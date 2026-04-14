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L'AC Milan envisagerait un échange impliquant Santiago Gimenez afin de recruter Moise Kean, la star de la Fiorentina estimée à 52 millions d'euros
Allegri fait de Kean sa priorité
Selon la presse italienne, Massimiliano Allegri envisagerait de retrouver l’international italien Kean afin de remodeler l’attaque de l’AC Milan pour la saison prochaine.
Le technicien, qui a déjà travaillé en étroite collaboration avec l’avant-centre de 26 ans à la Juventus, est convaincu que son profil athlétique et technique correspond parfaitement aux besoins de l’attaque milanaise.
L’intérêt serait réciproque, Kean se montrant ouvert à un transfert vers la capitale de la mode. Son avenir à Florence est sous les projecteurs depuis les difficultés rencontrées par la Fiorentina en compétitions européennes, la Viola ayant été éliminée de la Ligue Europa Conférence par Crystal Palace.
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Les obstacles financiers liés à une clause de libération
Si la volonté sportive d’attirer Kean à Milan est claire, les contraintes financières représentent un obstacle majeur pour la direction rossonera. L’attaquant bénéficie actuellement d’une clause libératoire de 52 millions d’euros, une somme que le club hésite à régler en une seule fois.
Comme la valeur marchande de l’attaquant n’a pas flambé ces douze derniers mois, les dirigeants cherchent une solution plus économique.
Pour combler cet écart, le club lombard envisage un échange de joueurs assorti d’une indemnité financière. Selon les dernières informations, le champion transalpin préparerait une proposition incluant l’international mexicain Gimenez et une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros, dans l’espoir de répondre aux exigences de la Fiorentina.
Gimenez cherche à se relancer.
Santiago est arrivé à Milan avec de grandes attentes, mais sa première saison en Italie s'est révélée globalement décevante. L'ancien joueur du Feyenoord a eu du mal à s'adapter aux exigences tactiques d'Allegri et n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire régulier.
Un transfert à la Fiorentina pourrait lui offrir l’occasion de relancer sa carrière dans un cadre moins exigeant.
Pour la Fiorentina, s’adjuger les services d’un buteur confirmé comme Gimenez constituerait une option pertinente alors qu’elle cherche à reconstruire son effectif. Cependant, le transfert reste complexe en raison des exigences salariales élevées de l’attaquant et de l’intérêt manifesté par plusieurs clubs de Premier League, ce qui pourrait inciter le joueur à se tourner vers l’Angleterre plutôt que de rester en Italie.
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Les négociations en sont à leurs débuts
En cas de réussite, ce transfert provoquera un véritable séisme sur le marché des attaquants de Serie A. Pour le Milan AC, il s’agit de offrir à Allegri un véritable bras droit capable de faire la différence. Quant à la Fiorentina, l’opération lui permettrait de relancer une attaque en manque de constance durant une saison contrastée. Reste à savoir si Gimenez acceptera de s’engager vers Florence pour que le deal se concrétise.