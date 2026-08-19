Un défenseur central et un meneur de jeu. Après avoir bouclé l’arrivée en provenance de Strasbourg de Diego Moreira, qui a passé sa visite médicale hier et sera officialisé aujourd’hui, le Milan veut offrir à Amorim deux autres renforts, capables de permettre à l’équipe de franchir le cap définitif en termes de qualité. Les priorités sont connues depuis longtemps : il faut un meneur de jeu, capable de jouer avec Pulisic derrière Gonçalo Ramos, et un défenseur central, capable de diriger le secteur avec Pavlovic et Gila. Parmi les profils étudiés par le Milan figurent Tiago Gabriel, de Lecce, et surtout Goncalo Inacio, du Sporting Lisbonne, qu’Amorim connaît très bien. Le nom du joueur né en 2001 est déjà apparu lors des discussions de juin entre l’entraîneur portugais, Cardinale et l’équipe du mercato ; lors de ces deux dernières semaines de mercato, il pourrait revenir sur le devant de la scène.
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L’AC Milan ne lâche pas Gonçalo Inacio : entre clause, coût du transfert et ouverture du joueur
CLAUSE LIBÉRATOIRE TRÈS ÉLEVÉE
Les difficultés pour parvenir au défenseur central formé au centre de formation du Sporting sont nombreuses, mais l’opération n’est pas impossible. Gonçalo Inacio est un pilier du Sporting Lisbonne de Rui Borges et, depuis cette année, à la faveur du départ de Hjulmand pour l’Atletico Madrid, il en est devenu le capitaine, mais pour le club de la capitale portugaise, il n’est pas intransférable. Tout le monde a un prix, y compris Inacio, qui continue d’avoir une clause libératoire de 60 millions d’euros. En décembre dernier, lorsqu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2030, il a en effet dit non à la proposition du club de la faire passer à 80. À ce stade du mercato, à l’approche du 1er septembre, alors que le Sporting aurait l’obligation de lui trouver un remplaçant, il est difficile de penser qu’il puisse partir à prix bradé.
Inacio ouvre, cela dépend du Sporting
Pour l’arracher au Sporting, il faut une offre très élevée, au-delà de 40 millions d’euros. Inacio connaît l’intérêt de l’AC Milan mais n’est pas en position de forcer la main. Le Sporting est le club de sa vie, il ne lui ferait jamais un coup pareil. Mais s’il y avait des négociations, il serait bien disposé à changer d’air, à s’installer en Italie, même sans Ligue des champions. Selon CNN Portugal, après la Coupe du monde, il avait ouvert la porte à un départ, mais entre-temps le Sporting a cédé Diomandé à Nottingham Forest et ne peut pas se permettre de perdre un autre pilier. Beaucoup dépendra de ce que décidera de faire Cardinale, qui, lors de cette fenêtre de mercato, a déjà travaillé avec Jorge Mendes, l’agent d’Inacio, sur les dossiers Ramos et Moreira.
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