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L'AC Milan doit faire une croix sur Ralf Rangnick : l'entraîneur de l'Autriche a prolongé son contrat malgré des discussions avancées avec le club de Serie A
Ignorer les Rossoneri
À quelques jours du coup d’envoi des qualifications pour la Coupe du monde 2026, la Fédération autrichienne de football (ÖFB) a enregistré une bonne nouvelle : Ralf Rangnick a officiellement prolongé son contrat jusqu’en 2027. Ce rebondissement constitue un revers pour l’AC Milan, qui voyait en l’Allemand de 67 ans l’homme idéal pour piloter son nouveau projet sportif à San Siro.
L’ancien entraîneur par intérim de Manchester United avait bien rencontré les dirigeants milanais à Vienne fin mai, mais il a finalement privilégié la continuité de sa mission avec la sélection plutôt qu’un retour en club, en Serie A. L’accord inclut par ailleurs une clause liée aux performances : si l’Autriche se qualifie pour l’Euro 2028, son contrat sera automatiquement prolongé afin de couvrir le tournoi prévu au Royaume-Uni et en Irlande.
Exigences satisfaites par l'OFB
La prolongation de Rangnick ne s’est pas jouée uniquement sur le plan financier. Si l’OFB a satisfait ses exigences salariales, l’entraîneur a aussi obtenu un encadrement technique plus professionnel. Après de longues discussions, la fédération a accepté de constituer un staff hautement spécialisé pour maintenir la compétitivité de l’équipe sur la scène internationale.
Cette prolongation, jugée essentielle pour la concentration du groupe, a été saluée par le président de la fédération, Josef Proll : « Je suis très heureux que nous puissions annoncer cette excellente nouvelle à nos supporters peu avant le début de la Coupe du monde. » Et d’ajouter que l’accord constituait un signal fort d’unité : « La clarté désormais établie revêt une grande importance, en particulier pour l’équipe. »
Un mandat record
Depuis sa prise de fonction en 2022 à la place de Franco Foda, Rangnick a redressé la barre pour l’équipe autrichienne. Si l’élimination par la Turquie à l’Euro 2024 a constitué un revers, son bilan statistique général reste incontestable.
En 45 matches internationaux, il a récolté 27 victoires et 8 nuls, soit une moyenne impressionnante de 1,98 point par match. Ce ratio constitue la meilleure performance de l’histoire pour un sélectionneur autrichien depuis 1945 ayant dirigé au moins 10 rencontres. Enfin, Rangnick a transformé le stade national en une véritable forteresse, avec une série en cours de 14 matchs à domicile sans défaite – un record national qui galvanise supporters et joueurs à l’approche du tournoi en Amérique du Nord.
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Tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde.
Son avenir étant désormais réglé, Rangnick peut désormais se consacrer pleinement à un groupe difficile en Coupe du monde. L'Autriche a été tirée au sort dans un groupe comprenant l'Argentine, tenante du titre, l'Algérie et la Jordanie. Son premier test aura lieu contre la Jordanie à Santa Clara, marquant ainsi le retour de la nation dans la compétition mondiale après 28 ans d'absence.