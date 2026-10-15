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FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

L’AC Milan domine 4-0 et renaît à Salzbourg. Amorim effectue de nombreux changements et voit Cisse inscrire un triplé

Milan AC
Salzburg
Ligue Europa
Salzburg vs Milan AC
Serie A

Suivez Salzbourg-AC Milan, deuxième match de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Ce devait être le match du rebond et du rachat, non seulement pour l’AC Milan, mais aussi pour tout le football italien, frappé par quatre défaites en quatre matches lors des deux journées de Ligue des champions. Et l’AC Milan a répondu aux attentes en s’imposant 4-0, sur un score sans appel, sur le terrain de Salzbourg lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Malgré une large rotation d’effectif de part et d’autre, les joueurs de Ruben Amorim ont dominé la rencontre dès le début, sans pratiquement rien concéder pendant plus de 90 minutes et en punissant la défense loin d’être solide de l’équipe autrichienne à la moindre occasion. Alphadjo Cisse s’est illustré avec un triplé record, pour lui-même (le plus jeune Italien à inscrire un triplé dans la compétition) comme pour le club (qui n’avait plus vu l’un de ses joueurs inscrire un triplé depuis André Silva contre l’Astria Vienna en 2017). Goncalo Ramos, entré en jeu, a ajouté un but alors que le match était déjà plié.


Amorim choisit de faire confiance à plusieurs de ses remplaçants habituels, en titularisant Camarda, Hutchinson, Loftus-Cheek, Jashari et Cisse. Seul Rabiot figure parmi les titulaires indiscutables sur le terrain. Un choix qui, grâce notamment à la prestation du Français en patron, s’avère payant à 100 %. Cisse marque d’abord en renard des surfaces à la 15e minute, puis en finisseur à la 32e sur une passe à la volée de Bartesaghi. En seconde période, il signe son troisième but à la manière de Pippo Inzaghi, en partant à la limite du hors-jeu sur une nouvelle belle action de Rabiot. Salzbourg se montre bien faible, accumule les erreurs individuelles et collectives, et l’AC Milan en profite sans difficulté. À la 72e minute, Jashari récupère ainsi le ballon à l’entrée de la surface et offre à Goncalo Ramos celui du 4-0. Seule ombre au tableau en fin de match : la faute évitable de Filippo Terracciano, qui pousse Schmid dans le dos et se fait expulser directement.


Cette victoire large et convaincante fait donc du bien à l’AC Milan et à Amorim, qui laissent derrière eux le nul face à Sassuolo et la défaite 2-0 contre Benfica pour leur entrée en lice européenne. Le classement est désormais moins compliqué : l’AC Milan a pleinement retrouvé la zone des barrages, et la qualification directe pour les huitièmes de finale reste largement à sa portée.


SALZBOURG-AC MILAN 0-4

BUTEURS : 15e Cisse (M), 33e Cisse (M), 49e Cisse (M), 72e Ramos (M)

  • Buts et temps forts

    83' CARTON ROUGE POUR TERRACCIANO - Contre-attaque rapide du Salzbourg après un coup franc mal exploité par l'AC Milan. Terracciano, qui poursuit Schmid, le pousse dans le dos de la main ouverte et le fait tomber. Fesnic estime qu'il annihile une occasion manifeste de but et lui adresse un carton rouge direct.


    72' BUT - Mauvaise perte de balle de la défense du Salzbourg. Jashari récupère à l'entrée de la surface et le ballon parvient à Goncalo Ramos, qui se coordonne bien pour battre le gardien au poteau opposé.


    68' OCCASION - Encore un ballon en profondeur, cette fois de Modric, qui met la défense autrichienne en difficulté. Hutchinson repique sur son pied gauche en éliminant Schmid, mais Zawieschitzky s'interpose et détourne en corner, bien qu'il ait été pris à contre-pied à son premier poteau.


    49' BUT ET LONGUE VÉRIFICATION PAR LA VAR - Nouveau flottement défensif de l'AC Milan, mais Pavlovic se reprend, relance l'action et lance Loftus-Cheek en profondeur. Le ballon arrive à Rabiot, qui dédouble et centre dans la surface, où Cisse marque une nouvelle fois de près, en véritable avant-centre. La VAR vérifie longuement la position de l'attaquant italien, à la limite du hors-jeu, mais Zabransky le couvre finalement de peu. Le triplé est confirmé.


    48' OCCASION - Première alerte du Salzbourg : Lindstrom sert Morgalla, dont la frappe passe de peu à côté.


    33' BUT - Magnifique ballon de Rabiot, qui trouve depuis la droite l'appel en profondeur de Bartesaghi sur la gauche. Celui-ci remet de volée vers le centre de la surface, où Cisse, complètement libre de tout marquage, bat Zawieschitzky pour la deuxième fois.


    25' OCCASION - Puissante frappe lointaine de Mazurek. Le ballon prend une trajectoire étrange et passe de peu à côté du but gardé par Maignan.


    21' CARTON JAUNE - Hutchinson est averti. Sans regarder son adversaire, il fait tomber involontairement Mazurek alors que leurs courses se croisent. Fesnic juge son geste volontaire et lui adresse un carton jaune.


    17' SAUVETAGE SUR LA LIGNE - À la limite du hors-jeu, Rabiot lance une action qui permet à Loftus-Cheek de se retrouver face à Zawieschitzky. Le gardien sort dans ses pieds et préserve le score. Le ballon revient toutefois à Hutchinson, qui frappe alors que le but semble ouvert, mais Boma sauve sur sa ligne et dévie en corner alors que le gardien est battu.


    15' BUT - Premier beau geste de Hutchinson, qui centre depuis la droite et trouve l'appel de Cisse au centre de la surface. L'Italien devance Morgalla et bat Zawieschitzky.


    13' OCCASION - Belle action en profondeur de l'AC Milan et de Cisse, qui combine avec Bartesaghi et pénètre dans la surface. Mais son dernier contrôle le trahit et permet à Zawieschitzky d'intervenir.


    8' OCCASION - Long ballon pour Bartesaghi, qui atteint la ligne de fond et adresse un centre tendu vers le milieu de la surface pour l'appel en profondeur de Rabiot. Sa reprise du droit se dirige vers le but, mais Camarda la dévie malencontreusement et sauve le Salzbourg.


    0' Coup d'envoi à la Red Bull Arena de Salzbourg à 18 h 45.


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  • SALZBOURG-AC MILAN : LA FEUILLE DE MATCH

    Salzbourg-AC Milan 0-4


    Buteurs : 15e Cisse (M), 33e Cisse (M), 49e Cisse (M), 72e Ramos (M)


    SALZBOURG (4-2-3-1) : Zawiescitzky ; Morgalla (82e Drexler), Boma, Zabransky, Schmid ;Barry, Mazurek ; Lindstrom (74e Redzic), Kitano (60e Diakite), Baidoo (60e Vertessen), Tabakovic (75e Camara).

    Remplaçants : Fructhl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Kratzig, Lainer.

    Entraîneur : Röhl.


    AC MILAN (4-2-3-1) : Maignan ; Tomori (67e Terracciano F.), De Winter, Pavlovic (81e Diawara), Bartesaghi ; Jashari, Rabiot (61e Modric) ; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse (61e Pulisc) ; Camarda (61e Goncalo Ramos).

    Remplaçants : Torriani, Estupinan, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, Terracciano, Musah.

    Entraîneur : Amorim


    Arbitre : Fesnic (ROM)

    Avertis : Hutchinson (M), Zabransky (S)

    Expulsé : Terracciano (M)

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