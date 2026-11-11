L’attaquant né en Italie, qui représente l’Allemagne espoirs jusqu’au prochain Euro de la catégorie, prévu en juin prochain en Albanie et en Serbie, est une cible concrète. Mettre la main sur lui ne sera toutefois pas facile, et les raisons sont nombreuses.

Il y a d’abord la concurrence, particulièrement féroce. Né en 2004 à Cagliari et formé à Hannover, l’attaquant plaît à la moitié de l’Europe, de l’Arsenal au Bayern Munich, du FC Barcelone à la Roma. Trouver les arguments pour lui faire signer un contrat ne sera pas simple. Il faudra notamment convaincre Bruges sur le plan financier : le club a toujours été dur en affaires et peu enclin à accorder des rabais.

L’AC Milan le sait très bien : les cas De Keteleare (2022) et Jashari (2025) sont éloquents. Il est rare que les talents du Club Bruges partent à prix bradé. Le club obtient presque toujours ce qu’il veut, souvent avec des bonus faciles à atteindre. Quiconque veut recruter Tresoldi doit comprendre d’emblée que ce ne sera pas une promenade de santé et que la marge de manœuvre dans les négociations sera très limitée. Pour l’heure, Bruges n’a pas fixé de prix, mais selon certaines indiscrétions, il faudrait au moins 50 millions pour s’attacher les services du numéro 9, auteur de 14 buts en 17 matches cette saison, coupes comprises. Soit au moins dix millions de plus que l’été dernier.

Mais cette somme pourrait ne pas suffire à le faire quitter la Belgique à la mi-saison. Le club belge ne vend généralement pas ses pépites en cours de saison : en janvier 2025, il a dit non à Liverpool, qui voulait le défenseur Ordonez. Il attend presque toujours l’été. Pour deux raisons : il a d’abord des objectifs sportifs à atteindre ; ensuite, à partir de juin, il dispose de tout le temps nécessaire pour étudier la meilleure offre et trouver un remplaçant.

Faire partir Tresoldi dès janvier ne sera pas simple pour l’AC Milan, qui n’est pas encore passé des paroles aux actes, mais cherchera dans les prochaines semaines à savoir si l’opération est réalisable immédiatement. Car rien n’est impossible dans le football, encore moins pour un club qui a investi plus de 150 millions lors du dernier mercato estival. Certains précédents donnent d’ailleurs de l’espoir : Bruges a vendu trois de ses stars à la mi-saison dans un passé récent.

Krépin Diatta à Monaco en janvier 2021, Tajon Buchanan à l’Inter en janvier 2024 et Andreas Skov Olsen à Wolfsburg en janvier 2025. Mais tous trois ont poussé pour partir et insisté pour être transférés. Tresoldi, qui a une tout autre stature et une tout autre importance au sein de l’équipe, ne l’a pas fait jusqu’ici et, selon la presse belge, n’a aucune intention de forcer la main du club.

L’AC Milan reste son souhait, sa priorité, mais il ne se mettra certainement pas en travers de la route de Bruges. Il doit beaucoup au club belge, qui l’a mis en valeur et lui a donné la possibilité de jouer la Ligue des champions et de se faire connaître à l’échelle européenne. Quand il partira, ce sera avec l’accord du club et toutes les parties seront satisfaites. Pour l’heure, il faut envisager tous les scénarios, même les plus improbables, comme un achat dès janvier suivi d’un prêt jusqu’en juin, qui lui permettrait de terminer la saison en Belgique. L’AC Milan est bien là et fera tout pour l’attirer à Milan et lui faire vivre son rêve de jouer pour le club.

Une chose est sûre : 2027 sera une année importante pour Tresoldi, peut-être la plus importante de sa carrière. Il changera d’équipe, disputera la phase finale de l’Euro espoirs et devra décider s’il représentera l’Allemagne ou l’Italie. Sur ce dernier point, le sélectionneur Mancini s’est montré optimiste : « J’ai parlé avec Tresoldi, Ranieri lui a parlé, a-t-il déclaré lundi en conférence de presse. Il doit ressentir l’envie de jouer pour l’Italie, mais comme il est né en Italie et que son père est en Italie, je crois qu’il peut y avoir des possibilités. Ensuite, c’est au garçon de choisir. Il sait qu’il peut être important pour nous. »