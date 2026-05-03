L’adversaire doit lui fournir un maillot ! Une mésaventure incroyable pour le FC Bayern lors du match au sommet de la Ligue des champions contre Barcelone

« Elle avait visiblement apporté un maillot dont la couleur n’était pas homologuée pour la rencontre : trop proche de celui de la gardienne du Barça ou de l’arbitre », a expliqué Claudia Neumann, commentatrice de la ZDF, au sujet de cet incident insolite. Le maillot de remplacement, fourni au dernier moment par le Barça, a été floqué expressément du nom et du numéro de la gardienne du FCB.

La situation paraît d’autant plus surprenante que le short et les chaussettes de Mahmutovic étaient orange, et qu’un maillot de cette couleur n’aurait pas créé de confusion avec les tenues de ses coéquipières (principalement blanches), de ses adversaires catalanes (rouge foncé/bleu foncé), Il est donc probable que l’UEFA ait objecté en raison des touches orange présentes sur les manches et les numéros des maillots des Bavaroises.