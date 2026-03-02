L'AC Milan pourrait se tourner vers la FIFA après que Corinthians ait renoncé au transfert malgré un accord de 17 millions d'euros

La situation est devenue de plus en plus compliquée car Milan estime avoir déjà conclu un accord contraignant. Selon certaines informations, les Rossoneri seraient en possession de documents signés par le service juridique des Corinthians, qui pourraient être interprétés comme une approbation préliminaire du transfert. Si le club brésilien continue de bloquer le transfert, le géant italien est prêt à porter l'affaire devant la FIFA pour faire valoir ses droits.

Si l'affaire est portée devant la Chambre de résolution des litiges ou la Chambre du statut des joueurs de la FIFA, l'issue reste incertaine. Il est très improbable qu'un tribunal oblige un club à transférer physiquement un joueur contre sa volonté actuelle. Au contraire, le résultat le plus probable d'une victoire juridique pour Milan serait une compensation financière substantielle. Cependant, l'objectif principal des Rossoneri reste de faire venir le talentueux milieu de terrain à San Siro afin de renforcer une équipe qui sera engagée sur plusieurs fronts la saison prochaine sous la houlette de Massimiliano Allegri.