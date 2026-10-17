Cardinale, le patron de RedBird, a demandé aux responsables du recrutement de la Via Aldo Rossi de suivre de près l’entourage de l’attaquant né à Cagliari en vue d’une éventuelle offensive en janvier ou l’été prochain. Sa valeur a dépassé les 50 millions d’euros après deux triplés en deux mois, le Club Bruges ayant déjà refusé une offre de 35 millions d’euros de l’AS Roma en août.

Peu disposé à perdre une autre de ses vedettes après avoir vendu Christos Tzolis à Arsenal, le club belge a tenu bon, contraignant la Roma à recruter Santiago Castro comme doublure de Donyell Malen à la place. Si l’Inter s’intéresse également à lui, l’AC Milan dispose d’un atout : le club que le joueur soutient depuis l’enfance. Une situation qui rappelle l’arrivée au Milan d’Ardon Jashari, lui aussi supporter du club, en provenance de Bruges en août 2025.

Évoquant la position de son fils dans La Gazzetta dello Sport, l’ancien défenseur de l’Atalanta Emanuele Tresoldi a déclaré : « Mon fils est supporter de l’AC Milan et son rêve est de porter le maillot du club. Si l’Inter l’appelait, je ne suis pas sûr qu’il accepterait. »