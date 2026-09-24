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L’AC Milan prépare un contrat « à vie » pour Adrien Rabiot, alors que le club lombard cherche à sécuriser son maître à jouer du milieu jusqu’en 2030
Milan prépare une prolongation de longue durée pour Rabiot
Milan tient à faire prolonger Rabiot sur le long terme. Les Rossoneri veulent étendre son contrat au moins jusqu’en 2030, selon Gazzetta. Le propriétaire du club, Cardinale, a placé la prolongation de contrat du Français en haut de ses priorités.
Il devrait superviser personnellement les négociations en octobre, dès son retour à Milan. Alors qu’il fêtera ses 32 ans en avril, cette prolongation proposée ferait effectivement office de contrat « à vie » pour Rabiot. Elle offrirait au milieu polyvalent l’occasion de terminer sa carrière au plus haut niveau avec les Rossoneri.
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Rabiot installé et engagé à San Siro
La satisfaction totale de Rabiot concernant sa vie à San Siro a fait de sa prolongation une priorité absolue. Contrairement à certains coéquipiers qui se sont montrés plus réservés, le milieu de terrain a clairement affiché son attachement.
« Je n’ai jamais pensé à quitter Milan ; je suis heureux ici », a déclaré publiquement Rabiot. Cette joie se voit sur le terrain, notamment à travers ses célébrations enthousiastes après avoir marqué contre le Torino et Lecce.
Il a également fait preuve d’une grande adaptabilité en évoluant comme milieu défensif, meneur de jeu en retrait ou en soutien de l’avant-centre. Rabiot reste un lien d’équilibre essentiel entre les lignes.
Le recrutement à prix cassé a un impact immédiat en Serie A
L’international français est arrivé à San Siro le 1er septembre 2025 pour la modique somme de 7 millions d’euros en provenance de Marseille. La présence de Max Allegri sur le banc a aidé Milan à réaliser une véritable bonne affaire.
Ce transfert a suivi une altercation à Marseille avec son ancien coéquipier Jonathan Rowe, qui a conduit l’entraîneur de l’époque, Roberto De Zerbi, à écarter les deux joueurs. Milan a saisi l’occasion, après avoir vu Rabiot rejoindre Marseille librement après son départ de la Juventus.
Lors de sa première saison, Rabiot n’a manqué que sept matches de Serie A en raison de blessures et de suspensions. Lors de ses 29 autres apparitions, il a été titulaire à chaque rencontre et n’a jamais été remplacé avant le coup de sifflet final.
- AFP
Cardinale prêt à mener les discussions contractuelles d’octobre
Après des vacances prolongées convenues avec l'entraîneur Ruben Amorim, Rabiot a eu un impact immédiat cette saison. Entré en jeu contre le Torino, il a marqué et délivré une passe décisive avant d'être titularisé contre la Juventus, la Lazio et Lecce.
Cardinale lancera officiellement les discussions contractuelles au cours des deux à trois prochaines semaines. Bien que la durée exacte et les conditions financières n'aient pas encore été finalisées, l'intention de Milan de conserver Rabiot est claire.
Avec sa mère et agente Veronique pour gérer ses affaires, le milieu de terrain est sur le point de sceller son avenir. Tout indique que Rabiot restera le pilier du milieu de terrain de Milan pour les années à venir.
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