L'AC Milan doit faire une croix sur Ralf Rangnick : l'entraîneur de l'Autriche a prolongé son contrat malgré des discussions avancées avec le club de Serie A

À quelques jours du coup d’envoi des qualifications pour la Coupe du monde 2026, la Fédération autrichienne de football (ÖFB) a enregistré une bonne nouvelle : Ralf Rangnick a officiellement prolongé son contrat jusqu’en 2027. Ce rebondissement constitue un revers pour l’AC Milan, qui voyait en l’Allemand de 67 ans l’homme idéal pour piloter son nouveau projet sportif à San Siro.

L’ancien entraîneur par intérim de Manchester United avait bien rencontré les dirigeants milanais à Vienne fin mai, mais il a finalement privilégié la continuité de sa mission avec la sélection plutôt qu’un retour en club, en Serie A. L’accord inclut par ailleurs une clause liée aux performances : si l’Autriche se qualifie pour l’Euro 2028, son contrat sera automatiquement prolongé afin de couvrir le tournoi prévu au Royaume-Uni et en Irlande.