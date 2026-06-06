Safi s’est dit très confiant au sujet de la signature de l’ancien attaquant de Manchester United, déclarant : « Nous sommes parvenus à un accord avec Mason Greenwood. Cet accord est valable jusqu’en juin 2030 si je remporte l’élection. »

Selon Romano, Safi envisage également de recruter Luis Suarez, du Sporting CP, même si aucun accord n’a encore été trouvé avec le club portugais sur le montant du transfert, l’éventuel futur président ne souhaitant pas déposer d’offre officielle avant son élection.