Milan tient à faire prolonger Rabiot sur le long terme. Les Rossoneri veulent étendre son contrat au moins jusqu’en 2030, selon Gazzetta. Le propriétaire du club, Cardinale, a placé la prolongation de contrat du Français en haut de ses priorités.

Il devrait superviser personnellement les négociations en octobre, dès son retour à Milan. Alors qu’il fêtera ses 32 ans en avril, cette prolongation proposée ferait effectivement office de contrat « à vie » pour Rabiot. Elle offrirait au milieu polyvalent l’occasion de terminer sa carrière au plus haut niveau avec les Rossoneri.