur de Karim Benzema, mais la révision d'une main antérieure d'Éder Militão a finalement conduit à l'attribution d'un penalty au Séville. Le match s'est terminé sur un nul 2-2, dans une phase décisive de la lutte pour le titre de Liga.

    La décision a provoqué une réaction inhabituelle de l'entraîneur Zinedine Zidane, qui a réclamé des éclaircissements sur les critères d'appréciation des mains et a exprimé sa colère face au verdict. Depuis lors, cet épisode est resté parmi les cas que les supporters du Real Madrid évoquent lorsqu'ils discutent de la cohérence dans l'application des règles arbitrales.

    Quant à la confrontation la plus directe, elle est survenue en mars 2024, lorsque le Real Madrid a déposé une plainte contre Martínez Munuera auprès de la commission de discipline, sur fond de la rédaction du rapport du match de l'équipe face à Osasuna. Le club a accusé l'arbitre d'avoir omis les insultes adressées à Vinícius, bien que les joueurs du Real Madrid les lui aient signalées.

    La contestation ne s'est pas limitée à une décision sportive, mais s'est étendue à la question de la protection du joueur et de la consignation de ce qui s'était produit dans les tribunes. La commission technique des arbitres a rejeté la version du Real Madrid, affirmant que les enregistrements audio ne contenaient pas les signalements évoqués par le club.

    En revanche, le rapport du délégué de la fédération a fait état de chants injurieux à l'encontre du joueur brésilien. L'épisode a débouché sur une nouvelle confrontation publique entre le club madrilène et l'instance responsable de l'arbitrage.

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  • Iglesias Villanueva et l'intervention qui a provoqué la colère du Real Madrid

    En ce qui concerne Javier Iglesias Villanueva, le fait marquant précédent est le match entre l'Espanyol et le Real Madrid en février 2025.

    Au cours de la rencontre, Carlos Romero est intervenu violemment par-derrière sur Mbappé, mais il n'a reçu qu'un carton jaune, et l'arbitre vidéo n'a pas demandé à l'arbitre de revoir l'action sur l'écran pour évaluer si elle justifiait une expulsion.

    Le défenseur est resté sur le terrain, avant de marquer plus tard l'unique but qui a scellé le résultat.

    Le Real a déposé une plainte officielle, réclamant l'accès aux enregistrements audio relatifs aux faits qu'il a jugés injustes à son égard. La salle de la technologie vidéo s'est retrouvée au cœur de la contestation, bien que son objectif soit de corriger les graves erreurs d'arbitrage.

    C'est ce fait lié à Javier Iglesias Villanueva qui jette une ombre sur sa désignation. Quant aux décisions attribuées à son frère Ignacio, elles concernent un autre arbitre et ne justifient pas d'en faire porter la responsabilité à Javier, ni de présumer l'existence de relations personnelles entre eux simplement en raison de la similarité du nom de famille, selon le rapport.


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  • Les victoires n'effacent pas les contestations

    Martínez Munuera affiche un bilan positif avec le Real Madrid lors des quatre derniers Clásicos qu'il a dirigés : le club merengue en a remporté trois, contre une seule victoire pour le Barça.

    Parmi ces rencontres figurent la victoire 4-0 lors du match retour des demi-finales de la Coupe du Roi au Camp Nou, ainsi que le succès 4-1 en finale de la Supercoupe d'Espagne en 2024.

    Le rapport conclut : « Le Real Madrid veut que le Clásico se décide sur le terrain. Mais il l'aborde avec de nombreux souvenirs de matches qui l'ont finalement conduit à réclamer des explications au corps arbitral. »


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