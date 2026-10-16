L’AC Milan veut sécuriser l’avenir d’Alphadjo Cisse. Après un début de saison où il s’est illustré, avec cinq buts en sept matches et un triplé exceptionnel inscrit à Salzbourg en Ligue Europa, le jeune talent de l’AC Milan, né en 2006, est au cœur des projets de la direction, prête à récompenser sa progression par un nouvel accord. Les premiers contacts avec son entourage pourraient avoir lieu dès la semaine prochaine, avec pour objectif de conclure les négociations d’ici fin 2026.
Recruté en janvier auprès du Hellas Vérone alors qu’il était tout près de rejoindre le PSV Eindhoven, puis laissé en prêt à Catanzaro jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, Cisse a signé un contrat jusqu’en 2030, assorti d’un salaire proche de 800 000 euros par saison. En janvier, l’intervention de l’AC Milan avait changé à la dernière minute le destin du joueur, qui avait choisi sans hésiter de rejoindre le club milanais.