Nicolo Campo
Traduit par
L’AC Milan vise un retour sensationnel de Brahim Diaz alors que Rafael Leao se rapproche d’un départ surprise vers la Turquie
Une cible au poste de milieu offensif a été identifiée
Selon Calciomercato.com, qui cite Corriere della Sera, l'AC Milan a fait de Diaz une cible prioritaire après avoir manqué Konstantinos Karetsas, qui a rejoint le Borussia Dortmund pour 33 M€. Les Rossoneri envisagent un retour du Marocain tout en étudiant également les pistes Ethan Nwaneri et Matias Soule. Un retour à San Siro est considéré comme idéal, étant donné que Diaz a signé 18 buts et 15 passes décisives en 124 matches, tout en aidant Milan à remporter le Scudetto 2022.
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Galatasaray en tête dans la course pour Leao
Le dossier départ majeur du mercato estival tourne autour de l'avenir de Leao. L'attaquant portugais aurait clairement fait savoir qu'il estime que son aventure de sept ans à San Siro est arrivée à son terme et qu'il est prêt à relever un nouveau défi.
Malgré sa préférence initiale pour un transfert en Premier League ou en Liga, l'absence d'offres concrètes en provenance de ces deux championnats a conduit Leao à envisager un départ vers la Turquie.
Galatasaray est en pole position pour recruter l'attaquant, avec la promesse d'une place garantie en phase de ligue de la Ligue des champions. Leao est réceptif à cette option, mais il réclame un salaire lucratif à huit chiffres, tandis que Milan privilégie fermement un transfert définitif.
Options de transfert et concurrence
Diaz est toujours sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027. Avant d’explorer d’autres options, la Juventus avait également manifesté son intérêt pour s’attacher les services du meneur de jeu marocain, avant de se tourner vers Kerim Alajbegovic du Bayer Leverkusen. Pour Milan, l’arrivée de Diaz apporterait un renfort immédiat à sa créativité offensive après les occasions manquées sur ses premières cibles prioritaires.
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Dénouement de deux sagas majeures
Milan et Galatasaray restent encore assez éloignés concernant l’évaluation du joueur et les importantes exigences salariales de Leao. Les négociations devraient se poursuivre pendant le reste du mercato estival, alors que toutes les parties cherchent un compromis acceptable. Pendant ce temps, la direction de Milan doit agir rapidement pour finaliser un accord avec Madrid si elle veut boucler le retour de Diaz à San Siro.
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