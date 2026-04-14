Selon la presse italienne, Massimiliano Allegri envisagerait de retrouver l’international italien Kean afin de remodeler l’attaque de l’AC Milan pour la saison prochaine.

Le technicien, qui a déjà travaillé en étroite collaboration avec l’avant-centre de 26 ans à la Juventus, est convaincu que son profil athlétique et technique correspond parfaitement aux besoins de l’attaque milanaise.

L’intérêt serait réciproque, Kean se montrant ouvert à un transfert vers la capitale de la mode. Son avenir à Florence est sous les projecteurs depuis les difficultés rencontrées par la Fiorentina en compétitions européennes, la Viola ayant été éliminée de la Ligue Europa Conférence par Crystal Palace.