L'AC Milan envisagerait un transfert sensationnel à titre gratuit du défenseur du Real Madrid David Alaba, tandis que son agent, Pini Zahavi, mène des négociations

Le Milan AC a engagé des pourparlers avec l’influent agent Pini Zahavi afin de renforcer son effectif de haut niveau. Les premières discussions portaient sur Robert Lewandowski, mais les exigences salariales de l’attaquant dépasseraient, semble-t-il, les capacités financières actuelles du club. Les Rossoneri se sont donc tournés vers un autre client de Zahavi.

Alaba est désormais envisagé : le défenseur, en fin de contrat au Real Madrid, pourrait représenter une opportunité concrète. Âgé de 33 ans et fort d’un palmarès étoffé avec le Bayern Munich, l’Autrichien examine ses options pour ce qui pourrait être le dernier grand défi de sa carrière. Selon MilanLive, les Rossoneri suivent avec attention ce dossier.