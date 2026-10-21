Zachary Athekame est l’une des stars de la Ligue 1 2026-27. Arrivé en prêt de l’AC Milan, le latéral suisse réalise une saison de premier plan, avec deux buts et trois passes décisives qui lui ont valu d’être convoqué en équipe de Suisse par Yakin. Il a délivré deux passes décisives lors de son premier match avec la sélection, en Macédoine du Nord. En France, sa qualité de centre lui a valu d’être comparé à David Beckham. Une comparaison exagérée, qui souligne néanmoins ses qualités.
L’AC Milan négocie avec Lyon : le club veut faire revenir Zachary Athekame en janvier
TENTATIVE POUR JANVIER
Si Lyon est en tête de la Ligue 1 avec 14, à égalité avec le Paris Saint-Germain, il le doit aussi à l’ancien ailier des Young Boys, recruté pour 10 millions d’euros par l’AC Milan à l’été 2025, avec en plus 10 % sur une future revente au profit du club suisse. Sa grande saison n’est certainement pas passée inaperçue du côté de la via Aldo Rossi. Selon les informations publiées aujourd’hui par La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan envisagerait sérieusement de le faire revenir en Italie dès janvier, sans attendre juin.
Il reviendra à l’AC Milan
Athekame, qui a disputé 29 matches et inscrit 2 buts la saison dernière sous les ordres d’Allegri, est considéré comme le renfort idéal sur le côté droit : la véritable doublure de Gila dans une défense à quatre, ou celle de Chukwueze si le choix se porte sur le 3-4-2-1. Pour l’instant, Lyon fait barrage, mais une négociation reste possible, surtout si le club parvient à trouver une solution de remplacement. Le dossier n’est que reporté : Athekame portera à nouveau le maillot de l’AC Milan en 2027, en janvier ou en juin.
COMBIEN GAGNE ATHEKAME ?
Le Suisse né en 2004 est sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2030. Son salaire, selon Calcio e Finanza, s’élève à un million d’euros net, soit environ 1,85 million d’euros brut.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles