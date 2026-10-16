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CM Grafica Cisse Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
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L’AC Milan verrouille sa pépite Cisse : une prolongation de contrat assortie d’une augmentation de salaire est prête. Tous les chiffres

Milan AC
A. Cisse
Mercato
Serie A

Après le triplé en Ligue Europa, l’AC Milan veut accélérer la prolongation de contrat du joueur né en 2006.

L’AC Milan veut sécuriser l’avenir d’Alphadjo Cisse. Après un début de saison où il s’est illustré, avec cinq buts en sept matches et un triplé exceptionnel inscrit à Salzbourg en Ligue Europa, le jeune talent de l’AC Milan, né en 2006, est au cœur des projets de la direction, prête à récompenser sa progression par un nouvel accord. Les premiers contacts avec son entourage pourraient avoir lieu dès la semaine prochaine, avec pour objectif de conclure les négociations d’ici fin 2026.


Recruté en janvier auprès du Hellas Vérone alors qu’il était tout près de rejoindre le PSV Eindhoven, puis laissé en prêt à Catanzaro jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, Cisse a signé un contrat jusqu’en 2030, assorti d’un salaire proche de 800 000 euros par saison. En janvier, l’intervention de l’AC Milan avait changé à la dernière minute le destin du joueur, qui avait choisi sans hésiter de rejoindre le club milanais.

  • L’idée d’une prolongation de contrat et les chiffres

    Le club souhaite désormais prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, avec une option pour une autre année, tout en lui accordant une importante revalorisation salariale. L’idée serait de porter son salaire à 1,2 à 1,3 million d’euros, plus des bonus, pour le reste de la saison en cours, puis à environ 1,5 million d’euros à partir de la saison prochaine. Une formule progressive, destinée à récompenser peu à peu les performances du jeune attaquant, afin qu’il gagne dans les prochaines années d’abord 2,5 millions d’euros par saison, puis 3 millions.


    Cette opération s’inscrit dans la stratégie de l’AC Milan, déterminé à investir dans les jeunes et à construire une équipe reposant sur de solides bases italiennes. Cisse, international des moins de 21 ans, fait partie, avec Bartesaghi, Camarda, Comotto et Torriani, des joueurs sur lesquels miser pour l’avenir.


    Ses récentes performances ont accéléré la réflexion du club : la prolongation pourrait intervenir dès les prochaines semaines et, en tout cas, avant la fin de l’année 2026. L’AC Milan, qui avait réussi en janvier à entrer dans la course pour recruter le joueur alors que son transfert au PSV semblait déjà bouclé, veut désormais renforcer ses liens avec l’un des talents les plus prometteurs de son projet.

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