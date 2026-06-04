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L'AC Milan émerge comme un prétendant surprise pour recruter l'ailier de West Ham, estimé à 35 millions de livres sterling, après la relégation du club en Premier League
Les Rossoneri intensifient leur intérêt pour Summerville
Selon TEAMtalk, le Milan AC aurait étudié le profil de l’ailier de West Ham, Summerville, et envisagerait de lui faire une offre officielle en vue d’un remaniement estival de grande envergure prévu à San Siro. Le Néerlandais a été l’un des joueurs les plus en vue de West Ham malgré la saison décevante du club. Ses performances durant la seconde moitié de la saison ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, et le Milan s’engage désormais dans une course de plus en plus disputée pour s’attacher ses services.
L’attaquant néerlandais a conclu l’exercice en boulet de canon, inscrivant cinq buts et délivrant deux passes décisives lors de ses 16 dernières sorties en Premier League. Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde, bien qu’il n’ait pas encore disputé de match international A ; il a finalement fait ses débuts lors de la défaite 1-0 des Oranje face à l’Algérie.
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Summerville se positionne comme la priorité de Milan pour son projet de reconstruction.
L’intérêt de Milan s’inscrit dans une stratégie de recrutement plus large orchestrée par les propriétaires de RedBird, alors que le club se prépare pour la saison prochaine. Le travail de recrutement se poursuit en parallèle des discussions avancées pour finaliser la structure technique du club et nommer l’ancien entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner.
Quel que soit le futur entraîneur, les responsables du recrutement estiment que le profil de Summerville correspond parfaitement aux exigences de la Serie A. Sa vitesse, son style direct et sa créativité devraient s’avérer précieux dans le calcio. De leur côté, West Ham, fraîchement relégués, pourraient avoir du mal à conserver l’un de leurs atouts les plus précieux. Le club londonien valoriserait l’ailier à environ 35 millions de livres sterling, après l’avoir recruté pour environ 25 millions de livres auprès de Leeds en 2024.
L’avenir de Leao reste incertain.
Le club de Serie A cherche à renforcer son attaque alors que l’avenir de Leao reste incertain. L’international portugais envisagerait de quitter Milan cet été, ce qui a incité le club à repérer des remplaçants potentiels. En interne, Summerville figurerait parmi les principaux candidats pour renforcer le côté gauche de l’attaque si Leao venait à partir.
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La lutte pour obtenir les précieuses signatures s'annonce de plus en plus intense.
Milan devrait faire face à une forte concurrence s’il décide de concrétiser son intérêt. Tottenham et Aston Villa suivent de près Summerville et peuvent lui offrir la perspective de rester en Premier League tout en disputant des compétitions européennes.
À l’approche du mercato estival, West Ham doit donc décider s’il tire profit de l’un de ses joueurs les plus convoités. La solide saison individuelle de Summerville, qui a attiré l’attention de plusieurs clubs anglais et européens, laisse présager une bataille de transferts potentiellement intense.