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L’adjoint d’Arsenal Miguel Molina confirme que le nom de Vinicius Junior était « sur la table » lors du mercato estival
Arsenal a étudié une cible de tout premier plan
Le staff technique d’Arsenal a envisagé un transfert retentissant pour faire venir Vinicius dans le nord de Londres lors du mercato estival 2026. L’intérêt concret d’Arsenal n’a finalement pas abouti après que la star brésilienne a choisi d’engager son avenir avec le Santiago Bernabeu jusqu’en 2032. Cette révélation surprenante a été faite directement par le bras droit d’Arteta, qui a levé le voile sur les discussions du club concernant la planification de l’effectif.
- Sportimage
L’entraîneur espagnol confirme des discussions avec Madrid
Invité de l'émission de radio espagnole La Tribu, Molina a été interrogé directement par le journaliste Pablo Villa au sujet des spéculations sur un transfert liant le club du nord de Londres à l'attaquant brésilien. Relancé sur le fait de savoir si le staff d'Arsenal avait discuté de Vinicius, l'entraîneur adjoint de 33 ans a répondu sans détour : « Oui, bien sûr. Évidemment, je ne peux pas ignorer la réalité, mais c'était un nom qui était sur la table, oui. »
L’adjoint encense Arteta en exigeant du leadership
Alors que les cibles de recrutement d'Arsenal faisaient la une des journaux, l'ancien membre du staff de l'Atletico Madrid est également revenu sur l'environnement exigeant qu'Arteta continue d'instaurer. Évoquant la routine quotidienne intense du manager, Molina a déclaré : « Il est le premier à arriver et le dernier à partir. Il est très intense, c'est quelqu'un de très exigeant. »
Soulignant l'effet d'entraînement plus large à London Colney, il a poursuivi : « Sa meilleure qualité, c'est qu'il est capable de tirer le meilleur des personnes qui l'entourent, aussi bien des joueurs que du staff, parce qu'au final, il est le plus grand exemple de travail acharné et de qualité dans ce travail. »
- AFP
Le géant espagnol fait face à un calendrier éprouvant
Quatrième du classement avec 15 points, Madrid revient de la trêve internationale avec l’objectif de grimper au classement de la Liga lorsqu’il recevra Villarreal le 10 octobre. L’équipe de Jose Mourinho se rendra ensuite directement dans la capitale italienne pour un choc de Ligue des champions contre le leader de Serie A, la Roma. Gérer ce calendrier exigeant mettra à l’épreuve sa force de frappe alors qu’elle vise des titres sur la scène nationale comme européenne.
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