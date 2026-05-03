Dimanche après-midi, la gardienne a passé les 90 minutes du match dans un maillot d’échauffement jaune clair, faute de disposer d’un maillot de gardien dont la couleur aurait été homologuée par l’UEFA pour la rencontre au Camp Nou.
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L’adversaire doit lui fournir un maillot ! Une mésaventure incroyable pour le FC Bayern lors du match au sommet de la Ligue des champions contre Barcelone
« Elle avait visiblement apporté un maillot dont la couleur n’était pas homologuée pour la rencontre : trop proche de celui de la gardienne du Barça ou de l’arbitre », a expliqué Claudia Neumann, commentatrice de la ZDF, au sujet de cet incident insolite. Le maillot de remplacement, fourni au dernier moment par le Barça, a été floqué expressément du nom et du numéro de la gardienne du FCB.
La situation paraît d’autant plus surprenante que le short et les chaussettes de Mahmutovic étaient orange, et qu’un maillot de cette couleur n’aurait pas créé de confusion avec les tenues de ses coéquipières (principalement blanches), de ses adversaires catalanes (rouge foncé/bleu foncé), Il est donc probable que l’UEFA ait objecté en raison des touches orange présentes sur les manches et les numéros des maillots des Bavaroises.
- AFP
Après un match aller conclu par un nul 1-1 le week-end dernier, le Bayern se présentait à Barcelone avec de légitimes espoirs. Ces derniers ont toutefois été douchés dès la 13^e minute, lorsque Salma Paralluelo a ouvert le score pour les Blaugranas. Les Bavaroises n’ont pas abdiqué et ont immédiatement réagi : Linda Dallmann a remis les deux équipes à égalité quatre minutes plus tard (17^e).
Mais le Barça a rapidement repris l’avantage, la superstar Alexia Putellas marquant à la 22^e minute. Ce maigre avantage a tenu jusqu’à la mi-temps, mais Ewa Pajor a doublé la mise à la 55^e minute. À peine trois minutes plus tard, Putellas a scellé le sort du match en inscrivant le quatrième but du Barça.
En finale de la Ligue des champions, le 23 mai à Oslo (Norvège), Barcelone affrontera l’Olympique lyonnais. Samedi, la joueuse internationale allemande Jule Brand avait qualifié les Françaises en marquant un but et en délivrant une passe décisive lors de la victoire 3-1 contre Arsenal en demi-finale retour.