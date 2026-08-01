L’AC Milan vise un retour sensationnel de Brahim Diaz alors que Rafael Leao se rapproche d’un départ surprise vers la Turquie

Le dossier départ majeur du mercato estival tourne autour de l'avenir de Leao. L'attaquant portugais aurait clairement fait savoir qu'il estime que son aventure de sept ans à San Siro est arrivée à son terme et qu'il est prêt à relever un nouveau défi.

Malgré sa préférence initiale pour un transfert en Premier League ou en Liga, l'absence d'offres concrètes en provenance de ces deux championnats a conduit Leao à envisager un départ vers la Turquie.

Galatasaray est en pole position pour recruter l'attaquant, avec la promesse d'une place garantie en phase de ligue de la Ligue des champions. Leao est réceptif à cette option, mais il réclame un salaire lucratif à huit chiffres, tandis que Milan privilégie fermement un transfert définitif.