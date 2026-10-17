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L’AC Milan s’active pour assurer l’avenir d’Alphadjo Cisse avec un nouveau contrat très avantageux après son triplé en Ligue Europa
L’AC Milan s’apprête à récompenser son héros adolescent
L’AC Milan souhaite offrir à Cisse un nouveau contrat, assorti de meilleures conditions, après ses débuts fulgurants au club. Gazzetta indique que des discussions officielles avec les représentants du joueur de 19 ans pourraient débuter d’ici la fin de la semaine prochaine.
Le club italien espère parvenir à un accord d’ici la fin de l’année civile afin que le contrat de Cisse reflète son nouveau statut de véritable star de l’équipe première. L’attaquant était déjà sous contrat jusqu’à l’été 2030, mais son impact immédiat a accéléré les projets d’amélioration de ses conditions contractuelles.
Cisse toucherait actuellement 800 000 € par saison, une somme qui devrait augmenter sensiblement s’il signe la prolongation envisagée.
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L’histoire européenne déclenche une ruée vers les contrats
L’urgence de l’accord envisagé découle directement de la prestation éblouissante de Cisse, jeudi lors de la victoire 4-0 en Ligue Europa face au RB Salzbourg. L’adolescent a livré une démonstration et a été élu homme du match après avoir inscrit un triplé parfait.
Cisse est ainsi devenu le plus jeune joueur italien de l’histoire à inscrire un triplé dans une grande compétition européenne. Son efficacité a conquis les supporters et conforté sa réputation parmi les jeunes talents offensifs les plus prometteurs d’Europe. La direction de l’AC Milan considère désormais qu’une revalorisation rapide de son contrat est prioritaire pour reconnaître sa progression fulgurante et son nouveau statut de joueur clé capable de faire basculer les matches.
Une ascension fulgurante après un parcours en Serie B
L’éclosion rapide de Cisse dans l’élite est l’aboutissement d’une progression remarquable. Milan l’a recruté en provenance de l’Hellas Vérone à la fin du mercato de janvier, plus tôt cette année, avant de le laisser en prêt.
Il a passé le reste de la saison 2025-26 à Catanzaro, où il s’est révélé en Serie B. Cisse a inscrit six buts en 22 matches de deuxième division, faisant preuve du sens du but qui avait poussé Milan à le recruter. Il a confirmé cette forme au plus haut niveau, avec cinq buts lors de ses sept premiers matches sous le maillot de Milan.
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Quel avenir pour Cisse ?
Alors que les discussions officielles sur son contrat doivent débuter dans les prochains jours, Milan cherchera à trouver rapidement un accord avec l’entourage de Cisse. La direction souhaite boucler cette prolongation bien avant la fin de l’année civile. Sur le terrain, le jeune attaquant tentera de conserver son incroyable élan, tandis que Milan devra composer avec un calendrier chargé dans les compétitions nationales et européennes.
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