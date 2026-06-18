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L'AC Milan se tourne vers une légende du Borussia Dortmund pour épauler le projet de Rubem Amorim, après l'échec des négociations avec Tottenham
Kehl se présente comme candidat
La quête d’un nouveau directeur technique à l’AC Milan a pris une tournure inattendue après l’échec des négociations avec Markus Krosche, cible prioritaire en provenance de l’Eintracht Francfort. Selon la *Gazzetta dello Sport*, les dirigeants rossoneri se tournent désormais vers Kehl, actuellement libre de tout contrat après la fin, plus tôt cette année, de sa longue collaboration avec le Borussia Dortmund. Kehl est considéré comme une option intéressante en raison de sa grande expérience au plus haut niveau du football européen, ayant dirigé en Allemagne un système de recrutement devenu célèbre pour sa capacité à repérer et à former des talents d’élite.
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L’analyse de la défaite des Spurs redonne un coup de fouet à l’équipe.
L’intérêt de Milan pour Kehl tombe à pic, alors que le dirigeant allemand a récemment vu son transfert vers la Premier League capoter. Kehl était en négociations avancées avec Tottenham Hotspur et s’était même rendu à Londres pour des entretiens en face à face, mais le deal a échoué, les deux parties ne parvenant pas à s’accorder sur l’orientation stratégique future du club nord-londonien.
Cette issue a donc libéré Kehl pour un départ vers l’Italie, où le propriétaire du Milan, Gerry Cardinale, entend bâtir un environnement hautement performant autour du nouvel entraîneur Ruben Amorim. Contrairement à la situation chez les Spurs, où des divergences concernant la hiérarchie et l’influence de l’entraîneur Roberto De Zerbi auraient joué un rôle, le Milan cherche un directeur capable de s’aligner parfaitement sur les exigences spécifiques d’Amorim pour l’équipe première.
Les retrouvailles sportives d'Amorim
La nomination d’un nouveau directeur sportif est perçue comme une étape cruciale pour faciliter les ambitieux projets de transfert de Rúben Amorim. Le technicien portugais a déjà fait savoir qu’il souhaitait attirer au San Siro plusieurs visages familiers du Sporting CP afin d’accélérer la mise en place de son système. Ses cibles prioritaires pour le mercato estival se nomment Morten Hjulmand et Francisco Trincão.
L’arrivée d’un directeur du calibre de Kehl devrait faciliter les négociations, promises d’être ardues, avec le club lisboète. Si Hjulmand intéresse également Manchester United et Manchester City, les Rossoneri estiment que la relation personnelle liant Amorim au milieu danois leur confère un avantage dans ce dossier concurrentiel. Quant à Trincao, sa polyvalence tactique correspond parfaitement à l’approche innovante que Cardinale entend imposer au club.
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Short-list des entraîneurs et solutions de remplacement
Bien que Kehl demeure un candidat de premier plan, le Milan AC garde toutes ses options ouvertes dans sa reprise de la recherche d’un directeur technique. Parmi les autres noms étudiés, on retrouve José Boto, l’ancien recruteur du Benfica aujourd’hui au Flamengo, qui a déjà travaillé avec Amorim à Lisbonne. Devin Ozek, ex-Fenerbahçe, est également suivi de près par la direction milanaise.
Un intermédiaire a par ailleurs soumis la candidature de Jason Ayto, récemment libéré de ses fonctions à Brighton. L’objectif est de recruter un directeur sportif pleinement aligné sur la vision de Cardinale, celle d’un football offensif et dynamique. Comme l’expliquait ce dernier à propos de la nouvelle ère amorcée sous l’égide d’Amorim : « C’est l’un des entraîneurs les mieux préparés et les plus innovants de la nouvelle génération européenne : jeune, ambitieux, doté d’une identité footballistique claire et d’une approche tactique bien définie. Ruben croit en un football offensif et à haute intensité. Sa philosophie s’accorde parfaitement avec notre vision. »