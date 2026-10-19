Alors que l’attente grandit avant le choc de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Barcelone au Parc des Princes, Laporta s’est penché sur l’identité tactique de son adversaire. Le président de Barcelone estime que le club français a connu une profonde transformation sous la direction de Luis Enrique, qui connaît les rouages du Camp Nou mieux que la plupart.

« La dynamique de jeu de ses équipes rappelle quelque peu le style originel de Barcelone », a expliqué Laporta lors d’un entretien avec L’Équipe. Le président a salué le choix des dirigeants parisiens de nommer l’Espagnol, soulignant l’effet immédiat de son arrivée sur les performances et l’identité de l’équipe. « Le succès du PSG est arrivé avec Enrique et il a gagné parce qu’il lui a donné sa personnalité. Et quand il a décidé de bousculer les choses, boum ! Il faut reconnaître à Nasser le mérite d’avoir misé sur lui, ainsi qu’à Luis Campos », a ajouté le dirigeant catalan.

Enrique partage ce sentiment. Il a récemment évoqué les similitudes tactiques entre les deux poids lourds européens. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a relevé que les deux équipes privilégient le pressing haut et le jeu de possession, au point de se ressembler sur le terrain. Enrique a clairement exposé sa stratégie pour neutraliser le jeune prodige Yamal : faire en sorte que son équipe domine la possession, un principe classique de la philosophie de jeu de Barcelone qu’il a exporté avec succès dans la capitale française.