84' OCCASION - Loftus-Cheek se fait chiper le ballon et offre au Lecce une situation de contre. Fatah entre dans la surface depuis la gauche, se remet sur son pied droit en éliminant deux joueurs et, en tombant, frappe vers le poteau opposé. Maignan se détend et, du bout des doigts, met en corner.





76' OCCASION - Superbe action verticale du Lecce qui met Pierotti face à Maignan, légèrement excentré sur la droite. L'ailier tente une frappe rasante sous le corps du gardien sorti à sa rencontre, mais ce dernier ne se laisse pas surprendre et dévie juste assez pour permettre à la défense de se dégager.





74' BUT - Moreira récupère un ballon perdu par Siebert au milieu des protestations du Lecce pour un duel entre Goncalo Ramos et Gaspar et file vers le but de Falcone. Crochet sec sur son retour et frappe rasante au premier poteau qui bat le gardien.





65' OCCASION - Monteiro défie puis élimine Gila jusqu'à la ligne de fond avant de délivrer un centre en retrait très dangereux au cœur de la surface de but, sur lequel Pierotti échoue à un souffle près, Estupinan intervenant avec une diagonale parfaite pour sauver son équipe.





62' BUT - Pulisic oriente le jeu, Rabiot se projette, une-deux à l'entrée de la surface avec Goncalo Ramos qui met le Français face à Falcone, et frappe puissante du gauche pour le 2-0





55' CSC ANNULÉ - Chukwueze parvient à centrer depuis la droite et trouve Pavlovic qui place une bonne tête, mettant Falcone en difficulté. Le gardien ne maîtrise pas sur sa première intervention et, au sol, repousse encore du bras en s'envoyant le ballon sur les jambes puis dans son propre but. Le 2-0 est toutefois annulé pour une position irrégulière de départ de Pavlovic.





51' QUELLE ACTION ! - Action sensationnelle de Saelemaekers qui, à l'entrée de sa propre surface de réparation, contrôle puis s'infiltre en dribble entre deux adversaires en résistant à la charge avant de lancer le contre. À l'entrée de la surface, l'action bascule de la gauche vers la droite jusqu'à Chukwueze, qui tente le centre au second poteau où Goncalo Ramos est libre : tentative de retourné, mais il ne trouve pas le ballon.





41' OCCASION - Contre fulgurant sur tout le terrain de Pavlovic, lancé dans la profondeur par Pulisic. Le défenseur va jusqu'à entrer dans la surface, mais manque de lucidité et, après avoir dribblé un défenseur, au lieu de frapper tente la passe pour Chukwueze (déjà nettement hors-jeu), en donnant le ballon à Falcone.





39' - Pulisic adresse un centre parfait au cœur de la surface pour Goncalo Ramos, qui place sa tête mais manque le cadre de peu.





34' OCCASION - Très bon appel vertical de Chukwueze, qui surprend Gallo et se fait servir dans la profondeur par Saelemaekers. L'action, qui semble similaire à celle du but, voit toutefois un Falcone plus prompt dans sa sortie et, cette fois, il réalise l'arrêt avant le possible contact du Nigérian.





14' BUT - Très bon ballon vertical de Pavlovic pour Pulisic, qui devance Siebert, contrôle de volée du droit et, en un éclair, enchaîne pour battre Falcone du gauche en effaçant sa sortie.





11' OCCASION - Ballon en profondeur de Goncalo Ramos pour Pulisic, qui passe dans le dos de la défense du Lecce, mais n'arrive pas sur le ballon en raison de la sortie opportune de Falcone, qui l'empêche de jouer le coup et capte au sol.





9' - D'abord Monteiro, qui slalome puis tente une frappe de très loin, puis Ilic, qui contrôle et tire à l'entrée de la surface, ne trouvent pas le cadre du but gardé par Maigna.





0' Coup d'envoi à 20 h 45 au stade San Siro, qui fête ses 100 ans. Jeu de lumières et ambiance de célébration avant le match.





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