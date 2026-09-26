L’AC Milan cherche à se séparer du duo anglais Fikayo Tomori et Ruben Loftus-Cheek pour réduire sa masse salariale de 10 M€

Bien qu’il ait été conservé après un mercato estival mouvementé, le temps de jeu de Loftus-Cheek a progressivement diminué à mesure que la stabilité est revenue parmi les options de Ruben Amorim au poste de milieu offensif. L’entraîneur portugais avait auparavant évalué les qualités du milieu de terrain : « Il a tout : il est fort dans le jeu aérien, bon dans les combinaisons avec l’équipe, mais il doit davantage entrer dans le match. »

Cependant, des irrégularités persistantes ont limité le joueur de 30 ans à une seule titularisation lors des quatre derniers matches de Milan, signe que d’autres coéquipiers lui sont désormais préférés dans le onze de départ.