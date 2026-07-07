Selon plusieurs médias anglais citant des sources au sein de la fédération, les Three Lions envisageraient de contester l’expulsion de Jarell Quansah et la suspension automatique qui l’accompagne, afin de pouvoir aligner le défenseur pour le quart de finale contre la Norvège.
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« L'affaire Balogun » comme précédent ? La Fédération anglaise envisagerait de contester un carton rouge avant le match de Coupe du monde contre la Norvège
Le défenseur du Bayer 04 Leverkusen a écopé à juste titre d'un carton rouge en huitièmes de finale face au Mexique pour un tacle appuyé sur Jesús Gallardo. L'arbitre iranien Alireza Faghani n'avait pas immédiatement signalé de faute de l'Anglais ; il n'a expulsé le joueur de 23 ans qu'après intervention du VAR.
Conformément au règlement de la FIFA, Quansah encourt a priori une suspension d’au moins un match ; au vu de la violence du tacle en pleine course, deux rencontres de suspension sembleraient même plus appropriées.
Toutefois, au regard des récents rebondissements de l’« affaire Balogun », la FIFA pourrait être contrainte d’annuler la suspension de Quansah, ou tout au moins de la transformer en avertissement avec sursis.
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La FIFA inflige une sanction à Balogun – Trump aurait-il exercé une influence ?
Dans une décision extrêmement controversée, la FIFA a annulé, malgré de vives protestations, la suspension de Balogun, sanctionné d’un carton rouge lors du match précédent contre la Bosnie-Herzégovine, lui permettant ainsi de participer au huitième de finale entre les « US Boys » et la Belgique.
Un appel téléphonique confirmé par les deux parties entre Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino, ajoute une zone d’ombre à la décision : le président américain aurait demandé la levée de la suspension de Balogun. Infantino a ensuite démenti toute ingérence extérieure, mais plusieurs médias et experts ont accusé Trump d’avoir influencé la commission disciplinaire de la FIFA, censée rester indépendante.
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Thomas Tuchel s’interroge avec exaspération : « Jusqu’où cela va-t-il aller ? »
Dès l'annonce de la décision concernant Balogun et le rejet de l'appel de la fédération belge, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a vivement critiqué Infantino et la FIFA.
« Trois membres de l’assistance vidéo et l’arbitre ont analysé l’action et conclu qu’il s’agissait d’un carton rouge. La décision était prise. Qui donc l’annule, et sur quelle base ? Où cela s’arrêtera-t-il ? La situation est pour le moins curieuse. Nous demandons simplement de la cohérence. Faut-il désormais faire appel chaque fois qu’un carton jaune n’en est pas un ? On pourrait en débattre sans fin. Où cela commence-t-il et où cela s’arrête-t-il ? » a tempêté l’Allemand.
Si la suspension de Quansah est confirmée, Tuchel devra donc revoir son onze de départ. Contre le Mexique, le joueur du Bayer Leverkusen avait d’ailleurs débuté comme arrière droit en l’absence de Reece James. Si ce dernier n’est pas rétabli à temps, c’est sans doute Djed Spence qui sera aligné – le latéral droit de Tottenham Hotspur avait déjà dépanné dans le couloir droit de la défense à quatre contre le Panama et la RD Congo, même s’il avait semblé en difficulté face à ces derniers.
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