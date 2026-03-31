L'actrice de renom Ester Exposito rompt le silence sur sa relation avec Kylian Mbappé après avoir été aperçue en train de regarder la superstar du Real Madrid au Santiago Bernabéu

Exposito a toutefois répondu aux questions concernant sa relation présumée avec Mbappé. Elle figurait parmi les spectateurs lorsque la pop star Rosalía a donné le coup d'envoi de sa tournée espagnole à la Movistar Arena de Madrid, le 30 mars.

Exposito était entourée de journalistes à sa sortie de la salle. Elle a déclaré que le concert de Rosalía avait été « brillant » et « incroyable ». Comme elle était visiblement de bonne humeur, les journalistes ont tenté d’obtenir des informations exclusives sur Mbappé.

Après qu'on lui ait demandé si elle aimait le football, après avoir regardé le Real battre l'Atlético 3-2 lors d'un match palpitant avec cinq buts, Exposito a déclaré dans une vidéo filmée par le magazine Hola : « Pour être honnête, pas vraiment. »

Interrogée sur le match lui-même, Exposito a ri et a déclaré que ça s’était bien passé. Un journaliste a alors déclaré qu’elle semblait bien aller avec Mbappé et qu’ils pourraient être heureux ensemble.

Ces commentaires ont fait rire Exposito avant qu’elle ne réponde sur le ton de la plaisanterie : « Je ne dirai rien. » Elle a conclu en disant qu’elle allait « super bien » lorsqu’on lui a demandé si elle était heureuse de sa vie actuelle, tant sur le plan professionnel que personnel.