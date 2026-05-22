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Dan GasparKooora.com
Loai Mohamed

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L'adjoint de Keroch s'exprime dans une interview accordée à Koora : « Les gardiens ghanéens sont les meilleurs au monde... et 5 clés pour neutraliser Harry Kane »

Ghana vs Panama
Ghana
Panama
Coupe du monde
Angleterre vs Ghana
Angleterre
H. Kane
Croatie vs Ghana
Croatie
C. Queiroz
C. Ronaldo
G. Buffon
Iran vs Nouvelle-Zélande
Iran
Nouvelle-Zélande
Ghana
Panama
Canada
Angleterre
É.-U.
Croatie
Portugal
Italie
Iran
Nouvelle-Zélande

Nos gardiens sont capables de signer des clean sheets contre l’Angleterre et la Croatie

Nous ne partons pas de zéro face au Ghana et nous avons les moyens d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde.

Avoir collaboré à sept reprises avec Carlos Queiroz est un honneur qui a accéléré ma progression.

Cristiano Ronaldo possède un mélange unique... C'est un professionnel exceptionnel.

Buffon est le meilleur gardien du XXIe siècle, mais le football moderne exige toujours plus de ses gardiens.

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la sélection ghanéenne mène une course contre la montre pour peaufiner sa préparation. Elle doit affronter l’un des groupes les plus difficiles du tournoi, composé de l’Angleterre, de la Croatie et du Panama, sous la conduite d’un nouveau staff technique mené par le Portugais Carlos Queiroz, secondé par l’un des entraîneurs de gardiens les plus expérimentés du football mondial, l’Américain d’origine portugaise Dan Gaspar.

Âgé de 70 ans, Gaspar possède une carrière d’entraîneur s’étendant sur plus de 30 ans, au cours de laquelle il a travaillé dans différents pays et entraîné de grandes équipes nationales telles que le Portugal, l’Iran et l’Afrique du Sud aux côtés de Queiroz. Il a également connu des étapes marquantes avec des clubs géants, notamment Porto et Benfica. Il s’apprête à vivre sa troisième Coupe du monde, après avoir accompagné le Portugal en 2010 puis l’Iran en 2014.

Dans un entretien accordé à « Koora », Jaspar revient sur sa septième collaboration avec Queiroz, qu’il considère à la fois comme un mentor et un ami proche, et livre les clés de leur longue complicité.

Le gardien chevronné affiche une confiance débordante dans les chances du Ghana d’aller loin, affirmant que ses gardiens, Lawrence Zigi, Joseph Anang et Benjamin Asare possèdent, selon lui, les atouts pour préserver leurs buts inviolés, y compris face à des formations du calibre de l’Angleterre et de la Croatie, qu’il présente comme « les meilleurs au monde ».

Il dévoile également sa méthode pour préparer ses gardiens à contenir des avant-postes de la trempe de Harry Kane, il évoque aussi son expérience avec Cristiano Ronaldo, qu’il tient pour un « professionnel exceptionnel » grâce à sa discipline et à son obsession de la progression, ainsi que sa vision de l’évolution du poste de gardien et son choix de la légende Gianluigi Buffon comme meilleur gardien du XXIe siècle. Voici l’intégralité de l’entretien :

  • FBL-FRIENDLY-QAT-KENAFP

    Félicitations pour votre intégration au staff technique de l'équipe nationale du Ghana. Ce sera la septième fois que vous travaillerez avec Kiroš. Quel est le secret de cette longue collaboration entre vous ?

    Pour moi, l’entraîneur Queiroz a été à la fois un mentor professionnel et un ami proche. Travailler à ses côtés m’a permis d’apprendre dans des environnements footballistiques de niveau mondial, aux côtés de joueurs et d’entraîneurs d’élite issus des six continents. Je lui en serai éternellement reconnaissant.

    Notre relation repose sur la confiance, l’honnêteté, la loyauté et une quête commune de l’excellence. Il exige le plus haut niveau de professionnalisme, de précision, de discipline et d’engagement. Au fil des années, nous avons partagé des Coupes du monde, des victoires, des pressions, des défis et des moments difficiles ; autant d’expériences qui soudent des liens indéfectibles.

    Au-delà des schémas tactiques et des séances d’entraînement, nous partageons la conviction que le football est d’abord une affaire d’hommes : il forge un état d’esprit, de la ténacité, de l’unité et de la personnalité. L’entraîneur Carlos m’a fait confiance, m’a poussé à me dépasser et m’a aidé à progresser. Aujourd’hui, je me sens investi de la responsabilité de transmettre ce savoir et cette expérience à la nouvelle génération. Travailler avec Carlos Queiroz a toujours été un honneur.

