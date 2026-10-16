Le club souhaite désormais prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, avec une option pour une autre année, tout en lui accordant une importante revalorisation salariale. L’idée serait de porter son salaire à 1,2 à 1,3 million d’euros, plus des bonus, pour le reste de la saison en cours, puis à environ 1,5 million d’euros à partir de la saison prochaine. Une formule progressive, destinée à récompenser peu à peu les performances du jeune attaquant, afin qu’il gagne dans les prochaines années d’abord 2,5 millions d’euros par saison, puis 3 millions.





Cette opération s’inscrit dans la stratégie de l’AC Milan, déterminé à investir dans les jeunes et à construire une équipe reposant sur de solides bases italiennes. Cisse, international des moins de 21 ans, fait partie, avec Bartesaghi, Camarda, Comotto et Torriani, des joueurs sur lesquels miser pour l’avenir.





Ses récentes performances ont accéléré la réflexion du club : la prolongation pourrait intervenir dès les prochaines semaines et, en tout cas, avant la fin de l’année 2026. L’AC Milan, qui avait réussi en janvier à entrer dans la course pour recruter le joueur alors que son transfert au PSV semblait déjà bouclé, veut désormais renforcer ses liens avec l’un des talents les plus prometteurs de son projet.