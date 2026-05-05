L’AC Milan traverse-t-il une crise ? Massimiliano Allegri a convoqué une réunion d’urgence avec son groupe, alors que les espoirs de qualification pour la Ligue des champions s’amenuisent

L’entraîneur a tenu à saluer l’immense travail accompli par son groupe. Allegri a adressé un message sans équivoque dans le vestiaire, rappelant aux joueurs qu’ils s’étaient investis avec sérieux et intensité pendant dix mois, et qu’il leur appartenait désormais d’aller au bout de leur engagement pour atteindre les objectifs assignés. Son discours a dépassé le simple cadre tactique pour souligner l’importance de porter haut les couleurs du club. Il a exigé qu’ils renversent la vapeur pour eux-mêmes, pour ce maillot prestigieux et pour les supporters fidèles. Les supporters, nombreux et vociférants, ont encouragé l’équipe sans relâche à Reggio Emilia, du coup d’envoi au coup de sifflet final, ne manifestant leur mécontentement compréhensible qu’après la rencontre.