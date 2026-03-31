L'affaire De Zerbi-Tottenham est conclue : voici les détails de l'accord, il ne manque plus que l'annonce

Roberto De Zerbi sera le prochain entraîneur de Tottenham. L'ancien entraîneur de Marseille, comme le rapporte Fabrizio Romano, fait son retour en Premier League et prendradès à présent les rênes des Spurs pour tenter d'atteindre l'objectif du maintien en Premier League (ils comptent aujourd'hui un point d'avance sur l'avant-dernière place, ndlr).
Après d'intenses négociations, les dirigeants du club londonien ont finalement convaincu l'entraîneur italien d'accepter un contrat valable pour les 7 matchs restants de cette saison, plus 4 ans supplémentaires.