L'AC Milan se tourne vers une légende du Borussia Dortmund pour épauler le projet de Rubem Amorim, après l'échec des négociations avec Tottenham

L’intérêt de Milan pour Kehl tombe à pic, alors que le dirigeant allemand a récemment vu son transfert vers la Premier League capoter. Kehl était en négociations avancées avec Tottenham Hotspur et s’était même rendu à Londres pour des entretiens en face à face, mais le deal a échoué, les deux parties ne parvenant pas à s’accorder sur l’orientation stratégique future du club nord-londonien.

Cette issue a donc libéré Kehl pour un départ vers l’Italie, où le propriétaire du Milan, Gerry Cardinale, entend bâtir un environnement hautement performant autour du nouvel entraîneur Ruben Amorim. Contrairement à la situation chez les Spurs, où des divergences concernant la hiérarchie et l’influence de l’entraîneur Roberto De Zerbi auraient joué un rôle, le Milan cherche un directeur capable de s’aligner parfaitement sur les exigences spécifiques d’Amorim pour l’équipe première.