L’adjoint d’Arsenal Miguel Molina confirme que le nom de Vinicius Junior était « sur la table » lors du mercato estival

Alors que les cibles de recrutement d'Arsenal faisaient la une des journaux, l'ancien membre du staff de l'Atletico Madrid est également revenu sur l'environnement exigeant qu'Arteta continue d'instaurer. Évoquant la routine quotidienne intense du manager, Molina a déclaré : « Il est le premier à arriver et le dernier à partir. Il est très intense, c'est quelqu'un de très exigeant. »

Soulignant l'effet d'entraînement plus large à London Colney, il a poursuivi : « Sa meilleure qualité, c'est qu'il est capable de tirer le meilleur des personnes qui l'entourent, aussi bien des joueurs que du staff, parce qu'au final, il est le plus grand exemple de travail acharné et de qualité dans ce travail. »