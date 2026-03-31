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L'actrice de renom Ester Exposito rompt le silence sur sa relation avec Kylian Mbappé après avoir été aperçue en train de regarder la superstar du Real Madrid au Santiago Bernabéu
Exposito a assisté au derby madrilène au Santiago Bernabéu
Exposito n'était pas seule lorsqu'elle a assisté au match du Real en Liga le 22 mars, puisqu'elle était accompagnée de Sergio Momo, son partenaire dans la série « Elite », et d'un ami proche. Sa présence au Bernabéu a toutefois alimenté les rumeurs d'une idylle avec l'international français Kylian Mbappé.
Selon certaines informations, Mbappé serait un admirateur d'Exposito depuis plusieurs années. Il aurait contacté l'actrice sur les réseaux sociaux après avoir profité de l'amitié qui lie son coéquipier Vinicius Junior à la native de Madrid.
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Mbappé et Exposito ont passé un séjour romantique à Paris
Selon les potins people en Espagne, le couple aurait eu un premier rendez-vous en février 2026, juste après la Saint-Valentin. En mars, ils ont été aperçus arrivant ensemble à Paris à bord d’un jet privé. Ils se seraient installés dans un hôtel de luxe lors de leur séjour dans la capitale française.
Ni Mbappé ni Exposito n'ont évoqué en public leur romance présumée, tous deux soucieux de préserver leur vie privée. Leur stratégie supposée consistant à « ne pas confirmer mais à se montrer ensemble » est considérée comme un comportement « classique » dans le monde du spectacle.
Exposito interrogé sur sa relation avec Mbappé
Exposito a toutefois répondu aux questions concernant sa relation présumée avec Mbappé. Elle figurait parmi les spectateurs lorsque la pop star Rosalía a donné le coup d'envoi de sa tournée espagnole à la Movistar Arena de Madrid, le 30 mars.
Exposito était entourée de journalistes à sa sortie de la salle. Elle a déclaré que le concert de Rosalía avait été « brillant » et « incroyable ». Comme elle était visiblement de bonne humeur, les journalistes ont tenté d’obtenir des informations exclusives sur Mbappé.
Après qu'on lui ait demandé si elle aimait le football, après avoir regardé le Real battre l'Atlético 3-2 lors d'un match palpitant avec cinq buts, Exposito a déclaré dans une vidéo filmée par le magazine Hola : « Pour être honnête, pas vraiment. »
Interrogée sur le match lui-même, Exposito a ri et a déclaré que ça s’était bien passé. Un journaliste a alors déclaré qu’elle semblait bien aller avec Mbappé et qu’ils pourraient être heureux ensemble.
Ces commentaires ont fait rire Exposito avant qu’elle ne réponde sur le ton de la plaisanterie : « Je ne dirai rien. » Elle a conclu en disant qu’elle allait « super bien » lorsqu’on lui a demandé si elle était heureuse de sa vie actuelle, tant sur le plan professionnel que personnel.
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Mbappé en quête de trophées et du record de buts avec l'équipe de France
Mbappé s'est rarement exprimé sur sa vie privée, préférant mettre en avant les liens étroits qui l'unissent à ses proches, notamment ses parents, son frère Ethan et ses neveux.
Il a déjà été lié au mannequin Stella Maxwell et à Camille Gottlieb, membre de la famille royale de Monaco et fille de la princesse Stéphanie de Monaco, bien qu'aucune de ces relations n'ait jamais été confirmée.
Mbappé a été appelé en sélection nationale française pendant la dernière trêve du championnat national, portant son total de buts avec les Bleus à 56, à seulement un but d'Olivier Giroud au classement historique.
Avec 38 buts à son actif en 35 apparitions pour le Real Madrid cette saison, le joueur de 27 ans sera de retour en Liga samedi contre Majorque avant d'affronter Harry Kane et le Bayern Munich lors du match aller d'un quart de finale de Ligue des champions très attendu.