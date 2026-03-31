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L'affaire De Zerbi-Tottenham est conclue : voici les détails de l'accord, il ne manque plus que l'annonce

Tottenham
R. De Zerbi
A. Nesta
Mercato

Après son départ de Marseille, l'entraîneur italien est prêt à prendre un nouveau départ. Un accord a été trouvé pour son retour en Premier League, sur le banc de Tottenham.

Roberto De Zerbi sera le prochain entraîneur de Tottenham. L'ancien entraîneur de Marseille, comme le rapporte Fabrizio Romano, fait son retour en Premier League et prendradès à présent les rênes des Spurs pour tenter d'atteindre l'objectif du maintien en Premier League (ils comptent aujourd'hui un point d'avance sur l'avant-dernière place, ndlr).


Après d'intenses négociations, les dirigeants du club londonien ont finalement convaincu l'entraîneur italien d'accepter un contrat valable pour les 7 matchs restants de cette saison, plus 4 ans supplémentaires.


  • RIEN DANS CELA

    De Zerbi fait appel, Alessandro Nesta répondra-t-il ?


    Tuttosport écrit que De Zerbi tente de convaincre Nesta de le suivre à Londres en tant qu'adjoint au sein du staff technique de Tottenham : il s'agit d'une rumeur qui, pour l'instant du moins, n'a pas été confirmée.


    L'ancien défenseur du Milan AC et de la Lazio est sans poste depuis la saison dernière, qui s'est terminée par la relégation de Monza en Serie B : un championnat où il a entraîné par le passé Reggiana, Frosinone et Pérouse après avoir débuté sa carrière d'entraîneur au Miami FC aux États-Unis une fois qu'il a raccroché les crampons.


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  • SPURS CONTRE RDZ

    Après son départ de Marseille, De Zerbi avait l'intention de ne pas accepter d'autres offres cette saison. Mais Tottenham parvient à le faire changer d'avis, en cherchant à le ramener en Premier League après ses deux années à la tête de Brighton.


    Le club londonien est à la recherche de son troisième entraîneur de la saison, le quatrième en un an. En effet, malgré la victoire en Europa League, Ange Postecoglou avait été remplacé par Thomas Frank, puis par Igor Tudor, qui quitte aujourd’hui l’équipe, quatrième avant-dernière du classement, à un point de la zone de relégation.


    De Zerbi dit désormais oui à Tottenham, qui lui propose un contrat de 5 ans à 12 millions de livres sterling par saison, plus une prime à la signature et une prime en cas de maintien.


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