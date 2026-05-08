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L'AC Milan envisagerait un transfert sensationnel à titre gratuit du défenseur du Real Madrid David Alaba, tandis que son agent, Pini Zahavi, mène des négociations
Le Milan AC a entamé des discussions pour le transfert possible de David Alaba.
Le Milan AC a engagé des pourparlers avec l’influent agent Pini Zahavi afin de renforcer son effectif de haut niveau. Les premières discussions portaient sur Robert Lewandowski, mais les exigences salariales de l’attaquant dépasseraient, semble-t-il, les capacités financières actuelles du club. Les Rossoneri se sont donc tournés vers un autre client de Zahavi.
Alaba est désormais envisagé : le défenseur, en fin de contrat au Real Madrid, pourrait représenter une opportunité concrète. Âgé de 33 ans et fort d’un palmarès étoffé avec le Bayern Munich, l’Autrichien examine ses options pour ce qui pourrait être le dernier grand défi de sa carrière. Selon MilanLive, les Rossoneri suivent avec attention ce dossier.
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Si aucune citation directe n’a filtré, les échanges portent clairement sur la réunion avec Zahavi.
Les discussions entre la direction du Milan AC et l’agent Pini Zahavi se sont tenues à la Casa Milan. Si Robert Lewandowski était initialement évoqué, ses exigences financières ont rapidement recentré l’intérêt sur David Alaba.
Polyvalent et expérimenté, l’international autrichien peut jouer en défense centrale, à gauche ou au milieu défensif, des atouts qui séduisent l’entraîneur Massimiliano Allegri. La possibilité de recruter un joueur du calibre d’Alaba sans frais de transfert rend l’option particulièrement attrayante pour la direction du club.
Dans l’analyse des performances, l’expérience et le risque sont soigneusement évalués.
À Madrid, l’avenir à long terme d’Alaba semble incertain. Pour l’instant, rien n’indique que le champion d’Espagne prolongera son contrat aux conditions actuelles. Pour Milan, l’intérêt réside dans l’apport d’une valeur sûre à un effectif qui vise un retour parmi l’élite européenne. L’expérience du défenseur autrichien, ses multiples titres nationaux et ses succès en Ligue des champions promettent leadership et flexibilité tactique.
Reste à évaluer son passé récent de blessures : l’Autrichien a souvent été absent ces dernières saisons, ce qui soulève des interrogations sur sa capacité à enchaîner les matchs dans un calendrier aussi dense que celui de la Serie A et de la Ligue des champions.
- AFP
La qualification pour la Ligue des champions pourrait s’avérer décisive pour son transfert.
Les contraintes budgétaires pourraient sceller le dossier Milan. Si le défenseur autrichien est libre de tout contrat, son salaire demeure conséquent. Une qualification pour la prochaine Ligue des champions s’avère donc cruciale : les revenus générés offriraient au club lombard la marge financière nécessaire pour assumer ses émoluments.
Dans la course au top 4 de Serie A, la position finale du club pourrait donc valider, ou non, l’arrivée de l’Autrichien cet été à San Siro. Actuellement troisièmes avec 67 points en 35 journées, les Rossoneri ne comptent que trois longueurs d’avance sur la Roma, cinquième.