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  • Vous avez pris vos fonctions peu avant la Coupe du monde 2026. Cette perspective vous inquiète-t-elle ?

    Dans le football de haut niveau, le temps est toujours un ennemi. Mais l'expérience apprend à tirer le meilleur parti de chaque minute. Nous ne partons pas de zéro : le Ghana possède le talent, les capacités physiques, la fierté et une immense passion pour le football.

    Notre rôle est d’instaurer sans délai clarté, organisation, discipline et confiance. La pression fait partie du métier au plus haut niveau. Si vous cherchez la quiétude, le football professionnel n’est pas fait pour vous.

  • Le meilleur résultat du Ghana reste sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2010. La génération actuelle a-t-elle les moyens de rééditer cet exploit ?

    L’histoire ne suffit pas à gagner les matchs, mais elle inspire. Le Ghana a toujours formé des joueurs courageux, puissants et talentueux.

    Le football moderne exige organisation, mentalité gagnante, discipline tactique et esprit d’équipe. Si les joueurs s’impliquent pleinement dans le projet et se sacrifient les uns pour les autres, tout devient possible. Les Coupes du monde ne se gagnent pas seulement grâce au talent, mais grâce à des collectifs soudés. Notre philosophie est claire : le groupe prime sur l’individu.

  • Disposez-vous d’un gardien capable de maintenir ses cages inviolées face à l’Angleterre et à la Croatie ?

    Oui, nous en sommes capables. Mais garder les filets inviolés n’est en aucun cas la responsabilité du gardien de but seul. L’organisation défensive commence par l’état d’esprit et la discipline de toute l’équipe.

    En Coupe du monde, le gardien doit faire preuve de courage, de maîtrise de ses émotions, de leadership, de communication et d’une capacité à prendre des décisions cruciales sous pression. Nous avons pleine confiance en nos gardiens, car garder les filets inviolés est avant tout un travail d’équipe.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Comment préparer votre gardien de but à affronter un attaquant de la trempe d’Harry Kane ?

    Affronter un avant-centre de la trempe de Harry Kane ne se résume pas à une simple affaire de technique ; cela exige également force mentale et rigueur tactique. Les grands attaquants scrutent les gardiens, il est donc impératif pour ces derniers de contre-analyser leurs adversaires avec encore plus de précision.

    Nous décortiquons leurs schémas de déplacement, leurs angles de frappe, leur posture, leur façon de tirer les penalties et leurs choix dans la surface de réparation.

    Reste que la qualité la plus précieuse demeure la stabilité émotionnelle : face à des avant-postes de classe mondiale, une seule seconde d’hésitation peut s’avérer fatale. Le gardien doit donc conserver son calme au cœur du chaos et préserver son sang-froid quand la situation s’enflamme.

  • Quel joueur ne voudriez-vous pas affronter lors de la Coupe du monde 2026 ?

    En Coupe du monde, aucun adversaire n’est à sous-estimer. Les joueurs les plus redoutables combinent intelligence, mobilité, sang-froid et efficacité. Pourtant, mon attention se porte avant tout sur notre propre préparation plutôt que sur la crainte d’un joueur en particulier.

  • Dan GasparKooora.com

    Sur le plan personnel, ce sera ta troisième participation à la Coupe du monde. En quoi sera-t-elle différente de tes deux précédentes expériences avec le Portugal et l'Iran ?

    Chaque Coupe du monde possède une âme distincte. Avec le Portugal, la pression et les attentes étaient colossales. Avec l’Iran, j’ai retrouvé un esprit combatif remarquable, de la passion et une fierté nationale palpable. Quant au Ghana, l’expérience est unique : elle marie la passion, l’énergie, la foi, le charme et l’esprit du football africain.

    Sur le plan personnel, une telle expérience transforme. Jeune, on se focalise surtout sur l’événement. Avec la maturité, on perçoit mieux la dimension humaine : les sacrifices, les émotions, la responsabilité et le privilège de porter les espoirs de millions de supporters.

  • J'ai passé six ans au sein de l'équipe nationale iranienne. L'équipe est-elle affectée par la polémique qui a entouré sa participation au tournoi ?

    J’ai un profond respect et une réelle tendresse pour le peuple iranien. Le football occupe une place prépondérante dans son cœur, et durant mes années sur place, j’ai vu les joueurs incarner avec fierté et passion les couleurs de leur pays.

    Les débats politiques appartiennent à un autre terrain, tandis que le football, lui, puise sa force dans sa dimension humaine. J’espère toujours que ce sport servira de pont entre les peuples et apportera de la joie dans les moments difficiles.

