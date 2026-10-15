Ce devait être le match du rebond et du rachat, non seulement pour l’AC Milan, mais aussi pour tout le football italien, frappé par quatre défaites en quatre matches lors des deux journées de Ligue des champions. Et l’AC Milan a répondu aux attentes en s’imposant 4-0, sur un score sans appel, sur le terrain de Salzbourg lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Malgré une large rotation d’effectif de part et d’autre, les joueurs de Ruben Amorim ont dominé la rencontre dès le début, sans pratiquement rien concéder pendant plus de 90 minutes et en punissant la défense loin d’être solide de l’équipe autrichienne à la moindre occasion. Alphadjo Cisse s’est illustré avec un triplé record, pour lui-même (le plus jeune Italien à inscrire un triplé dans la compétition) comme pour le club (qui n’avait plus vu l’un de ses joueurs inscrire un triplé depuis André Silva contre l’Astria Vienna en 2017). Goncalo Ramos, entré en jeu, a ajouté un but alors que le match était déjà plié.





Amorim choisit de faire confiance à plusieurs de ses remplaçants habituels, en titularisant Camarda, Hutchinson, Loftus-Cheek, Jashari et Cisse. Seul Rabiot figure parmi les titulaires indiscutables sur le terrain. Un choix qui, grâce notamment à la prestation du Français en patron, s’avère payant à 100 %. Cisse marque d’abord en renard des surfaces à la 15e minute, puis en finisseur à la 32e sur une passe à la volée de Bartesaghi. En seconde période, il signe son troisième but à la manière de Pippo Inzaghi, en partant à la limite du hors-jeu sur une nouvelle belle action de Rabiot. Salzbourg se montre bien faible, accumule les erreurs individuelles et collectives, et l’AC Milan en profite sans difficulté. À la 72e minute, Jashari récupère ainsi le ballon à l’entrée de la surface et offre à Goncalo Ramos celui du 4-0. Seule ombre au tableau en fin de match : la faute évitable de Filippo Terracciano, qui pousse Schmid dans le dos et se fait expulser directement.





Cette victoire large et convaincante fait donc du bien à l’AC Milan et à Amorim, qui laissent derrière eux le nul face à Sassuolo et la défaite 2-0 contre Benfica pour leur entrée en lice européenne. Le classement est désormais moins compliqué : l’AC Milan a pleinement retrouvé la zone des barrages, et la qualification directe pour les huitièmes de finale reste largement à sa portée.





SALZBOURG-AC MILAN 0-4

BUTEURS : 15e Cisse (M), 33e Cisse (M), 49e Cisse (M), 72e Ramos (M)