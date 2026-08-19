L’AC Milan ne lâche pas Gonçalo Inacio : entre clause, coût du transfert et ouverture du joueur

Les difficultés pour parvenir au défenseur central formé au centre de formation du Sporting sont nombreuses, mais l’opération n’est pas impossible. Gonçalo Inacio est un pilier du Sporting Lisbonne de Rui Borges et, depuis cette année, à la faveur du départ de Hjulmand pour l’Atletico Madrid, il en est devenu le capitaine, mais pour le club de la capitale portugaise, il n’est pas intransférable. Tout le monde a un prix, y compris Inacio, qui continue d’avoir une clause libératoire de 60 millions d’euros. En décembre dernier, lorsqu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2030, il a en effet dit non à la proposition du club de la faire passer à 80. À ce stade du mercato, à l’approche du 1er septembre, alors que le Sporting aurait l’obligation de lui trouver un remplaçant, il est difficile de penser qu’il puisse partir à prix bradé.







