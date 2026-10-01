Le propriétaire du club, Cardinale, est déterminé à offrir à l’attaquant une prolongation XXL jusqu’en 2031. Bien que l’Américain soit actuellement lié à San Siro jusqu’en juin 2027, avec une option pour une année supplémentaire, l’AC Milan veut éviter tout retard inutile.

Les discussions avaient déjà calé il y a un an autour de 5 millions d’euros nets par saison, mais de nouvelles négociations pourraient désormais voir le clan du joueur présenter des exigences salariales plus élevées. Au-delà de sa valeur commerciale en tant que tête d’affiche de l’expansion nord-américaine de RedBird, l’ailier reste un atout irremplaçable sur le terrain s’il continue de mener la ligne d’attaque de Ruben Amorim.