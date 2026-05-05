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L’AC Milan traverse-t-il une crise ? Massimiliano Allegri a convoqué une réunion d’urgence avec son groupe, alors que les espoirs de qualification pour la Ligue des champions s’amenuisent
Allegri exige que chacun assume ses responsabilités à Milanello
Selon Tuttomercatoweb, Allegri a choisi un moment de forte tension, mardi, pour s’adresser directement à ses joueurs au centre d’entraînement du club. Les Rossoneri traversent une période difficile, marquée par une défaite frustrante 2-0 sur la pelouse de Sassuolo. Ce passage à vide place Milan à la troisième place de la Serie A avec 67 points, talonné par la Juventus et l’AS Rome. L’entraîneur de 58 ans a exhorté son groupe à se pencher sur son parcours et a insisté pour que le collectif assume sans tarder ses responsabilités afin d’éviter un effondrement total.
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Le respect du maillot et la fidélité des supporters
L’entraîneur a tenu à saluer l’immense travail accompli par son groupe. Allegri a adressé un message sans équivoque dans le vestiaire, rappelant aux joueurs qu’ils s’étaient investis avec sérieux et intensité pendant dix mois, et qu’il leur appartenait désormais d’aller au bout de leur engagement pour atteindre les objectifs assignés. Son discours a dépassé le simple cadre tactique pour souligner l’importance de porter haut les couleurs du club. Il a exigé qu’ils renversent la vapeur pour eux-mêmes, pour ce maillot prestigieux et pour les supporters fidèles. Les supporters, nombreux et vociférants, ont encouragé l’équipe sans relâche à Reggio Emilia, du coup d’envoi au coup de sifflet final, ne manifestant leur mécontentement compréhensible qu’après la rencontre.
Un équilibre subtil entre tension et sérénité
Si la réunion a été intense et sincère, l’ancien entraîneur de la Juventus s’attache aussi à préserver le moral d’un groupe en manque de confiance. Le Milan compte actuellement trois points d’avance sur la Juventus, quatrième au classement, et tout nouveau faux pas pourrait s’avérer coûteux. L’entraîneur sait qu’il doit tirer le maximum de son effectif actuel si le club veut garder son sang-froid dans cette course effrénée à une place dans le top 4.
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L'avenir du projet sous les projecteurs
Les trois dernières journées de Serie A face à l’Atalanta, Genoa et Cagliari s’annoncent cruciales pour l’avenir d’Allegri. Le club doit récolter un maximum de points afin d’assurer sa qualification pour la Ligue des champions. À défaut, un vaste remaniement sportif pourrait agiter le mercato estival à San Siro.