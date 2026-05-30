Selon le Daily Mail, l’AC Milan aurait programmé un entretien avec Glasner pour évoquer le poste d’entraîneur laissé vacant à San Siro. Les Rossoneri cherchent un nouveau technicien après le limogeage de Massimiliano Allegri, et l’ancien coach de Crystal Palace serait en pole position dans un mercato estival marqué par une volonté de renouveau.

Après une saison décevante, le club lombard veut repartir sur de nouvelles bases et apprécie la flexibilité tactique ainsi que le palmarès du technicien autrichien. Âgé de 51 ans et fraîchement couronné de succès en Angleterre, Glasner pourrait donc bientôt prendre les rênes d’un des clubs les plus titulaires du Vieux Continent, avec pour mission de ramener Milan au sommet de la Serie A.