L'AC Milan pourrait se tourner vers la FIFA après que Corinthians ait renoncé au transfert malgré un accord de 17 millions d'euros
Dorival Junior dit « non » à une vente en milieu de saison
Malgré les progrès significatifs réalisés au cours des dernières semaines, l'accord a rencontré un obstacle majeur au niveau présidentiel. Alors que les formalités administratives semblaient en ordre, cette décision a suscité des tensions internes au sein du club brésilien. L'entraîneur des Corinthians, Dorival Junior, a clairement exprimé son souhait de garder le joueur, ce qui a conduit les dirigeants à changer d'avis. « J'ai fait part de mon opinion au président, il la connaît déjà. Le club doit décider s'il souhaite un retour technique ou uniquement financier. Pour un joueur de ce niveau, avoir cette valeur avec peu de matchs joués signifie qu'il vaut beaucoup plus sur le marché. Je ne veux perdre personne pendant la saison », a déclaré fermement l'entraîneur.
Documents juridiques et menace de la FIFA
La situation est devenue de plus en plus compliquée car Milan estime avoir déjà conclu un accord contraignant. Selon certaines informations, les Rossoneri seraient en possession de documents signés par le service juridique des Corinthians, qui pourraient être interprétés comme une approbation préliminaire du transfert. Si le club brésilien continue de bloquer le transfert, le géant italien est prêt à porter l'affaire devant la FIFA pour faire valoir ses droits.
Si l'affaire est portée devant la Chambre de résolution des litiges ou la Chambre du statut des joueurs de la FIFA, l'issue reste incertaine. Il est très improbable qu'un tribunal oblige un club à transférer physiquement un joueur contre sa volonté actuelle. Au contraire, le résultat le plus probable d'une victoire juridique pour Milan serait une compensation financière substantielle. Cependant, l'objectif principal des Rossoneri reste de faire venir le talentueux milieu de terrain à San Siro afin de renforcer une équipe qui sera engagée sur plusieurs fronts la saison prochaine sous la houlette de Massimiliano Allegri.
La stratégie RedBird et le facteur Allegri
La poursuite d'André s'inscrit parfaitement dans la philosophie de recrutement établie sous la propriété de RedBird. La stratégie consiste à identifier de jeunes talents, à les former pour qu'ils deviennent les piliers de l'équipe première ou à les vendre pour réaliser un bénéfice important, à l'image du modèle couronné de succès avec Tijjani Reijnders. Cependant, cet investissement de 17 millions d'euros spécialement prévu reflète un changement notable dans les dépenses pour un joueur qui n'a pas encore fait ses preuves dans un grand championnat européen. À titre de comparaison, Malick Thiaw est arrivé pour moins de 10 millions d'euros, alors qu'il avait déjà une expérience en Bundesliga allemande.
Cette décision crée une dynamique intéressante avec le staff technique de l'équipe première. Ces derniers mois, Allegri a publiquement exprimé sa préférence pour les joueurs « garantis », c'est-à-dire des stars confirmées qui possèdent l'expérience nécessaire pour disputer immédiatement le Scudetto et la Ligue des champions. Andre, bien qu'il s'agisse d'un projet fascinant au potentiel immense, n'est pas encore un produit fini. On peut se demander si un adolescent issu du championnat brésilien peut immédiatement prétendre à une place de titulaire dans l'effectif milanais de 2026-27, ou s'il est destiné à être un joueur de rotation qui grandira dans son rôle au fil du temps.
Un investissement risqué pour les Rossoneri
Si les obstacles juridiques peuvent être surmontés avec un peu de bon sens, André représenterait un pari important pour l'avenir. Les supporters milanais sont divisés sur ce transfert, certains espérant le retour de figures établies comme Sandro Tonali, tandis que d'autres espèrent qu'André deviendra le « prochain Kaká ». Le joueur de 19 ans a attiré l'attention des recruteurs à travers l'Europe, mais la décision agressive du Milan AC de conclure rapidement l'accord montre à quel point le club apprécie son profil. La direction du club estime qu'il est essentiel, sur le marché actuel, de s'assurer les services d'un tel talent avant qu'une guerre d'enchères n'éclate.
En fin de compte, cette saga met en évidence les difficultés auxquelles sont confrontés les clubs italiens lorsqu'ils tentent de naviguer sur le marché volatile de l'Amérique du Sud. Ne disposant pas des ressources illimitées de certains de ses rivaux de Premier League, le Milan doit compter sur sa capacité à repérer les talents tôt et à agir de manière décisive. Cependant, comme le prouve l'impasse actuelle avec Corinthians, un accord n'est jamais vraiment conclu tant que la signature finale n'est pas apposée sur le contrat. Pour l'instant, le transfert d'André reste dans les limbes, en équilibre précaire entre des débuts de rêve à San Siro et une longue bataille dans les couloirs des bureaux juridiques de la FIFA.
