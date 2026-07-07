« L'affaire Balogun » comme précédent ? La Fédération anglaise envisagerait de contester un carton rouge avant le match de Coupe du monde contre la Norvège

Le défenseur du Bayer 04 Leverkusen a écopé à juste titre d'un carton rouge en huitièmes de finale face au Mexique pour un tacle appuyé sur Jesús Gallardo. L'arbitre iranien Alireza Faghani n'avait pas immédiatement signalé de faute de l'Anglais ; il n'a expulsé le joueur de 23 ans qu'après intervention du VAR.

Conformément au règlement de la FIFA, Quansah encourt a priori une suspension d’au moins un match ; au vu de la violence du tacle en pleine course, deux rencontres de suspension sembleraient même plus appropriées.

Toutefois, au regard des récents rebondissements de l’« affaire Balogun », la FIFA pourrait être contrainte d’annuler la suspension de Quansah, ou tout au moins de la transformer en avertissement avec sursis.