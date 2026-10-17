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L’AC Milan intensifie sa poursuite de Nicolo Tresoldi, l’attaquant du Club Bruges évalué à 50 millions d’euros, après son triplé spectaculaire face à l’Inter, son grand rival
Un triplé à San Siro attise l’intérêt
Selon La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan a intensifié ses efforts pour recruter l’attaquant de 22 ans après son triplé historique inscrit en milieu de semaine face à l’Inter. Un penalty à la 30e minute, un but à bout portant à la 63e et une conclusion pleine de sang-froid à la 74e ont permis aux visiteurs belges de créer la surprise en s’imposant 4-3 à San Siro. Il a ainsi égalé l’exploit de Gareth Bale en 2010, devenant seulement le deuxième joueur d’une équipe visiteuse à inscrire un triplé contre l’Inter en Ligue des champions.
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Un attachement né dans l’enfance donne l’avantage à l’AC Milan
Cardinale, le patron de RedBird, a demandé aux responsables du recrutement de la Via Aldo Rossi de suivre de près l’entourage de l’attaquant né à Cagliari en vue d’une éventuelle offensive en janvier ou l’été prochain. Sa valeur a dépassé les 50 millions d’euros après deux triplés en deux mois, le Club Bruges ayant déjà refusé une offre de 35 millions d’euros de l’AS Roma en août.
Peu disposé à perdre une autre de ses vedettes après avoir vendu Christos Tzolis à Arsenal, le club belge a tenu bon, contraignant la Roma à recruter Santiago Castro comme doublure de Donyell Malen à la place. Si l’Inter s’intéresse également à lui, l’AC Milan dispose d’un atout : le club que le joueur soutient depuis l’enfance. Une situation qui rappelle l’arrivée au Milan d’Ardon Jashari, lui aussi supporter du club, en provenance de Bruges en août 2025.
Évoquant la position de son fils dans La Gazzetta dello Sport, l’ancien défenseur de l’Atalanta Emanuele Tresoldi a déclaré : « Mon fils est supporter de l’AC Milan et son rêve est de porter le maillot du club. Si l’Inter l’appelait, je ne suis pas sûr qu’il accepterait. »
Le bras de fer international ajoute encore au suspense
Au-delà de la bataille pour obtenir sa signature en club, l’attaquant convoité est aussi au cœur d’un bras de fer entre l’Allemagne et l’Italie pour le convaincre de jouer en sélection. Déterminé à disputer les plus grands titres sur les plus grandes scènes, le jeune joueur prévoit de prendre une décision définitive sur la sélection qu’il représentera au niveau senior après avoir joué pour l’Allemagne lors du prochain Championnat d’Europe des moins de 21 ans. Ce choix déterminera s’il jouera sous les ordres de Jurgen Klopp avec l’Allemagne ou de Roberto Mancini avec l’Italie.
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Un transfert majeur en Europe se profile
Il est peu probable que Tresoldi reste en Belgique pour la saison 2027-2028, l’ambitieux attaquant s’estimant prêt à rejoindre l’un des cinq grands championnats européens. Les dirigeants de Milan doivent désormais préparer une offre financière conséquente s’ils espèrent le faire venir dès le mercato hivernal. S’il continue de briller en Ligue des champions, le prix demandé pour son transfert ne fera qu’augmenter d’ici janvier.
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