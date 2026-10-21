L’AC Milan négocie avec Lyon : le club veut faire revenir Zachary Athekame en janvier

Athekame, qui a disputé 29 matches et inscrit 2 buts la saison dernière sous les ordres d’Allegri, est considéré comme le renfort idéal sur le côté droit : la véritable doublure de Gila dans une défense à quatre, ou celle de Chukwueze si le choix se porte sur le 3-4-2-1. Pour l’instant, Lyon fait barrage, mais une négociation reste possible, surtout si le club parvient à trouver une solution de remplacement. Le dossier n’est que reporté : Athekame portera à nouveau le maillot de l’AC Milan en 2027, en janvier ou en juin.