  • En tant qu’entraîneur américain, estimez-vous que les États-Unis sont capables d’accueillir une édition historique de cette compétition ?

    Indéniablement, les États-Unis figurent parmi les nations les plus performantes en matière d’organisation et de gestion du football. Toutefois, cela ne suffit pas pour remporter des trophées.

    L’Amérique du Nord possède des infrastructures de classe mondiale : stades, transports et installations d’exception. Ce qui distingue cette édition, c’est l’ampleur de l’essor culturel du football aux États-Unis. Cet événement devrait laisser un héritage considérable au jeu.

  • Dan Gaspar - ronaldo - messi

    Tu as déjà évolué aux côtés de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise… Que peux-tu nous dire sur lui ?

    La grandeur de Cristiano Ronaldo ne réside pas seulement dans son talent, mais aussi dans sa discipline et son obsession de la progression. Les gens voient les buts et les titres, mais ils ne voient pas le professionnalisme au quotidien, les habitudes de récupération, l'esprit de compétition et le souci du moindre détail.

    Ce qui distingue les très grands joueurs, ce n’est pas seulement leur motivation lors des grands rendez-vous, mais leur capacité à maintenir un niveau mondial au quotidien. Cristiano s’investit à fond, corps et âme, chaque jour. Ce mélange est rare, presque unique. C’est un homme et un professionnel exceptionnel, un guerrier complet.

  • J'ai entraîné des gardiens légendaires comme Vítor Baía et Rui Patrício... Quel est le meilleur gardien avec lequel vous ayez travaillé ?

    C’est une question très difficile, car chaque époque et chaque gardien sont différents. Vitor Baia possédait un charisme exceptionnel, un véritable esprit de leader et une mentalité de gagnant. Rui Patrício, lui, se distinguait par un calme impressionnant et une grande sérénité sous la pression.

    J’ai eu la chance de travailler avec de nombreux gardiens de classe mondiale, chacun doté de qualités uniques. Ma philosophie reste simple : le gardien que j’entraîne aujourd’hui est le meilleur. Je veux qu’ils croient en eux. Actuellement, toute mon attention est tournée vers les gardiens du Ghana : pour moi, ce sont les meilleurs.

  • Le poste de gardien de but serait-il en proie à un déclin technique ?

    Je ne parlerais pas de recul, mais plutôt d’une évolution majeure du poste. Aujourd’hui, un gardien de but doit non seulement arrêter les tirs, mais aussi organiser le jeu, faire preuve d’athlétisme, prendre des décisions rapides et jouer au pied sous forte pression.

    Les exigences ont considérablement augmenté : le football moderne expose davantage les gardiens, puisque de nombreuses équipes construisent le jeu depuis l’arrière et que les systèmes défensifs ont évolué. Un poste plus complet et plus complexe.

  • Selon vous, quel joueur remportera le Ballon d’or de la Coupe du monde 2026 ?

    Le Gant d’or récompense souvent un gardien dont l’équipe atteint les phases finales. Mais un seul tournoi exceptionnel peut bouleverser les pronostics pour n’importe quel portier.

    Si le circuit compte aujourd’hui plusieurs gardiens de classe mondiale, toute prévision avant le coup d’envoi de la Coupe du monde reste hasardeuse : le football, par essence, réserve toujours des surprises.

  • Italian goalkeeper Gianluigi Buffon kissDDP

    Après plus de trois décennies d’expérience, quel gardien de but considérez-vous comme le plus grand du XXIe siècle ?

    Pour moi, Gianluigi Buffon incarne l’ensemble des qualités essentielles : constance, leadership, mentalité, technique, solidité et capacité à briller sous pression.

    Mon admiration s’étend également à d’autres générations de gardiens, dont Lev Yashin, Gordon Banks, Dino Zoff, Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Manuel Neuer, Alisson Becker, Ederson et bien d’autres, tous ayant laissé leur empreinte sur ce poste et contribué à l’évolution de l’art des gardiens.

  • Avez-vous d’autres éléments à faire valoir ?

    Le football possède une puissance unique : il réunit les gens au-delà de la langue, de la culture, de la religion et de la politique. Les Coupes du monde forgent des souvenirs qui demeurent gravés à jamais.

    À mes yeux, entraîner ne se résume pas à remporter des matchs, bien que la victoire demeure une responsabilité majeure. Il s’agit aussi d’accompagner les joueurs dans leur épanouissement, tant sur le plan sportif que personnel. Chaque journée offre l’occasion d’apprendre, de progresser et de porter des valeurs qui nous dépassent.