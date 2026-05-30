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L'AC Milan s'apprête à rencontrer Oliver Glasner, le club de Serie A envisageant de recruter l'ancien entraîneur de Crystal Palace
Le Milan AC a entamé des discussions avec Oliver Glasner.
Selon le Daily Mail, l’AC Milan aurait programmé un entretien avec Glasner pour évoquer le poste d’entraîneur laissé vacant à San Siro. Les Rossoneri cherchent un nouveau technicien après le limogeage de Massimiliano Allegri, et l’ancien coach de Crystal Palace serait en pole position dans un mercato estival marqué par une volonté de renouveau.
Après une saison décevante, le club lombard veut repartir sur de nouvelles bases et apprécie la flexibilité tactique ainsi que le palmarès du technicien autrichien. Âgé de 51 ans et fraîchement couronné de succès en Angleterre, Glasner pourrait donc bientôt prendre les rênes d’un des clubs les plus titulaires du Vieux Continent, avec pour mission de ramener Milan au sommet de la Serie A.
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Une série impressionnante à Crystal Palace
Jamais la cote de Glasner n’a été aussi élevée. À Selhurst Park, il a métamorphosé les Eagles en une véritable machine à gagner, leur insufflant un jeu à la fois audacieux et structuré. En quelques mois, l’Autrichien a mené Palace vers un triplé historique : FA Cup, Community Shield puis UEFA Conference League.
Son départ de Crystal Palace a laissé un vide au sein du club, mais sa capacité à remporter des titres avec une équipe n’appartenant pas au traditionnel « Big Six » en fait une cible de choix pour les dirigeants milanais. Les Rossoneri sont impressionnés par son éthique de travail et sa capacité à mettre en place un style de jeu distinct en peu de temps, des qualités qu’ils jugent essentielles pour leur projet de reconstruction actuel.
La grande réunion Red Bull à San Siro
La piste menant à Glasner est étroitement liée à l’ambition du Milan AC de confier le poste de directeur technique à Ralf Rangnick, ex-entraîneur par intérim de Manchester United. Le contrat de l’Allemand avec la sélection autrichienne prenant fin, il est devenu le grand favori pour superviser l’ensemble du recrutement et de la détection de talents du club.
Ce choix stratégique s’inscrit dans une démarche réfléchie : Glasner a commencé sa carrière d’entraîneur au plus haut niveau comme assistant de Roger Schmidt à la tête du Red Bull Salzbourg, travaillant alors directement sous l’égide de la philosophie sportive et des conseils structurels de Rangnick.
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Une philosophie commune pour un avenir durable
Le recrutement simultané de Rangnick et de Glasner marque un tournant décisif dans la stratégie de la direction, sous l’égide de Gerry Cardinale et du conseiller principal Zlatan Ibrahimovic. Après le refus présumé d’Andoni Iraola, leur cible initiale pour le poste d’entraîneur, les dirigeants milanais ont opté pour une identité footballistique cohérente.
En installant Rangnick à la direction sportive et Glasner sur le banc, le club milanais vise un projet à long terme parfaitement synchronisé.