L’AC Milan franchit une nouvelle étape dans le développement du football féminin des jeunes : pour la première fois en Italie, deux équipes féminines prendront part à un championnat masculin professionnel. Le club milanais est la première société italienne à faire ce choix, né de la volonté d’offrir à ses jeunes joueuses un contexte toujours plus compétitif et stimulant, capable d’accompagner leur développement et d’élever encore davantage leur niveau.
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L’AC Milan ouvre une nouvelle voie pour le football féminin : deux équipes participeront à un championnat professionnel masculin
MOINS DE 15 ANS ET MOINS DE 17 ANS
La confrontation avec des équipes masculines engagées dans un championnat professionnel représentera une importante opportunité de progression sur les plans technique, physique et de l’intensité de jeu, en permettant aux joueuses de l’AC Milan de se mesurer à de nouvelles difficultés et d’accélérer leur parcours de formation.
Un choix innovant qui confirme la volonté de l’AC Milan d’investir dans la progression et la valorisation du talent, en créant pour ses jeunes footballeuses les meilleures conditions possibles pour exprimer leur potentiel.
Les catégories concernées sont les U17 et les U15, qui affronteront respectivement les garçons U14 et U13.
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