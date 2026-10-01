Buzzi
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L’AC Milan prépare une prolongation de contrat massive sur le long terme pour la star de l’USMNT Christian Pulisic
La direction de l’AC Milan prépare une prolongation historique
Selon La Gazzetta dello Sport, le géant italien se prépare à lier Pulisic à un contrat longue durée lucratif afin de repousser de potentiels prétendants sur le marché des transferts. Après avoir renoncé à ses obligations internationales avec les États-Unis, l'attaquant est resté à Milanello pour retrouver sa meilleure condition physique à la suite d'une grave blessure subie lors de la Coupe du monde. Son retour en forme, marqué par un but et une passe décisive lors de ses deux dernières sorties en championnat, n'a fait que renforcer la détermination de la direction à assurer son avenir.
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La vision du club dicte les priorités contractuelles
Le propriétaire du club, Cardinale, est déterminé à offrir à l’attaquant une prolongation XXL jusqu’en 2031. Bien que l’Américain soit actuellement lié à San Siro jusqu’en juin 2027, avec une option pour une année supplémentaire, l’AC Milan veut éviter tout retard inutile.
Les discussions avaient déjà calé il y a un an autour de 5 millions d’euros nets par saison, mais de nouvelles négociations pourraient désormais voir le clan du joueur présenter des exigences salariales plus élevées. Au-delà de sa valeur commerciale en tant que tête d’affiche de l’expansion nord-américaine de RedBird, l’ailier reste un atout irremplaçable sur le terrain s’il continue de mener la ligne d’attaque de Ruben Amorim.
RedBird passe à l’action pour sécuriser ses stars
La planification de RedBird va au-delà du talisman de l’USMNT et englobe plusieurs autres piliers fondamentaux de l’effectif rossonero. La Gazzetta dello Sport révèle en outre que le club accorde activement la priorité à une prolongation jusqu’en 2031 pour le défenseur central Strahinja Pavlovic, dont le salaire doublerait pour atteindre environ 3,5 millions d’euros par saison.
Parallèlement, un salaire revalorisé est en cours d’élaboration pour le milieu expérimenté Adrien Rabiot afin d’aligner sa rémunération sur sa valeur marchande et son influence sur le terrain. Cette double approche souligne la volonté de Milan de préserver son ossature et d’assurer une compétitivité durable au plus haut niveau.
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Le calendrier exigeant teste le renouveau tactique
La régularité de Pulisic sera immédiatement mise à l’épreuve lors d’une série incessante de matches de Serie A et de rendez-vous européens une fois la trêve internationale terminée. L’attaquant devra maintenir son efficacité décisive dans le dernier tiers du terrain pour permettre à l’équipe d’Amorim de rester solidement en course au sommet. L’issue des négociations pour cette prolongation à long terme dépendra en fin de compte des performances de l’Américain sur le terrain.
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