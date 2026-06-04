L'AC Milan émerge comme un prétendant surprise pour recruter l'ailier de West Ham, estimé à 35 millions de livres sterling, après la relégation du club en Premier League

Selon TEAMtalk, le Milan AC aurait étudié le profil de l’ailier de West Ham, Summerville, et envisagerait de lui faire une offre officielle en vue d’un remaniement estival de grande envergure prévu à San Siro. Le Néerlandais a été l’un des joueurs les plus en vue de West Ham malgré la saison décevante du club. Ses performances durant la seconde moitié de la saison ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, et le Milan s’engage désormais dans une course de plus en plus disputée pour s’attacher ses services.

L’attaquant néerlandais a conclu l’exercice en boulet de canon, inscrivant cinq buts et délivrant deux passes décisives lors de ses 16 dernières sorties en Premier League. Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde, bien qu’il n’ait pas encore disputé de match international A ; il a finalement fait ses débuts lors de la défaite 1-0 des Oranje face à l’Algérie.