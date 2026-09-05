L’AC Milan ouvre une nouvelle voie pour le football féminin : deux équipes participeront à un championnat professionnel masculin

La confrontation avec des équipes masculines engagées dans un championnat professionnel représentera une importante opportunité de progression sur les plans technique, physique et de l’intensité de jeu, en permettant aux joueuses de l’AC Milan de se mesurer à de nouvelles difficultés et d’accélérer leur parcours de formation.

Un choix innovant qui confirme la volonté de l’AC Milan d’investir dans la progression et la valorisation du talent, en créant pour ses jeunes footballeuses les meilleures conditions possibles pour exprimer leur potentiel.





Les catégories concernées sont les U17 et les U15, qui affronteront respectivement les garçons U14 et U13.



