L'adjoint de Keroch s'exprime dans une interview accordée à Koora : « Les gardiens ghanéens sont les meilleurs au monde... et 5 clés pour neutraliser Harry Kane »

Nos gardiens sont capables de signer des clean sheets contre l’Angleterre et la Croatie

Nous ne partons pas de zéro face au Ghana et nous avons les moyens d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde.

Avoir collaboré à sept reprises avec Carlos Queiroz est un honneur qui a accéléré ma progression.

Cristiano Ronaldo possède un mélange unique... C'est un professionnel exceptionnel.

Buffon est le meilleur gardien du XXIe siècle, mais le football moderne exige toujours plus de ses gardiens.

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la sélection ghanéenne mène une course contre la montre pour peaufiner sa préparation. Elle doit affronter l’un des groupes les plus difficiles du tournoi, composé de l’Angleterre, de la Croatie et du Panama, sous la conduite d’un nouveau staff technique mené par le Portugais Carlos Queiroz, secondé par l’un des entraîneurs de gardiens les plus expérimentés du football mondial, l’Américain d’origine portugaise Dan Gaspar.

Âgé de 70 ans, Gaspar possède une carrière d’entraîneur s’étendant sur plus de 30 ans, au cours de laquelle il a travaillé dans différents pays et entraîné de grandes équipes nationales telles que le Portugal, l’Iran et l’Afrique du Sud aux côtés de Queiroz. Il a également connu des étapes marquantes avec des clubs géants, notamment Porto et Benfica. Il s’apprête à vivre sa troisième Coupe du monde, après avoir accompagné le Portugal en 2010 puis l’Iran en 2014.

Dans un entretien accordé à « Koora », Jaspar revient sur sa septième collaboration avec Queiroz, qu’il considère à la fois comme un mentor et un ami proche, et livre les clés de leur longue complicité.

Le gardien chevronné affiche une confiance débordante dans les chances du Ghana d’aller loin, affirmant que ses gardiens, Lawrence Zigi, Joseph Anang et Benjamin Asare possèdent, selon lui, les atouts pour préserver leurs buts inviolés, y compris face à des formations du calibre de l’Angleterre et de la Croatie, qu’il présente comme « les meilleurs au monde ».

Il dévoile également sa méthode pour préparer ses gardiens à contenir des avant-postes de la trempe de Harry Kane, il évoque aussi son expérience avec Cristiano Ronaldo, qu’il tient pour un « professionnel exceptionnel » grâce à sa discipline et à son obsession de la progression, ainsi que sa vision de l’évolution du poste de gardien et son choix de la légende Gianluigi Buffon comme meilleur gardien du XXIe siècle. Voici l’intégralité de l’entretien :