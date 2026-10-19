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L’ADN du Barça au PSG ? Joan Laporta relève des similitudes entre l’équipe de Luis Enrique et le style de jeu emblématique du Barça
L’ADN du Barça sous Luis Enrique
Alors que l’attente grandit avant le choc de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Barcelone au Parc des Princes, Laporta s’est penché sur l’identité tactique de son adversaire. Le président de Barcelone estime que le club français a connu une profonde transformation sous la direction de Luis Enrique, qui connaît les rouages du Camp Nou mieux que la plupart.
« La dynamique de jeu de ses équipes rappelle quelque peu le style originel de Barcelone », a expliqué Laporta lors d’un entretien avec L’Équipe. Le président a salué le choix des dirigeants parisiens de nommer l’Espagnol, soulignant l’effet immédiat de son arrivée sur les performances et l’identité de l’équipe. « Le succès du PSG est arrivé avec Enrique et il a gagné parce qu’il lui a donné sa personnalité. Et quand il a décidé de bousculer les choses, boum ! Il faut reconnaître à Nasser le mérite d’avoir misé sur lui, ainsi qu’à Luis Campos », a ajouté le dirigeant catalan.
Enrique partage ce sentiment. Il a récemment évoqué les similitudes tactiques entre les deux poids lourds européens. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a relevé que les deux équipes privilégient le pressing haut et le jeu de possession, au point de se ressembler sur le terrain. Enrique a clairement exposé sa stratégie pour neutraliser le jeune prodige Yamal : faire en sorte que son équipe domine la possession, un principe classique de la philosophie de jeu de Barcelone qu’il a exporté avec succès dans la capitale française.
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Mettre fin à la brouille avec Al-Khelaifi
Les relations entre Barcelone et le PSG ont été marquées par de fortes tensions pendant une grande partie de la dernière décennie, alimentées par le transfert record de Neymar en 2017, puis par le départ de Lionel Messi pour Paris en 2021. Laporta a toutefois indiqué que les relations entre les deux directions s’étaient enfin apaisées.
Il a évoqué un nouveau respect mutuel entre lui et le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, laissant entendre que les querelles publiques et les menaces de poursuites judiciaires avaient cédé la place à un dialogue plus constructif et professionnel en coulisses.
« Avec Nasser, je pense pouvoir dire que nous entretenons une relation d’amitié », a confié Laporta, marquant une nette rupture avec les hostilités de la précédente direction. « Il y a beaucoup de respect. Il dirige l’ECA de manière remarquable, tout comme le PSG. »
Un point de repère pour Barcelone
Pour Laporta, cette confrontation en Ligue des champions représente bien plus qu’une occasion d’atteindre les demi-finales : c’est un test « authentique » pour mesurer la place du FC Barcelone, revigoré par Hansi Flick, dans la hiérarchie mondiale.
Le FC Barcelone a réalisé un début de saison tonitruant sur la scène nationale, mais le défi parisien est considéré comme le véritable étalon. Laporta estime qu’affronter un club du calibre du PSG confirme le statut de référence du Barça dans le football mondial, malgré les récentes difficultés financières qui ont entravé sa capacité à rivaliser sur le marché des transferts.
- Pressinphoto
Laporta soutient le Barça avant le choc face au PSG
Le président reste convaincu que son équipe est capable de briller sur la plus grande scène, même s’il reconnaît la menace que représente l’équipe disciplinée d’Enrique. Il a estimé que le prochain match au Parc des Princes confirmerait le statut des deux clubs parmi l’élite.
Alors que le Barça est actuellement en tête de la Liga, Laporta a récemment pris le temps de défendre l’intégrité du championnat espagnol, allant même jusqu’à saluer la résistance du président de LaLiga, Javier Tebas, face aux pressions extérieures. Cette attention portée à la stabilité sur le plan national semble nourrir le regain de confiance du club en compétition européenne.
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