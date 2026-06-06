AFP
Traduit par
L’activité de Mason Greenwood sur les réseaux sociaux semble confirmer son désir de rejoindre le club turc de Fenerbahce, après la déclaration retentissante d’un candidat à la présidence du club
La promesse électorale de Fenerbahçe met Greenwood sous les projecteurs.
La course pour s’attacher les services de Greenwood prend un nouveau tournant. Selon Fabrizio Romano, Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, affirme avoir déjà conclu un accord avec l’attaquant marseillais. Il a fait de ce joueur de 24 ans l’un des piliers de sa campagne électorale en vue de l’élection présidentielle du club. Le candidat a annoncé qu’un accord était prêt et qu’il pourrait être finalisé s’il remportait le scrutin.
- AFP
Selon Safi, l’accord est conclu.
Safi s’est dit très confiant au sujet de la signature de l’ancien attaquant de Manchester United, déclarant : « Nous sommes parvenus à un accord avec Mason Greenwood. Cet accord est valable jusqu’en juin 2030 si je remporte l’élection. »
Selon Romano, Safi envisage également de recruter Luis Suarez, du Sporting CP, même si aucun accord n’a encore été trouvé avec le club portugais sur le montant du transfert, l’éventuel futur président ne souhaitant pas déposer d’offre officielle avant son élection.
Greenwood attise les spéculations en ligne
Si les rumeurs de transfert impliquant des candidats à la présidence peuvent souvent être considérées comme de la démagogie électorale, Greenwood lui-même a jeté de l'huile sur le feu. L'attaquant a été vu en train de suivre les comptes de Safi sur les réseaux sociaux, ce qui laisse supposer un intérêt mutuel pour concrétiser ce transfert vers la Super Lig cet été.
Cette interaction survient alors que l’avenir de Greenwood en France paraît de plus en plus incertain, malgré ses performances individuelles. Auteur de 16 buts en championnat la saison dernière, l’attaquant pourrait néanmoins être vendu, le directeur sportif de Marseille, Grégory Lorenzi, ayant déjà indiqué qu’il partirait en cas d’offre satisfaisante.@m.hakansafi
- AFP
Le résultat des élections pourrait déterminer l’issue du transfert.
Tout se joue actuellement autour de l’élection présidentielle à Fenerbahçe, car les ambitions de Safi dépendent d’une victoire. Le club stambouliote n’est pas seul sur le dossier Greenwood : l’AS Rome est aussi citée pour recruter l’attaquant. Toutefois, les perspectives du club turc en Ligue des champions et l’avancée de la proposition de Safi pourraient faire la différence si le scrutin lui est favorable. Manchester United, pour sa part, disposerait d’une clause de participation aux bénéfices en cas de transfert, si Marseille validait l’opération.