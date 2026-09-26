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Adhe Makayasa
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L’AC Milan cherche à se séparer du duo anglais Fikayo Tomori et Ruben Loftus-Cheek pour réduire sa masse salariale de 10 M€

Mercato
Milan AC
Serie A
R. Loftus-Cheek
F. Tomori

L’AC Milan se prépare à se séparer des deux Anglais Fikayo Tomori et Ruben Loftus-Cheek dans le cadre d’un plan stratégique visant à réduire ses dépenses. Alors que les deux joueurs entrent dans la dernière ligne droite de leurs contrats à San Siro, la direction rossonera a décidé de ne pas les prolonger afin de retirer deux salaires importants de ses comptes actuels.

  • La hiérarchie de San Siro planifie des départs

    Selon La Gazzetta dello Sport, l’aventure du duo anglais à San Siro touche à sa fin après la décision du club de ne pas prolonger leurs contrats au-delà de juin 2027. Tomori pourrait partir dès le prochain mercato de janvier, tandis que Loftus-Cheek est annoncé sur le départ l’été prochain. Cette décision stratégique permettra à Milan d’effacer de sa masse salariale leurs salaires bruts cumulés de près de 10 millions d’euros par saison.

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  • imago-sport-1081983499.jpgIPA Sport

    Le tacticien évalue la dynamique du milieu de terrain

    Bien qu’il ait été conservé après un mercato estival mouvementé, le temps de jeu de Loftus-Cheek a progressivement diminué à mesure que la stabilité est revenue parmi les options de Ruben Amorim au poste de milieu offensif. L’entraîneur portugais avait auparavant évalué les qualités du milieu de terrain : « Il a tout : il est fort dans le jeu aérien, bon dans les combinaisons avec l’équipe, mais il doit davantage entrer dans le match. »

    Cependant, des irrégularités persistantes ont limité le joueur de 30 ans à une seule titularisation lors des quatre derniers matches de Milan, signe que d’autres coéquipiers lui sont désormais préférés dans le onze de départ.

  • Les anciens titulaires réguliers perdent de leur importance dans l’effectif

    La situation de Tomori est nettement plus délicate après avoir d’abord été écarté du groupe et privé de numéro avant d’être réintégré lorsque les départs estivaux ont ralenti. Malgré ses 214 apparitions et son rôle central dans le sacre en Serie A 2021-2022, le défenseur central de 28 ans n’a pas disputé la moindre minute cette saison sous Amorim. Ce manque de temps de jeu ouvre la voie à un départ en janvier, permettant à Milan d’économiser six mois de salaire.

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  • AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Le club lombard vise la régularité en championnat

    Milan profitera de la trêve internationale pour régler l’équilibre interne de son effectif avant de se déplacer à Sassuolo le 11 octobre. Amorim fait face à un calendrier chargé sur trois compétitions, ce qui exige une rotation précise de l’effectif et de la clarté concernant l’avenir des joueurs en marge du groupe. Se séparer des deux joueurs anglais offrirait aux Rossoneri une marge financière essentielle pour recruter de nouveaux renforts correspondant mieux au projet tactique de l’entraîneur.

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