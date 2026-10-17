L’AC Milan souhaite offrir à Cisse un nouveau contrat, assorti de meilleures conditions, après ses débuts fulgurants au club. Gazzetta indique que des discussions officielles avec les représentants du joueur de 19 ans pourraient débuter d’ici la fin de la semaine prochaine.

Le club italien espère parvenir à un accord d’ici la fin de l’année civile afin que le contrat de Cisse reflète son nouveau statut de véritable star de l’équipe première. L’attaquant était déjà sous contrat jusqu’à l’été 2030, mais son impact immédiat a accéléré les projets d’amélioration de ses conditions contractuelles.

Cisse toucherait actuellement 800 000 € par saison, une somme qui devrait augmenter sensiblement s’il signe la prolongation envisagée.